成功部署多云战略的7个秘诀

对于越来越多的企业而言，迁移到云并不是将一两个应用部署到AWS、微软Azure或者其他托管服务上的那么简单。这是一种多云的战略，是实现业务流程现代化的数字化转型计划的一个关键部分。

对于越来越多的企业而言，迁移到云并不是将一两个应用部署到AWS、微软Azure或者其他托管服务上的那么简单。这是一种多云的战略，是实现业务流程现代化的数字化转型计划的一个关键部分。

部署多云战略可带来实质性的好处。

在单个异构架构中，使用多种云计算服务如基础架构即服务（IaaS）、平台即服务（PaaS）和软件即服务（SaaS）可以减少对任何单一厂商的依赖，审计和咨询公司Grant Thornton负责人Brian Reynolds这样表示。

这还可以改善灾难恢复和数据丢失弹性，更轻松地利用定价计划和消费/忠诚度促销，帮助企业遵守数据主权和克服地缘政治障碍，并让企业组织能够提供最好的可用基础架构、平台和软件服务。

“成本优化是一个巨大的好处，”涂料生产商Benjamin Moore＆Co公司首席信息官Glenn Pinnel这样说道，几年前他们转向采用云计算战略并且从未回头。“采用多云策略不会减少那么多的开始，而是让你能更好地管理风险。”

Pinnel说，拥有多个云“使你更灵活、更敏捷，让你可以使用同类最佳技术，提供更好的灾难恢复。不被锁定到某个厂商，让我们可以灵活地在私有环境中运行某些应用，而在公有环境中运行其他应用，同时保持一切都是相互连接的。我们的云服务提供商拥有适合我们的能力来实现这一切，因此我们无需在内部掌握这种专业技能”。

与任何主要IT项目一样，确保有效的多云战略涉及到合适的人员和工具，采取必要措施使工作与业务目标保持一致。下面是IT高管和行业专家眼中围绕这一趋势的最佳实践。

做好尽职调查

卡耐基梅隆大学软件工程研究所CERT部门的安全解决方案工程师Donald Faatz表示，多云部署增加了复杂性，需要企业组织深入地了解他们正在购买的服务，并且在进行下一步之前做好尽职调查。

尽职调查中包括规划，“通过云采用框架来提供一个管理流程，识别应用，选择云提供商，管理与公有云服务相关的持续运营任务。让所有员工了解这个云采用框架，告诉他们关于使用选定的CSP（云服务提供商）架构、服务和工具来协助部署的详细信息。”

Faatz说，迁移到多云环境可能会带来某些当前应用和系统中不存在的风险。“检查新的风险，并确定减轻这些风险所需哪些新的安全控制措施。使用CSP提供的工具来检查是否正确且安全地使用了服务。”

Faatz说，企业的基础设施应该被视为源代码，强制实施变更控制程序，而且程序需要解决CSP实施方面的差异问题。

服务下线也是尽职调查的一部分。“企业组织任何应用或者系统中最重要的部分，就是在其中保存和处理的数据。因此，了解如何从一个CSP中提取数据，并将其移至另一个CSP，这是至关重要的，”Faatz说。

重新思考你的IT组织

企业需要将云工程分离到自己的组织中，以便能够完全专注于扩展和保护云中工作负载，McAfee公司首席信息官和实验室运营副总裁Grant Bourzikas这样说。

“更多地使用公有云，这要求具备新的技能，而这些技能在传统IT部门中也许是不存在的，例如云架构师、自动化工程师和产品经理等角色，”Bourzikas说。企业需要雇用、培训或认证具有这些技能的人员，并考虑他们的云组织如何与业务保持一致。“例如，你是否创建了双模结构，将云组织与传统的核心IT服务分开？”

与当今的许多中型到大型企业一样，McAfee拥有混合云的环境，包括两个公有云和自己的私有云。Bourzikas说，McAfee将公有云用于外部客户和内部需求，同时利用云提供商提供的IaaS和PaaS服务，此外将私有云用于内部和外部面向客户的应用。

Bourzikas说：“我们将应用组合划分为不同的列表，作为全球数据中心整合战略的一部分。确定将哪些应用转移到公有云——IaaS、PaaS、SaaS——以及哪些应用迁移我们的私有云这取决于像变革机会这样的因素。是否可以重新构建以利用公有云中的微服务？这是一种纯粹的提升和转变吗？其他因素还包括成本和应用特征等，”他说。

梳理应用组合的清单

在部署多云战略之前，建议对现有应用进行一下评估。

“作为一种惯例，我总是会建议先做一个新的应用组合清单，评估单个应用技术堆栈，应用如何在整个应用生态系统中发挥作用，[以及]最重要的是这些应用为企业带来的业务价值，”前GE应用转型执行副总裁Thomas Martin这样说道，他曾负责GE公司的多云项目，现在是一名顾问。

“这些信息提供了关于如何进行企业转型的重要见解，”Martin说。第一步应该是确定可以消除哪些应用，下一步是确定哪些应用在市场中有基于SaaS的产品，并确定其中一种产品是否适用。

Martin说，剩下的应用将成为公有云迁移的核心候选。“这些应用的迁移方式应该取决于它们给企业带来的价值。”

他说，在生命周期只剩下12到18个月的应用是重新托管的理想选择。他说，那些生命价值周期更长、被认识是具有差异性或者正在推动颠覆市场差异性的应用，应该被重构或重写以利用充分现代的云技术。

让整合成为优先事项

当依靠多个云服务向客户和内部用户提供业务应用的时候，多个服务之间实现强大的集成是至关重要的。

“在适当的位置放置适当的API，以便系统可以协同工作，打造无缝的用户体验，不会出现滞后或服务延迟。我们的许多应用现在都在各种云中，包括私有云和公有云，我们很快就会将大部分IT基础架构迁移到已经托管我们SAP应用中的Virtustream企业云上，”Pinnel说。

Benjamin Moore正在推行一项国家账户计划，该计划允许客户以更有效的方式订购油漆。为了保证该计划的顺利进行，他们使用了一项云服务进行后端处理，另一项云服务用于前端应用，还有其他云用于运行网站和其他相关应用。

“我们所有的基础设施和应用都汇集在一起​​，让这个B2B解决方案无缝地运转。在单一云上解决这个问题要困难得多。我们通过多云环境，可以为各种应用选择最好的基础设施，取决于在哪运行这些应用是最有意义的，”Pinnel这样说道。

管理访问和保护数据

使用多种云服务（包括公有云和私有云）会带来一系列安全挑战，确保安全性的关键是识别和验证用户。

“在多个CSP中使用多因素身份验证，可以降低凭据泄露的风险，”Faatz说。

企业组织还应该分配用户的访问权限，包括创建一组角色来填补跨多个云的共享职责和特定用户职责，Faatz说。企业需要调查采用选定CSP来实施基于角色的访问控制的各种方式之间的差异。

另一个好的做法是，创建和实施资源访问策略。CSP提供各种类型的存储服务，例如虚拟磁盘和内容交付服务，其中每一个都可能具有唯一的访问策略，必须分配这些策略来保护它们存储的数据。

保护数据免受未经授权的访问，这一点至关重要，可以通过加密静态数据来防止由于未经授权访问所有CSP而导致的数据泄露。企业需要妥善管理相关的加密密钥，以确保有效的加密和跨CSP的操作能力。

Faatz说，确保每个CSP的数据备份和恢复过程都满足你的需求，这也很重要。企业可能需要通过额外的备份和恢复来增强CSP流程。

Pinnel说，数据安全是“管理多云环境的关键因素。你必须具备适当的安全级别，以确保数据和资产始终受到保护。”

密切关注成本

云的最大卖点之一是，它可以通过更有效地使用计算资源来帮助企业组织降低成本。服务是按需支付的，消除了购买和维护众多服务器的成本。

然而，在多云环境中，成本失控是很容易发生的。

“谨慎考虑管理多云环境的成本，包括维护多云能力和专业技能相关的人力成本，以及与管理控制、集成、性能设计相关的成本，而且有时候还要面对隔离和缓解问题及缺陷的难题，”Reynolds表示。

他说，为了降低这些成本并提高可管理性，请考虑部署云管理、分析和DevOps工具，这些工具提供支持管理控制、部署、扩展、配置、操作和资源管理的集成控制台。

充分利用微服务、原生服务和容器

云提供商提供了许多服务选项，可以帮助你更轻松地将数据和工作负载迁移到云中，企业应该尽可能利用这些服务。

“由Lambda等本地服务实现的微服务，让应用更容易扩展，更具成本效益，且开发速度更快，缩短产品上市时间，”Bourzikas说。使用云服务提供商提供的原生服务“可以实现比内部部署更快的创新和扩展。”

但是，利用服务提供商特定的功能可能存在厂商锁定的问题，因此要考虑这些选择的价值以及他们给出的承诺。“并非所有应用和计算需求都是平等创建的，因此，不可能选择满足你所有需求的单一云平台或策略，”Bourzikas说。

通常，多云战略提供了灵活性和杠杆作用。Bourzikas说：“拥有多个[提供商]使让不会被锁定在任何一个提供商那里，给你带来创新和价格谈判的好处。要充分实现多云的优势，例如工作负载可移植性，你就必须考虑你的架构，例如，通过容器部署应用可以实现可移植性。”