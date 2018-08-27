华为云通过SAP认证，成为Operations中国合作伙伴

近日，华为云宣布正式通过SAP Operations认证，成为SAP认证的中国合作伙伴。

近日，华为云宣布正式通过SAP Operations认证，成为SAP认证的中国合作伙伴。

该项认证表明，对于部署在华为云上的SAP应用系统来说，华为云从基础设施（数据中心、网络、硬件）、云平台及面向SAP HANA和上层SAP应用的解决方案与服务能力达到了SAP官方认证的标准，本次华为云通过的认证包括SAP基础设施服务认证、SAP云平台服务认证、SAP HANA服务认证以及SAP应用管理服务认证。

什么是SAP Outsourcing Operations Partner认证？

SAP Operations认证是指SAP通过对合作伙伴的认证，确保SAP客户可以在合作伙伴的平台上获得高可靠、高质量、经济、可持续的运行环境和服务。

要成为SAP Outsourcing Operations合作伙伴，华为云必须通过SAP对华为云SAP解决方案的全面评估和审计，包括：云平台的技术与解决方案，服务交付和客户支持，以及对面向SAP客户提供服务的数据中心与基础设施的全面审计。华为云需要在SAP系统的事件管理，变更管理，安全管理（物理和虚拟），SLA，流程和文档以及基础设施管理等全生命周期的评估中表现优异。

SAP Outsourcing Operations Partner认证涉及的审计项超过500条，通过该认证，源于华为云在技术、流程、团队、合作方面丰富的积累：

技术：华为在云和基础设施方面有深厚的积累，是通过服务器、虚拟化、数据库和SAP上层应用全栈认证的厂商

流程：华为云有成熟的事件管理、故障管理和变更管理流程，每个流程有严格的SLA和KPI。同时为了持续提升服务质量，华为云从基于质量检验的事后管理转变为基于过程控制、以预防为主的全面质量管理

团队：华为云有统一的监控与指挥调度中心、遍布全国的运维资源池、专业的SRE团队和基于DevOps模式的运维工具，7*24小时为客户业务保驾护航

合作：华为与SAP从2012年起建立了全球技术合作伙伴关系，在过去的数年中，通过结合SAP在软件方面的实力以及华为在云和基础设施解决方案的优势，成功为客户提供了多个成功的解决方案，服务了超过40多家客户

本文提及的SAP、SAP HANA等SAP产品和服务以及各自的标识是SAP SE（或SAP附属公司）在德国和其他国家的商标或注册商标。有关商标的详细信息和通知，请访问http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx。所有其他本文提及的产品和服务名称均为其各自公司的商标。

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SAP Outsourcing Operations Partner认证

华为云SAP解决方案官网

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