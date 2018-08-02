他们说，加密是没有边界的。当你用比特币进行交易，或者收到一些比特币作为工作报酬的时候，它就是没有边界的。

至顶网软件频道消息： 他们说，加密是没有边界的。当你用比特币进行交易，或者收到一些比特币作为工作报酬的时候，它就是没有边界的。

但是如果你想花掉比特币的话该怎么做?比特币以及其他货币如以太坊或莱特币，已经开始在一些积极拥抱加密货币的城市发展起来。

例如在旧金山或首尔这样的科技中心，明显是比特币的热点区域，但同时布拉格、特拉维夫、布宜诺斯艾利斯或曼谷也意外地成为加密货币之城。

方法

为了找到世界各地的比特币热点，我在2018年7月24日使用了Coinmap。我记录了一个城市中BTC供应商的数量，但没有包括相应的郊区。从理论上讲，这会让城市扩张处于劣势，但我并不希望人为错误来混淆数据，因为相对东京来说，我对北美城市如纽约或洛杉矶比较熟悉，而且更倾向于将其郊区纳入其中。值得一提的是，CoinMap依靠众包技术来列出所有受BTC接受的供应商。

毫无疑问，这些是来自世界各地的十大比特币热点，我也列出了关于比特币在哪、以何种方式普及开的总结。

全球最大比特币热点城市

捷克的布拉格是全球接受比特币供应商最多的国家。一个加密货币的游牧民族在布拉格渡过了2017年的整个夏天，仅仅是布拉格有大量接受比特币的供应商。该国的农村地区企业密度也很高，扎德茨就拥有50多家接受比特币的企业。

阿根廷的布宜诺斯艾利斯拥有全球第二大比特币业务。南美洲总体上看是一个重比特币的大陆，比如像哥伦比亚波哥大这样的城市;加拉加斯、委内瑞拉;巴西圣保罗也30多家接受比特币的企业。

排名第三的是旧金山，有超过100家接受比特币的企业。当Felix Weis在他18个月的比特币环游世界挑战途中到达旧金山时，他说在那里只花加密货币简直太容易了。

跻身前五名的西班牙马德里和美国纽约，荷兰阿姆斯特丹排第六，哥伦比亚波哥大排第七。加拿大温哥华第八，其次是英国伦敦和法国巴黎。

中东、非洲和亚洲等地区显然缺席了榜单前十名。以色列特拉维夫蓬勃发展了比特币的用途，此外还有南非开普敦、澳大利亚墨尔本和悉尼。

比特币的城乡分水岭

一个有趣的发现是，比特币的热点不一定都是城市。巴西、泰国或英国等加密货币业务密度较高的一些国家，小城镇或郊区与首都城市在接受比特币的提供商很接近。例如，荷兰阿纳姆有超过80家接受比特币的企业，而阿姆斯特丹只有43家。

加密商业中心的崛起

世界各国政府对比特币的反应各不相同。像瑞士和新加坡这样的国际商业中心已经向加密货币敞开了怀抱，但在当地政府不支持的城市中，接受比特币的供应商数量也相应很少。

一些国家如中国，最初是接受加密货币的，但稍后叫停了比特币的交易，这意味着像北京这样的城市几乎没有接受比特币的供应商。像阿拉伯联合酋长国或沙特阿拉伯这样的海湾国家，对采用加密货币一直犹豫不决，也明显缺席了全球版图。

比特币从通货膨胀中休息时

国际比特币出现的最有趣的趋势之一，是这种货币正在全球范围内被用于支撑通胀。阿根廷、委内瑞拉和津巴布韦等国家的公民正在采用比特币，因为这种货币可以提供更多的抵御通货膨胀的保护。

前福布斯员工、目前是两个加密货币播客主持人的Laura Shin，最近在她的播客中与Alex Gladstein谈到，全球8%的比特币交易发生在委内瑞拉。Shin证实了这一统计数据并指出，“委内瑞拉的人口都不到没有世界人口的8%”。

“美国人说我没有看懂加密货币的关键点，”Shin说。但当这位记者与来自法定货币不稳定的国家的人进行交谈时，她说他们确实看到了一些有用的东西。

不管一个国家为什么采用比特币，人们只需要看看我们的图表(或CoinMap)，来看看比特币是不是真的是全球性的。

CheapAir公司首席执行官Jeff Klee表示：“我们一直有国际航班票出售，但客户更倾向于选择美国人。”CheapAir网站于2013年开始提供加密支付的选项。迄今为止，他们已经以比特币交易的形式售出超过1500万美元的航班和酒店预定，而且现在他们也接受Litecoin和Dash付款。“自从我们接受比特币，来自所有不同国家的人都开始对我们感兴趣了。”