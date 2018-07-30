谷歌和埃森哲成立以云为中心的新业务集团

在Cloud Next大会结束之前，谷歌与咨询公司埃森哲宣布达成一项协议，合作为其企业客户创建“数据洞察解决方案”。

至顶网软件频道消息： 在Cloud Next大会结束之前，谷歌与咨询公司埃森哲宣布达成一项协议，合作为其企业客户创建“数据洞察解决方案”。

埃森哲称，这个名为“Accenture Google Cloud Business Group”的业务集团由两家公司的专家组成，将“开发智能解决方案，利用数据驱动的洞察力”。这个想法旨在帮助客户提供卓越的客户体验，并加速他们的数字化转型。

这些新产品和新服务将把埃森哲的行业知识与谷歌的云技术相结合，提供给欧洲、美国和日本的客户使用。“我们将为客户做出重大承诺，通过Google Cloud进行投资，为企业提供解决当今最大业务挑战并成为数字化新领导者所需的智能解决方案，”埃森哲生态与风险投资高级管理总监Gene Reznik在博客中这样表示。

埃森哲表示，该计划首先针对的是消费打包商品、医疗保健和零售行业的公司。目前埃森哲在规划中的想法包括构建由谷歌人工智能和机器学习平台提供支持的新业务服务，提供将旧版工作负载迁移到谷歌云更简单的方法，并使SAP软件即服务产品在谷歌基础设施上更易于管理。

两家公司表示，还希望将谷歌营销平台的数据与其他企业数据来源相结合，以提高客户洞察力并在企业网络中扩展G Suite。

这个公告很及时，因为谷歌刚刚向G Suite（与微软Office 365竞争的生产力工具平台）添加了大量人工智能和机器学习支持的新功能，包括聊天场景中的智能回复、在Hangouts中的语音命令以及Google Docs的语法建议功能。

本周，谷歌还面向那些希望将谷歌云基础设施与本地工作负载相结合的企业客户发布了新的云服务平台。



