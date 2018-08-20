2018世界机器人大会圆满落幕：感谢2018，相约2019

2018年8月19日，2018世界机器人大会圆满落幕。北京市委常委、副市长阴和俊，工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌，中国科学技术协会党组成员、书记处书记宋军，教育部原副部长、2018世界机器人大赛顾问委员会主任鲁昕等领导和嘉宾出席闭幕式。

2018年8月19日，2018世界机器人大会在北京亦创国际会展中心圆满落幕。北京市委常委、副市长阴和俊，工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌，中国科学技术协会党组成员、书记处书记宋军，教育部原副部长、2018世界机器人大赛顾问委员会主任鲁昕等领导和嘉宾出席闭幕式。

闭幕式由中国电子学会副理事长兼秘书长、世界机器人大会秘书长徐晓兰主持。

中国科协党组成员、书记处书记宋军在致辞中表示,机器人产业的创新与发展在当代科技和产业变革中发挥至关重要的作用，成为创新最活跃、辐射最广泛、发展最迅速的科技前沿领域。近几年，中国科协持续支持世界机器人大会等“世界系列”的国际品牌交流活动，推动科技与经济、科技与社会、科技与文化的深度融合。围绕国家支持，联合各方力量搭建开放、融合、共享、共赢的国际交流平台，推动科技界和企业界的协同创新。让我们张开双臂，拥抱智能科技社会的到来，让我们共同期待明年世界机器人大会再相会。

工信部副部长辛国斌在致辞中指出，在这五天里，伴随着一场又一场精彩纷呈的学术交流活动，与会专家、学者和企业精英们围绕“共创智慧新动能，共享开创新时代”大会主题进行了热烈而富有成果的讨论，并就国际合作与机遇、基础技术与创新、人工智能与融合等重要议题深入交换了看法，达成了重要共识。

大会得到了联合国工业发展组织、世界工程组织联合会等21家国际组织的支持。为期三天的主论坛和20多场专题论坛共邀请了国内外300多位业界顶尖专家和企业精英演讲，共同分享前沿科技成果，促进了全球机器人产业的交流与合作。博览会分四大展区九大主题，吸引了超过15个国家的166家企业的500多个展品参展，不仅涵盖了传统的工业机器人、服务机器人和特种机器人，还展示了一批先进的基础零部件。五大类赛事三十余个赛项，吸引了十多个国家的1万余支队伍、5万多名选手参赛，汇聚了美国、德国、日本等近20个国家和地区的数百名顶尖专家。

大会受到了CCTV、人民日报、新华社、光明日报、经济日报、日本东京电台、俄罗斯全国广播电视公司、彭博社、路透社、美联社等355家国内外媒体的广泛报道；现场参会参展人数28.2万人次，在线观看直播人数达到1,470余万人次。大会期间签约合作意向总金额达到89亿元，创下历届大会之最。本届大会还发布《中国机器人产业发展报告2018》、《新一代人工智能领域十大最具成长性技术展望（2018-2019年）》和《机器人十大新兴应用领域（2018-2019年）》等一系列重要的研究成果。

北京市副市长阴和俊在致辞中表示，智能机器人正在深刻融入经济社会发展的方方面面，让人们生活得更美好、更便捷。北京市将与工信部、中国科协一道，继续发挥世界机器人大会的主场优势、平台优势、先导优势，打造良好产业环境和创新生态，加快推动智能机器人科技及产业创新发展。我们衷心希望世界各国共同把握时代机遇，以机器人产业创新发展为契机，开展更广泛的技术产业交流与合作，携手建设开放、共享、协同的机器人产业全球创新生态。让我们开拓创新、携手奋进，将机器人大会打造成永不落幕的世界顶级盛会，共同开创机器人产业更加美好的明天！

大会闭幕式上正式发布了《机器人十大新兴应用领域(2018-2019年)》。世界机器人专家委员会经过深入探讨与交流，系统归纳了来自于国际知名咨询机构和权威行业协会的详实数据，并结合近年来机器人技术发展的动态趋势与演进规律，遴选出了物流仓储、消费品加工制造、外科手术及医疗康复、楼宇及室内配送、智能陪护与情感交互、复杂环境与特殊对象的专业清洁、城市应急安防、影视娱乐拍摄与制作、能源与矿产采集、国防与军事共十个未来机器人最具潜力的应用领域，成为本届大会的标志性成果之一，也将成为引领全球机器人产业技术前沿、引领产业未来健康发展的风向标。同时，闭幕式上举行了2018世界机器人大会“最具创新产品奖”、“最具人气展品奖”和2018世界机器人大赛颁奖仪式。

经过连续四年的成功举办，世界机器人大会已经成为机器人领域规格最高、规模最大的国际化、专业化、大众化的平台，成为政策制定、技术前沿、产业动态、应用范式的全球风向标和一年一度的思想盛宴。为期五天的2018世界机器人大会，体现了全球机器人领域最新的发展趋势，汇聚了全球机器人领域的顶尖科技。全球机器人领域的精英坦诚交流，共话产业发展前景，取得了丰硕成果。本届大会的成功举办，必将有力助推全球机器人产业的快速发展。大会的闭幕并不意味着结束，让我们相约明年秋季，相约北京，2019世界机器人大会，更多精彩，更多期待！