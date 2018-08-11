精彩回顾 ： 2018甲骨文数据库云大会

2018甲骨文数据库云大会于8月2日落下帷幕，吸引了超过千人的参会嘉宾，56万+名观众在线观看盛会。可谓是干货满满，精彩连连。话不多说，干货奉上。

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重磅推荐

甲骨文公司高级副总裁及中国区董事总经理李翰璋

不断创新 拥抱开源

甲骨文不断创新的基因源于研发投入、投资收购和 Oracle in AI，同时积极的拥抱开源，并优化内容，助力客户更好的完成云之旅。我们一直专注于服务企业级客户，以客户需求为中心全方位发展我们的云服务，奠定了甲骨文中国明确的云战略和独特优势。

甲骨文公司数据库技术执行副总裁Andy Mendelsohn

自治未来

从无人驾驶技术带来汽车行业革命，我们看到“自治”时代已然来临，“自治驾驶、自治安全、自治修复”的能力具有广泛适用价值，“自治”技术也将延伸到整个 Oracle 云平台，让更多企业客户分享“自治”的益处。

P+组合与各行业客户巅峰对话

P+组合巅峰对话

甲骨文立足企业上云需求，为客户打造业界最全面的企业云服务体系，是业内唯一一家提供本地和云端部署间真正实现工作负载无缝转移的云供应商。拥有企业级、全栈式服务、化繁为简三大核心优势，赢得业界认同，提供最懂企业的云。

河南国家大数据综合试验区甲骨文创新中心成立

创新赋能

作为云时代技术创新领航者，甲骨文将人工智能、区块链、物联网等新兴技术真正落地于三层云产品及解决方案，打造以“红科技”为代表的全面技术产品，并与商业场景深入结合，全面支持开源开发，从IT端为企业业务发展注入新鲜血液和竞争力。

同时，河南国家大数据综合试验区甲骨文创新中心也宣布正式启动。

甲骨文公司首席技术顾问 魏清刚

移动业务创新

随着AI、NLP、ML技术的飞速发展，智能聊天机器人成为企业通过社交网络、智能音响设备，在B2C业务场景中提供7*24在线客服、增强用户体验的一个新尝试。Oracle 将 Chatbot 技术与实体机器人技术集成一体，打造用户新体验。

中国东方航空股份有限公司 东航数据实验室项目负责人 王学武

Oracle大数据平台大数据实验室

帮助客户更好地实现“以客户为中心”在产品转型的基础上进行服务转型，提供更个性化的服务, 打造世界一流的航空服务集成商。

企业应用现代化

随“需”应变，超越外在环境的挑战，布局云端，打造企业新零售应用现代化服务能力。通过 Oracle云平台，强化内部管理与创新，提升企业整体的专业水准和优质服务。

互动新体验

聊天机器人

Chatbot 是 Oracle 面向企业级用户提供的智能聊天机器人，具有多种语言的语义识别系统，同时支持微信、Facebook 等社交媒体；采用 Pepper+Oracle Chatbot 集成方案，可实现咖啡预定等情景的服务，可用于客户创新体验店等。

区块链冷链物流追踪

甲骨文与鲜易控股共同做的创新实验项目，在生鲜食品的运输车上装有温度感应器、GPS传感器等装置，通过甲骨文的区块链可随时查看生鲜食品运输过程中的温度、湿度以及位置变化，保证用户食用更新鲜、更安全的生鲜食品。

IoT智能设备维护

该场景应用于需要现场维护和后端支持人员，通过甲骨文 IoT 可以做到实时监测设备状态，工作人员通过远程监控即可查看机器臂状态和数据，对维修具有一定的参考价值，尤其是偏远山区，可大大减少现场维护的难度和成本。

区块链商品溯源

通过甲骨文区块链云平台可以帮助消费者溯源商品，追踪到商品采摘信息、加工信息、零售商信息等各类有效流程信息，保证商品的安全性，保证消费者食品的安全性。

IoT智慧工厂

在 Oracle 全栈云的支持下，未来，客户只需在电脑下单，即可根据客户需求通过机器臂制作专属汽车，从汽车生产、再到物流配送，全程无人操作便可得到您的爱车。这是 2025 年中国制造业由大变强的一个重要突破点。

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