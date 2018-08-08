甲骨文：通过“自治”服务，帮企业把“化繁为简”做到极致

甲骨文在今年年初独创了全新的技术服务类别“自治”，并发布首款自治产品Oracle自治数据库，在整个PaaS市场中投入了重要的“一块石头”。从这方面来看，甲骨文的目的仍是帮助企业把“化繁为简”做到极致，最大限度地释放IT运维人员的双手，解放人力。

至顶网软件频道消息： “我一直很推崇小而美的东西，做IT也是如此。我们所希望的状态，就是能够把技术交给合作伙伴，而我们只管用，并且这个过程越简单越好。”深圳市中燃科技有限公司副总经理阳志亮，在日前的2018甲骨文数据库云大会这样说。

这是如今绝大多数企业IT负责人的心声。在通过IT技术推动企业数字化转型的过程中，既要支持业务敏捷性，又要保证稳健的技术路线，对于技术人员来说要求非常高。因此，越来越多的企业也希望能有服务提供商在这方面提供完整的解决方案。

中燃科技是中燃集团的下属公司，全力支持集团数字化转型及其IT运营。2017年，中燃集团立足于“云上中燃”、“数字中燃”和“智慧中燃”三大战略逐步开始布局数字化蓝图。其中，上云是目前的“重头戏”。据阳志亮介绍，基于Oracle Cloud at Customer，中燃已经把所有核心业务迁移到云上，包括与ERP相关的4个系统，以及Oracle EBS、人力资源管理PeopleSoft、预算管理Oracle Hyperion Planning和Oracle SOA套件4大核心。

轻资产是IT的未来路线和方向，而上云无疑是实现这一目标的重要手段。阳志亮直言：“上云之后最明显的感受是人少了、运维简单了、投资少了、业务监控也更精准了。”据他介绍，如今中燃的公有云平台运维人员仅有4人，而每年的初始投资也下降了50%以上。

通过覆盖SaaS、PaaS、IaaS全方位的云服务，甲骨文是目前业内唯一一家提供本地和云端部署间真正实现工作负载无缝转移的云供应商。而对于企业上云，甲骨文公司高级副总裁及中国区董事总经理李翰璋上也在会上再次阐述了他的观点。他认为，云不是某一个项目，也不是某一个交易，其本身就是一个旅程。

甲骨文公司高级副总裁及中国区董事总经理李翰璋

“在这个旅程当中，企业会面临很多不明朗的因素，也会看到很多新科技的到来和新业务模式的创造。”“所以，甲骨文希望做到的就是在提供最先进技术的同时不断地创新，帮企业把转型过程中的风险降到最小。”

推“自治”服务，实现PaaS层业务跨越式发展

40多年来，创新一直是甲骨文的基因。

看一些数字：仅仅在过去的10年里，甲骨文的研发总投入就达到了450亿美元，其中上一个财年中投入超60亿美元。除此之外，为了更好地助力企业客户的云旅程，提供更完整的技术和服务，10年来甲骨文还收购了130家云计算领域的代表性企业，包括Siebel、BEA、Sun、MySQL等等。

“我们提供的不只是一道菜，而是非常丰富的菜单，让企业在其中选择自己需要的服务。包括数据库、中间件、分析云、移动云等等。”李翰璋表示。

对此，他也坦言，从甲骨文三个业务层面来看，SaaS 与IaaS相对成熟，而PaaS层在过去几年的发展中尚有不足。

为此，甲骨文在今年年初基于人工智能和机器学习技术独创了全新的技术服务类别“自治”，并发布首款自治产品Oracle自治数据库，在整个PaaS市场中投入了重要的“一块石头”。

甲骨文公司数据库技术执行副总裁 Andy Mendelson用无人驾驶汽车来比喻自治数据库：“无人驾驶汽车由计算机来导航和操纵，在各种驾驶情况和条件下，都不需要认为的控制或干预。”“自治数据库也是如此，它是免手动操作的，只需要加载数据就能自动运行，并且在维护过程中能够实现99.995%的可用性。”

甲骨文公司数据库技术执行副总裁 Andy Mendelson

在技术细节上，Oracle自治数据库由Oracle数据库18c驱动，采用了机器学习技术实现自治化。也就是如Andy Mendelson说，企业在数据库运维过程中，不再需要相关人力进行微调、修补、更新和维护，成本也更低。

今年3月份，甲骨文推出了自治数据库中的首个服务——Oracle自治数据仓库云。从功能上看，自治数据仓库云能够提供Oracle数据库的所有分析能力、安全功能和高可用性，即使在仓储工作负载和数据量发生变化时，也无任何复杂的配置、调优和管理；从部署上看，自治数据仓库云首创了一步建仓的模式，能与企业现有本地部署数据库完全兼容，几分钟就可以完成部署。与此同时，独立的在线计算和存储拓展，也实现了资源动态增减和按使用付费，使得资源配置更富弹性。

从这方面来看，甲骨文的目的仍是帮助企业把“化繁为简”做到极致，最大限度地释放IT运维人员的双手，解放人力。“甲骨文给大家提供了一个便捷的方式，把一件比较复杂的事情通过自治的产品进行简化，降低企业的使用门槛和成本投入。”甲骨文公司副总裁及中国区云平台总经理吴承杨在接受记者采访时表示。

甲骨文公司副总裁及中国区云平台总经理吴承杨

同时，他还谈到，接下来甲骨文将继续把“自治”技术延伸到整个Oracle云平台，如分析云、集成云、可视化构建云等等，让更多的企业获取“自治”的能力。

紧跟技术前沿，扎根中国市场

10多年来，云一直是甲骨文的第一战略。

为了配合云时代的每一步变革，甲骨文始终踩着发展节奏，将人工智能、区块链、物联网等新兴技术真正落地于三层云产品及解决方案中，打造以‘红科技’为代表的全面技术产品，并与商业场景深入结合，全面支持开源开发，从IT端为企业业务发展注入新鲜血液和竞争力。

除了“自治”服务之外，甲骨文在今年4月份还正式推出了Oracle 区块链云服务（Oracle Blockchain Cloud Service），作为“红科技”落地的又一实证。

据了解，Oracle 区块链云服务基于Linux基金会的Hyperledger Fabric，能够帮助企业更安全、高效地处理交易，并在全球供应链跟踪货物。Oracle 区块链云服务创造性地为客户提供了一个开发平台来构建自己的网络，并快速集成 Oracle SaaS及其他现有的第三方应用，以及其他区块链网络和 Oracle PaaS 服务。此外，该服务还支持由用户提供区块链网络、连接其他组织以及部署和运行智能合约来更新和查询分类帐。

甲骨文公司云平台高级技术顾问总监李珈向记者介绍：“Oracle 区块链云服务特别关注企业级应用。基于联盟链的思路，每一个进来的节点要经过一定的认证，从而与甲骨文其他的服务进行更好的衔接。同时，在后端我们也有非常多的接口，可以把企业的信息很容易地与区块链之间进行传输。”

“总的来说，甲骨文在企业级区块链技术与应用过程中最看重的是三方面：可信、生产力，以及方便的数据交互。”李珈总结说。

自1989年进入中国，甲骨文的客户数量一直保持稳定增长。而对于多年来一直被问起的“中国的云什么时候落地”，这次甲骨文终于有了实锤回应： 8月份，甲骨文将与腾讯合作在中国落地数据中心。

李翰璋表示：“甲骨文中国对云非常有决心，也有信心。我们一直专注于服务企业级客户，以客户需求为中心全方位发展我们的云服务，奠定了甲骨文中国明确的云战略和独特优势。立足本地，放眼未来，甲骨文将持续深耕中国市场，履行承诺，集结各领域客户及合作伙伴同谋发展，共建生态，迎接自治未来。”