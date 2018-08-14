偏见是人工智能的阿喀琉斯之踵——该如何解决这个问题

“有两次我曾经被问到这样一个问题，计算先驱查尔斯.巴贝奇(Charles Babbage)在1864年的时候写道：‘祈祷吧，巴贝奇先生，如果你把错误的数字放进机器里，会有正确的答案出来吗?’我没办法正确理解可能引发这个问题的混乱思路。”

“有两次我曾经被问到这样一个问题，计算先驱查尔斯.巴贝奇(Charles Babbage)在1864年的时候写道：‘祈祷吧，巴贝奇先生，如果你把错误的数字放进机器里，会有正确的答案出来吗?’我没办法正确理解可能引发这个问题的混乱思路。”

因此，“垃圾进，垃圾出”的基本软件原理诞生了。然而，今天，人工智能(AI)已经增加了对巴贝奇难题的赌注，因为来自人工智能的“垃圾输出”导致了令人震惊的偏见。

人工智能——特别是机器学习和深度学习——将大数据集作为输入，从这些数据中提取基本规律，并根据它们提供结论。

例如，如果你想使用人工智能在招聘时给出哪位候选人是最佳选择的建议，你提供为算法提供了过去成功的候选人的相关数据，它将会把这些数据和目前的候选人进行对比，并给出建议。

这里只有一个问题。如果输入的数据带有偏见——比如说，主要由年轻的白人男性组成(也就是我们所说的“垃圾进”)，那么人工智能会向你推荐谁呢?你猜对了：大多是年轻的白人男性(这是可以预料得到的结果，也就是“垃圾出”)。

正如巴贝奇可能可以肯定的那样，这里的问题在于输入的数据，而不是人工智能算法本身。但是这更多的是数据带有偏见，而不是坏数据。“数据本身就是数据，”Fourkind的机器学习合作伙伴Max Pagels表示。“这不是社会偏见，这只是一堆数字。需要仔细构建数据集以避免引入社会偏见，但是它本身并没有偏见。”

人工智能算法本身是否带有偏见也是一个悬而未决的问题。“(机器学习算法)尚未针对公平性的任何定义进行优化，”加州大学伯克利分校信息学院副教授Deirdre Mulligan表示。 “他们已经进行的优化都是针对完成任务的。”