谷歌扩展合作伙伴计划 加快云发展势头

针对一些企业的关键需求，谷歌本周表示，正在与Salesforce、Box和MongoDB等伙伴展开合作，让客户更容易在谷歌云上运行其软件即服务应用。

针对一些企业的关键需求，谷歌本周表示，正在与Salesforce、Box和MongoDB等伙伴展开合作，让客户更容易在谷歌云上运行其软件即服务应用。

为此，谷歌宣布了一系列旨在鼓励合作伙伴在Google Cloud平台上运行SaaS应用的新合作伙伴计划。

这个新计划包括一项新的联合销售计划，该计划让谷歌可以帮助合作伙伴宣传谷歌管理的SaaS应用。第二个计划，谷歌将成立一个客户可靠性团队，帮助合作伙伴在其云上运行他们的产品。为此，谷歌正在为其合作伙伴建立一个在线社区，让他们可以分享最佳实践，并从谷歌这里获得更新。

谷歌还将通过其专门为此目的设立的新基金提供资金奖励合作伙伴，Google Cloud全球技术合作伙伴高级总监Nan Boden、全球合作伙伴战略和计划渠道负责人Nina Harding在博客中这样写道。

谷歌还计划在Next大会上宣布一系列与现有合作伙伴及其云平台的新集成，其中一项计划是与德勤会计师事务所（Deloitte Touche Tohmatsu）扩大合作，双方将提供新服务帮助在谷歌云上运行SAP应用。

另一个新合作伙伴是区块链公司Digital Asset，该围攻将为企业提供在GCP上使用区块链的新方法。

此外谷歌还与英特尔和Appsbroker Consulting合作成立了一个新的卓越中心，提供资源、技巧和最佳实践，帮助客户将高性能云计算工作负载迁移到GCP上，使用“量身定制的、客户特定的指南”。

谷歌和思科也将在Next大会期间扩大合作伙伴关系，承诺围绕人工智能和协作公布“激动人心的新闻”。

谷歌公布新的合作伙伴计划恰逢谷歌云业务正在稳步增长中。尽管谷歌的母公司Alphabet在本周一的财报电话会议上没有详细披露谷歌云收入，但首席执行官Sundar Pichai今年早些时候表示，谷歌云已经发展成为一个每季度10亿美元规模的业务。不过，谷歌还有很多工作要做，Synergy Research Group最新数据显示，谷歌云的市场份额仅为6％，远低于AWS的33％和微软的13％。

Boden和Harding表示，谷歌合作伙伴生态系统将是推动进一步增长的关键，因为这在帮助企业上云中发挥着不可或缺的作用。

两位高管指出，谷歌去年与包括德勤、埃森哲和毕马威等重要的合作伙伴建立了新的或扩大的关系，这已经产生了积极影响，有助于为企业客户提供迁移支持和附加服务。