阿里数据库专家：如何选择最有效的备份系统

如今的数据库备份有哪些挑战？如何构建有效备份系统？有什么解决办法？日前，小编就这些问题采访了阿里巴巴数据库事业部备份专家衡铁刚（佩恩）。

数据库备份是个老生常谈的话题，看似很简单，但在实际操作过程中，运维人员往往会遇到这样或那样的坑。

那么，如今的数据库备份有哪些挑战？如何构建有效备份系统？有什么解决办法？日前，小编就这些问题采访了阿里巴巴数据库事业部备份专家衡铁刚（佩恩）。

1、先问个小白问题：数据库为什么要备份？

衡铁刚：时至今日，我认为这个问题已经不再是问题了，我换个问题来回答，数据库备份能规避哪些风险？其实从数据诞生时起就伴随着丢失风险，比如，自然灾难、电力故障、网络故障、硬件故障、软件故障、人为故障等。

上面列举了一大串风险，其现实意义是，你今天躲过了硬件bug，明天避开了雷劈，后天绕开了断电，大后天还是可能会“手滑”碰到误删除。

2、数据库备份有哪些挑战？

衡铁刚：首先，数据库资产盘点，对于个人用户，所有数据库资产可能就是一个实例，不用盘点也非常清楚。对于企业用户，特别是有一定规模的企业，由于业务多样性，数据库可能不止一个实例，甚至不止一种数据库类型。运维人员需要搞清楚有哪些数据库，分布在哪些环境，哪些是测试数据库，哪些是生产数据库，哪些是核心数据库，跑着什么业务，务必做到心中有数。

接下来，备份系统评估，经常有人问，备份如此基础、常规的工作，为什么总给人关键时刻掉链子的感觉呢？究其原因，备份作为基础工作，不会对业务发展起到推动作用，不出问题就无人问津。反过来，一旦出问题，又立刻成为众矢之的。对备份不重视、投入不足是导致其掉链子的主要原因。很多企业“备份重于一切”守则常挂嘴边，然则口号震天响，风过了无痕。

建议大家立刻问下技术团队：备份真的有效吗？

3、什么是有效的备份系统？

衡铁刚：因为数据库用途不同，备份系统有效性也有所不同，从数据库用途上，大体分为测试数据库、生产数据库和核心数据库。

对于测试数据库，首先要识别数据库重要性，如果是个人测试用途，数据经常导入和清空，多数情况是不用备份的，如果是研发用途，建议开启备份，不要轻视测试数据库的备份，企业中所有开发、测试人员都在测试数据库上工作，一旦数据出现问题，压力扑面而来，同时我们也看到，测试数据库出问题几率往往高于生产数据库。

对于生产数据库，首先要确保备份开启，其次评估备份周期是否满足要求，比如每天一个全量备份，一旦出现故障时，数据最多丢失一天，最后备份数据有没有恢复过，确保备份数据是有效的。

对于核心数据库，其重要性高于测试数据库和生产数据库，除了以上手段外，还要有额外手段。首先实时备份已经成为企业选择数据库备份方案的必选项，将故障发生时丢失数据量降到最小，其次快速恢复对核心数据库价值越来越明显，根据故障风险，选择最佳的恢复方案，最后整个备份恢复系统要定期演练，可以抽样备份数据进行恢复，最好可以制定策略，定期自动完成整个恢复过程，并产出演练报告。

特别提醒：

?比不备份数据更糟糕的事情，就是不验证备份数据的有效性。设想一下，在灾难降临时，您的所有业务数据都被彻底摧毁，但在你想恢复数据时，却发现备份已损坏，备份错了文件，或者发生了其他可怕的情况，那时候该怎么办呢? 没有经过验证的数据备份方案，本身就是一场灾难。

测试备份内容可确保数据得到了妥善备份且可用于恢复。千万别等事到临头才悔不当初。

?不要迷信大而全方案，多样需求就要由多样方案满足，特别对于核心数据库，既要有整个实例定期备份，以防实例损坏、硬件故障，同时也要有单表实时备份，往往在关键时刻，能省去90%数据恢复时间。

?恢复数据校验，无论是手工恢复，还是自动恢复，主要是为了解决备份数据有效性问题，其实对于恢复数据，如何校验数据完整性非常具有挑战，目前多数情况是根据业务特征，将恢复数据与生产数据进行抽样比对，也可以通过将恢复数据库作为备库，与主库同步来校验数据完整性。

4、有什么解决办法？

衡铁刚：还是那句话“不要等到数据丢失时，才问怎么办”。趁现在给数据库加一份保障，接下来介绍基于阿里云产品的几个解决方案：

• 你的数据库在阿里云ECS上，使用数据库备份DBS将数据备份到OSS上，从购买、配置到运行，仅需5分钟

• 你的数据库在本地机房上，如果数据库已开通公网可以使用数据库备份DBS直接备份，或者通过开通阿里云专线，也可以使用数据库备份DBS将数据备份到OSS上，根据DBS地域选择，还可以做到异地备份

• 你的数据库在非阿里云的云环境上，如果数据库已开通公网可以使用数据库备份DBS直接备份，或者通过部署代理、开通阿里云专线，都可以使用数据库备份DBS将数据备份到OSS上，在阿里云上做跨云备份

5、请简单介绍下你的工作？

我目前在负责一款阿里云产品，就是上面提到的数据库备份DBS，你听过吗？DBS已经商用，作为数据库备份通道，与对象存储OSS一起构建无门槛的云数据库备份解决方案，整个配置过程只需5分钟，就可以实现秒级RPO（Recovery Point Objective恢复点目标，通俗理解是当数据库故障时，允许丢失多长时间数据，RPO越小越好）的实时备份。

除了为数据库提供连续数据保护、低成本的备份服务外，DBS还可在多种环境下提供强有力的数据保护，包括公共云、企业自建数据中心及其他云厂商。DBS具备低成本、高性能、零风险等优势，为用户提供理想的云数据库备份解决方案。

目前，数据库备份DBS提供的备份系统时刻被海量用户验证，产品不仅拥有实时备份、秒级RPO的能力，同时还具备单表恢复能力，帮助用户只恢复有价值的数据，RTO可降到分钟级。

关于作者

衡铁刚，花名佩恩，2011年加入阿里巴巴，曾经担任过阿里巴巴集团MySQL DBA，现担任数据库产品经理，目前负责数据库备份产品设计。

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