谷歌发布首批预打包的人工智能服务

谷歌履行了自己在最近Cloud Next大会上做出关于让人工智能服务更易于实施的承诺，宣布推出第一个所谓的“预打包的人工智能服务”，正如其名，这是用于特定业务任务的捆绑预构建AI工具。

谷歌履行了自己在最近Cloud Next大会上做出关于让人工智能服务更易于实施的承诺，宣布推出第一个所谓的“预打包的人工智能服务”，正如其名，这是用于特定业务任务的捆绑预构建AI工具。

谷歌推出预打包的人工智能产品背后的想法是，企业仍然需要帮助才能采用这些新技术。人工智能的潜力已经足够明显，但正如谷歌产品经理Apoorv Saxena和Geordy Kitchen在博客文章中指出的，人工智能还“需要专门的人才和硬件、合适的数据类型和数据量，用于训练和提炼机器学习模型”。

这就是企业眼下需要解决的问题。预打包的服务是以两种方式提供的：通过谷歌合作伙伴提供的打包解决方案，或者通过客户可以用来创建自定义AI工具的参考架构。

“这些都需要比预打包解决方案更多的开发工作，但为需要那些高度业务特定的集成AI部署的企业简化了复杂性，”Google的产品经理说。

有两种预打包的人工智能服务，其中包括“Contact Center AI”，该服务自上个月推出Alpha测试版以来已经有800多个用户。企业通过使用Contact Center AI，基本上可以实现一个为他们接听电话的智能聊天机器人，还可以询问和回答简单的问题，以确定呼叫者是否需要和人工代理沟通。谷歌表示，这个人工智能服务还可以记录趋势并分析出现问题的频率。

第二个打包服务是“Cloud Talent Solution”人工智能捆绑包，旨在招募新人才，同时缩短招募人才所需的时间。

谷歌还通过一个参考架构提供了“Recommendation Solution”人工智能工具，可以帮助企业向客户推荐类似或互补的产品，让企业可以将服务直接编码到他们现有的网站中，然后利用谷歌的机器学习功能，根据用户的购买历史、搜索等建议来改善他们的产品营销。

谷歌选择提供打包服务和参考架构的策略，是一种“经过验证的方法”，比人工智能本身更早，并且已经在早期技术（如预测分析）方面取得了成功，Constellation Research副总裁兼首席分析师Holger Mueller这样表示。

Mueller表示，“谷歌正在加强联络中心和人才获取领域，后者是谷歌最早的人工智能产品之一，另一方面，推荐功能具有更广泛的适用性，因此从参考架构开始是有道理的。CXO希望看到AI厂商提供验证平台和参考架构，因此谷歌现在是走在了正确的轨道上。”