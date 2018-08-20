 IDC：2022年大数据和业务分析解决方案将超2600亿美元 银行和制造业占主导

根据IDC全球半年度大数据和分析支出指南的最新预测，到2022年全球大数据和业务分析（BDA）解决方案的收入将达到2600亿美元，2017年到2022年期间的复合年增长率（CAGR）为11.9%。2018年BDA的收入预计将达到1660亿美元，比2017年增长11.7％。

至顶网软件频道消息： 根据IDC全球半年度大数据和分析支出指南的最新预测，到2022年全球大数据和业务分析（BDA）解决方案的收入将达到2600亿美元，2017年到2022年期间的复合年增长率（CAGR）为11.9%。2018年BDA的收入预计将达到1660亿美元，比2017年增长11.7％。

在整个预测期间，对大数据和业务分析解决方案投资最大的行业包括银行业、离散制造业、流程制造业、专业服务业、联邦/中央政府。总的来看，这五个行业今年将占到全球BDA收入的近一半（810亿美元），也将是2022年BDA机会最多的行业，届时这些行业的总投资额将达到1290亿美元。BDA收入增长最快的行业是零售业（复合年增长率13.5％）、银行业（13.2％）和专业服务（12.9％）。

IDC客户洞察和分析项目副总裁Jessica Goepfert表示：“从高层面来看，企业组织正在转向大数据和分析解决方案，以实现物理和数字世界的融合。这种转变取决于行业的不同形态，例如银行和零售业——大数据和分析增长最快的两个领域——投资都是关于管理和重塑客户体验。而在制造业，企业正在重塑为高科技企业，使用他们的产品实现和交付数字化服务的平台。”

在预测期内，有超过一半的BDA收入将用于IT和商业服务。与服务相关的收入也将是增长最快的机会之一，复合年增长率为13.2％。到2022年软件投资将增长到900多亿美元，主要受到了最终用户查询、报告和分析工具、关系数据仓库管理工具采购的带动。增长最快的两个BDA技术类别包括认知/人工智能软件平台（复合年增长率36.5％）和非关系分析数据商店（30.3％）。BDA相关的服务器和存储采购量复合年增长率为7.3％，到2022年达到270亿美元。

到目前为止，美国是最大的市场，今年BDA收入就接近880亿美元，在五年预测期内占全球总额的一半以上。西欧是第二大市场，今年收入预计达到350亿美元，其次是亚太地区为239亿美元。日本将成为今年BDA投资的第二大国家，其次是英国、德国和中国。BDA解决方案增长最快的国家是阿根廷（20.8％）、越南（19.8％）、菲律宾（19.5％）和印度尼西亚（19.4％）。

从企业规模来看，大型企业（员工人数超过1000人）在整个预测期间占到BDA机会的2/3，超过2018年的1000亿美元。中小型企业（SMB）也将成为BDA收入的重要贡献者，全球收入的近1/4来自员工少于500人的企业。