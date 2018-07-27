超越盈利预期 AWS云业务一路走高

亚马逊最近一个季度在云计算和核心零售业务昂面的强势，再次帮助亚马逊让利润超出了华尔街的预期。

至顶网软件频道消息： 亚马逊最近一个季度在云计算和核心零售业务昂面的强势，再次帮助亚马逊让利润超出了华尔街的预期。

今天，这家零售和云计算巨头公布了第二季度净利润为25亿美元，即每股5.07美元，而去年同期仅为1.97亿美元，当时美国的税收法案遭受重大打击，同时这也是分析师预期的2.5美元利润的2倍多。

然而不足的是亚马逊的收入，增长39％至528.9亿美元，根据汤森路透调查显示，此前华尔街预期的是533.7亿美元。亚马逊自己预期的收入在510亿美元至540亿美元之间。

在云计算方面，亚马逊称其AWS部门的收入同比增长了49％，达到61.1亿美元，增长率与第一季度相当。该部门的营业利润也达到16.4亿美元，同比增长79％。分析师此前预期AWS收入增长将放缓至46％，达到59.8亿美元，营业收入增长60％，达到14.7亿美元。

尽管亚马逊没有达到华尔街的收入预期线，但投资者对他们所看到的结果还比较满意，亚马逊股价在盘后交易中上涨超过3％。在Facebook令人意外的收益下滑使其股票下跌并拉低其他一些科技公司股价的那一天，亚马逊股票在常规交易中下跌了近3％，至1808美元。周三，它创下了1863.84美元的历史新高。

另外，亚马逊发布了本季度的最新展望，预计收入在540亿美元至570亿美元之间，运营受益在14亿美元至24亿美元之间。华尔街对亚马逊第三季度（包括上周的Prime Day购物节活动）普遍预期的营业利润为17.3亿美元，收入为580.7亿美元，高于亚马逊预期区间的高位。

高涨的云计算业务

亚马逊整体利润超过华尔街预测的一个原因是支出增长率的下降。当然，支出仍然很高，包括从数据中心和仓库、再到视频内容和消费电子设备等所有方面的大量投入。但履约成本上涨了54％，低于第一季度的66％。营销支出增长30％，低于上一季度的41%；同样地，技术和内容增长了31％，低于第一季度的40％。

即便如此，亚马逊的云部门AWS再次成为利润的驱动力，16亿美元的营业收入超出了亚马逊13亿美元的运营收入。

不过最近AWS也面临着更加激烈的市场竞争。上周，第二大公有云竞争对手微软称，Azure的收入增长了89％。本周早些时候，谷歌母公司Alphabet轻松超出了整体预期，不过没有透露云业务的收入，云业务的重要性体现在员工数在亚马逊总员工中占比最大，无论是技术还是销售岗位。

Pund-IT总裁兼首席分析师Charles King表示："真正的问题是，AWS能够在多大程度上和多长时间内抵御激增的云竞争对手，特别是微软Azure和谷歌云。不久前有投资者称，AWS的领先地位实际上是无法挑战的，微软和其他公司将永远位于亚军。

King认为AWS的成功也带来了一些风险。"AWS最重要的问题是它成为亚马逊利润引擎的程度，实际上让亚马逊继续惩罚在在线零售和其他市场的竞争对手。如果AWS开始出现过热，可能会让整个企业无法运转。"

尽管如此，作为所谓基础设施即服务的领导者，AWS仍然不断有新注册的客户。第二季度AWS公布了新客户，以及扩大与一级方程式集团、Verizon、Verizon子公司Oath、电子零售商Zulily、Ryanair DAC、Shutterfly和Cox Automotive的合作伙伴关系。

"我们对这个结果以及我们看到的客户业务扩展感到很满意，"亚马逊首席财务官Brian Olsavsky在与分析师的财报电话会议上这样表示。

随着AWS越来越多地面临来自Azure和Google Cloud Platform的竞争，它也持续加强自己的云服务。Olsavsky表示，相比去年来说，新功能和服务的速度有所加快，今年到目前为止已有800多个。

特别是，AWS专注于机器学习和人工智能，在4月初宣布拥有数万名机器学习服务（例如其SageMaker托管服务）用户，此外AWS也将人工智能运用于自己的业务中。

在准备好的声明中，亚马逊首席执行官Jeff Bezos把重点放在人工智能语音助手Alexa上，Alexa不仅用于亚马逊的Echo智能音箱，还用于Sonos、Jabra、福特汽车的设备上。"我们希望客户能够在任何地方使用Alexa。现在有150多个国家成千上万的开发人员使用Alexa语音服务构建新的设备，而且过去一年中支持Alexa的设备数量也增加了2倍多。"

另一个优势领域是"其他"收入，主要指的是广告收入，增长132％，达到21.9亿美元。在亚马逊Prime免费送货和媒体服务推动下，订阅量增长了57％，达到34亿美元。与AWS一样，两者的利润率均高于零售业务。"如果这些能够快速成熟，那么将在AWS和亚马逊整体上贡献较大份额，"King说。

亚马逊现在拥有惊人的575700名员工，比第一季度末增加了14600人。