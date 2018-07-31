个推：让数据智能，为“千人”提供“千面”服务

个推大数据项目总监方明通接受了至顶网的采访，介绍了个推大数据专注的推送技术服务，深入的大数据研究，以及精准营销服务，并依托深度学习技术，打造的全方位数据智能体系。

至顶网软件频道消息： 2018年7月10日-11日，2018中国大数据应用大会在成都召开，大会以"大数据赋能数字中国"为主题。由成都市人民政府指导，中国大数据专家委员会、中国电子信息产业集团有限公司中国电子学会、四川省经济和信息化委员会主办，世界工程组织联合会工程技术创新委员会（WFEO-CEIT）、成都市经济和信息化委员会、成都市博览局全力支持，中国电子器材有限公司、中国电子学会科技交流中心承办，业内知名媒体至顶网与科技行者协办。

在大会上，个推大数据项目总监方明通接受了至顶网的采访，介绍了个推大数据专注的推送技术服务，深入的大数据研究，以及精准营销服务，并依托深度学习技术，打造的全方位数据智能体系。

方明通 个推大数据项目总监

个推（浙江每日互动网络科技股份有限公司）成立于2010年12月，总部位于杭州，在北京、上海、广州等地均有本地团队。个推是独立的智能大数据服务商，致力于用数据驱动产业新未来。公司主要业务包括提供开发者服务、精准营销服务和各垂直领域的大数据服务。

个推是国内第三方推送市场的早期进入者和开拓者，领跑推送市场多年。个推大数据研究中心依托多年推送服务积累海量数据资源，不断突破数据智能的研究发展，为移动互联网、精准营销、智慧旅游和公共服务等各行各业提供大数据解决方案。

让数据"活"起来，个推为用户提供精准大数据服务

随着移动时代的到来，互联网内容传播和展现形式发生了巨大的变化。用户时间的碎片化，行为和兴趣个性化，这都是App运营者面临的问题，因此提供千人千面的内容和服务就变的尤为重要，而大多数公司是不具备这种能力的。"个像"基于个推强大的大数据能力，能够为APP开发者提供精准的用户画像以及实时的场景识别能力，助力移动APP目标用户精准筛选、个性化推送消息等。个推专注消息推送多年，积累了海量数据，拥有深度的数据挖掘分析能力，可以真真正正做到千人千面，根据不同的人群画像提供不同的服务，提升App的价值，更提高了用户体验和运营效果。

让城市管理更智能，个推数据智能助力智慧城市建设

除了为开发者提供服务以外，个推数据智能还积极地在公共服务领域进行探索，以大数据技术为智慧城市的构建提供了创新的思路和手段。

个旅是个推旗下旅游大数据管理平台，其自主研发的游客监测预警系统、游客画像分析系统能够为城市旅游管理提供有效的帮助。其中，游客监测预警系统可实时监测景区游客的集散情况，及时识别人群高密度区域，第一时间预警拥堵情况，为线下疏导工作开展提供依据；游客画像分析系统支持查看游客性别、年龄段和消费水平分布等多个维度，并基于个推丰富的用户标签体系，为游客运营提供精准的数据洞察。

基于上述强大的大数据能力，个旅为包括杭州市旅游委员会、广东省旅游局、宁夏旅游局等在内的政府部门提供支持，为城市旅游规划管理和决策提供数据支撑。

最后方明通谈到个推作为大数据综合服务商，拥有独立自主的大数据平台框架。通过大数据能力稳扎稳打做好推送业务，然后再把大数据的能力进一步加强，通过不断扩展的业务基础跟技术基础，服务于各个垂直行业，最终通过个推的技术结合用户需求可以最大化服务用户。