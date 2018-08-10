微软Ignite 2018 IT Pro大会：有哪些值得期待的看点

微软最近公布了9月底发布的年度Ign​​ite IT Pro会议的会议清单，提到了SQL Server的下一个版本、Surface Hub 2和LTE 版本的Surface Go，Intune和Windows Autopilot的下一步计划，以及Windows Server 2019和新的远程桌面服务，以及更多其他内容。

微软最近公布了9月底发布的年度Ign​​ite IT Pro会议的会议清单，提到了SQL Server的下一个版本、Surface Hub 2和LTE 版本的Surface Go，Intune和Windows Autopilot的下一步计划，以及Windows Server 2019和新的远程桌面服务，以及更多其他内容，至少给我们了一些暗示。

通过翻看目前列出的623场Ignite活动，发现了一些值得注意的事情。

去年，微软在Ignite大会上突出宣传了其人工智能、智能前沿和未来量子计算技术。在2018年3月份，微软正在着重宣传量子计算、混合现实和人工智能，这些领域将成为今年Ignite大会的主要话题。

但是，至少从列出的会议安排看，议程似乎更多地建立在产品现实上。

目前，列表上没有一场量子计算的活动。只有两个关于混合现实的活动，其中一个主题是“Visio Immersive”，这听起来很像微软用SharePoint Spaces做的事情。

人工智能仍然很重要，列表上有大约不到100场活动以某种方式涉及到了人工智能。我们想知道微软是否会在Ignite大会上推出“AI Accelerate Kit”，微软在Inspire大会上告诉合作伙伴将于十月份推出，包含了人工智能用例、最佳实践和“Ethical AI”指引。

与去年一样，微软将重点关注Microsoft 365、其捆绑的Windows 10Office 365和Intune安全/管理技术。此外，在今年的Ignite大会上，还会有很多关于Dynamics 365 CRM和ERP内容，这是有意义的，因为在十月份微软的Dynamics产品套件的下一个功能更新将推出。

今年，也会有一些非典型（但受欢迎）的开发人员内容。ASP.NET、Visual Studio Code和Visual Studio 2017、Node.js以及大量的容器的活动都列在议程当中。有一些关于Progressive Web Apps的活动以及更多侧重MSIX的活动，MSIX是微软正在推出新的Windows 10应用程序打包技术。

目录中列出的活动中，有115场活动涉及到SQL Server（包括Azure SQL）。有迹象表明微软将推出SQL Server 2017的继任者——该产品的代码代号为“Aris”，它目前正在进行私人社区技术预览测试。（感谢Twitter上的The Walking Cat提供了Aris这个代码代号。）

一场活动的介绍是这样描述的：“了解SQL Server的路线图和新功能，包括智能查询处理、数据虚拟化、关键任务安全和HADR的新功能，以及Linux和Docker容器的新场景。”

在硬件方面，微软正在向与会者宣传“能够满足Surface系列最新成员——Surface Hub 2和Surface Go”的能力。几天前，列表上有一场名为“LTE世界中的Surface”活动（之后似乎已经消失了）。我一度认为微软可能会在今年秋天在Ignite大会上展示LTE版本的Surface Go，但也许官方已经决定推迟到另一个时间/活动。微软今年早些时候推出的Surface Hub 2将于今年秋季提供给测试者，并将于2019年上市。

最近，微软向测试人员提供了一个名为“Windows 10 for Remote Sessions”的Windows 10新SKU的早期版本。Ignite上有一个关于“Windows虚拟化中的新功能和下一步”的活动，可能会提供更多详细信息。

该活动的介绍称：“参加本活动，了解远程桌面服务（RDS）的最新改进，它使您能够托管远程用户可访问的桌面或应用程序。”

Windows Server 2019，微软Windows Server的下一个主要版本，也将成为Ignite大会上的一个热门话题，这是有道理的，因为其将于今年秋季开始推出（可能在10月份左右）。

微软的Ignite大会将于9月24日至28日在奥兰多举行。