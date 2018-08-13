新区块链工具为钻石提供免费价格估算 可显示钻石质量和来源

钻石可能是女孩的挚爱，但不幸的是，钻石开采过程中存在一些道德上存疑的做法。例如，“冲突钻石”，又名血钻，指那些在战区开采的宝石，卖了资助叛乱。很多年来，这些一直都是钻石供应链的一个严重问题。

钻石可能是女孩的挚爱，但不幸的是，钻石开采过程中存在一些道德上存疑的做法。例如，“冲突钻石”，又名血钻，指那些在战区开采的宝石，卖了资助叛乱。很多年来，这些一直都是钻石供应链的一个严重问题。

想一想，全球钻石珠宝产业每年的价值估计超过720亿美元，因此以不道德方式生产的钻石尤其是个问题。2016年全球钻石珠宝市场总值约为801亿美元，比上一年增加约10亿美元。但不幸的是，全球钻石行业价值达到数百亿美元，而消费者对钻石的来源、生产方式以及价格是否准确反映了某个特定宝石的质量等等仍然知之甚少。

为了给钻石行业提供一个层次的信任和透明度，Rare Carat日前宣布与独立新兴科技企业Everledger合作推出了Rare Carat Report（Rare Carat报告）工具。这款免费工具充分利用了区块链技术和人工智能（AI），能让消费者在世界任何地方（线上及线下）智能地评估钻石。

Rare Carat首席运营官及钻石业第五代Apeksha Kothari表示，“消费者常常在购买钻石订婚戒指时因缺乏透明度而感到沮丧。 Rare Carat报告填补了一个关键功能，钻石行业在为新一代的买家解决这个问题，以帮助买家和卖家之间建立信任，“

消费者只需运行Rare Carat报告工具、输入钻石的证书编号。Rare Carat报告工具然后就会生成一份报告，报告会显示一份详细评估清单，包括钻石的价格、优势和劣势等。价格估算和交易评估充分利用了Rare Carat在钻石零售价格及专有AI机器学习算法方面行业里的最佳数据集。Rare Carat报告工具的价格估算类似于Zillow著名的Zestimate，Zestimate是一个利用类似统计建模的房价近似值。