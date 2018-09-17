以人为本，构建新型智慧城市

9月11日，T11 2018暨TalkingData数据智能峰会在京举办，会议期间TalkingData合伙人蒋奇、前香港特别行政区政府资讯科技总监杨德斌接受了采访，就TalkingData关于智慧城市的发展策略进行了分享。

至顶网软件频道消息： 智慧城市是现在各个城市管理者都非常关注的一个话题。实际上，今天很少有城市没有构建智慧城市的计划，不少城市甚至已经投入了很大的人力/物力来进行智慧城市的建设。但总体而言，中国的智慧城市还处于非常初级的阶段，绝大多数城市还处于基础设施建设阶段。因此，在这个过程中也呈现出不少问题也在所难免，比如顶层设计不足，重视基础设施建设而轻视应用的构建，以至于普通老百姓很少能直接感知到智慧城市的优点。

9月11日，T11 2018暨TalkingData数据智能峰会在京举办，会议期间举办了“数创未来”智慧城市峰会，峰会围绕新型智慧城市与数据治理理念，汇聚大数据产业以及智慧城市设计、建设、管理、使用等各领域的学者与专家，分享前沿观点、权威报告与实践成果，共话数据治理与新型智慧城市健康快速发展之道。会后TalkingData合伙人蒋奇、前香港特别行政区政府资讯科技总监杨德斌等参会嘉宾接受了记者的采访，就TalkingData关于智慧城市的发展策略进行了分享。

TalkingData合伙人蒋奇

顶层设计和规划至关重要

“如果放到2年以前，别人告诉我TalkingData要进军智慧城市，我的第一反应一定会是不可能。不过，今天我觉得是时候了。这是源于我们对行业的理解以及我们自身能力的提升。” 蒋奇在接受采访时坦言。

蒋奇介绍，在智慧城市领域TalkingData比较聚焦，主要聚焦在数据对智慧城市的推动，专注在用数据对智慧城市的应用环节进行改造，产品和解决方案都是围绕于此，而涉及到智慧城市的建设、云的建设则会跟合作伙伴配合。其中，顶层设计是TalkingData进军智慧城市的一个重要切入点。

谈到之所以选择提供顶层设计，蒋奇表示：“我们在谈任何的产品、解决方案之前，都会谈顶层设计。因为有些管理者对于自己想要什么，能力具备到什么程度，什么板块需要最优先，这些并不够清晰。此时，就需要有一个比较客观的团队，帮他厘清这些。比如，帮他了解目前处于什么阶段、需要什么服务、三到五年规划是什么样等，这就是顶层设计要做的。”

为了更好地进行顶层设计，TalkingData特别组建了一个名为“顾问天团”的顾问团队。据介绍，“顾问天团”全称是TalkingData董事会顾问团，除了TalkingData 创始人兼首席执行官 崔晓波外，还包括TalkingData数据治理委员会主席车品觉、前香港特别行政区政府资讯科技总监杨德斌等，不多但每个人都是领域里面顶尖的专家。

“这个顾问团存在的时间不短了，之所以组建它是因为TalkingData现在横跨了很多的行业，我们需要对各个行业的知识了解非常深刻和透彻的专家的智慧。同时，TalkingData所在的这个领域都是非常创新的领域，我们还需要真正拥有过这种商业创新和技术创新的经验、看到过很多问题，解决过很多问题的人的帮助。” 蒋奇说。

另外，蒋奇强调，与一般顾问团队不同，这个团队的成员自身有一种使命感，带有自发性质，大家希望把各自的智慧集合在一起，让它产生一个人没有办法去产生的化学反应，来一起共同讨论一些问题，解决一些问题。

数据驱动，以人为本

除了顶层设计和规划之外，TalkingData另一个重要服务内容是配合政府去做数据落地的工作。在蒋奇看来，当下中国智慧城市建设中普遍存在的一个问题是，能让普通老百姓感受到智慧城市建设带来的好处并不多，而这正是TalkingData的机会。

“目前，参与智慧城市建设的厂商有一个共同的特点：没有数据，TalkingData是一家有数据的企业。把我们的数据与政府的数据打通，就可以产生出一系列新的应用，这些应用都是贴近老百姓生活的，能让普通老百姓感受到智慧城市之便利、之智慧。“蒋奇说。

比如，在此次峰会上TalkingData与国家统计局联合成立的“人口统计大数据实验室”就发布了研究成果，解读了以准确、动态、及时、多维度为优势的移动大数据为传统人口统计工作带来了怎样的新气象。

蒋奇的观点也得到了曾任中国香港政府CIO的杨德斌的认同。“未来智慧城市的评估指标并不只是一些冰冷的数据，而是要结合人的感受，包括幸福感、满足感、参与感等，要把客观数据（如环保数据、交通数据、其他健康数据）与人本数据结合起来，才是一个最终最完善的一个城市指标。只有达到一定指标才能达到世界水平的智慧城市。”杨德斌表示。

为了让数据在智慧城市中发挥更大的价值，TalkingData提供有一套产品和解决方案去支持。其中，帮助政府建立数据中台的能力是TalkdingData的核心价值。

实际上，TalkingData非常看重数据中台。蒋奇说，任何一家政府要建成数据驱动的智慧城市，首先需要具备有数据中台的能力。而这个数据中台需要具备几个基本要素：第一，要有数据连通的能力和数据源本身；第二，数据中台的相应组件要相对完备，能够高效和便捷地把结构化数据打通。同时，在数据之上有APP构建能力，能够比较快去解决一些问题。

另外，除了数据中心，TalkingData还能提供很多可选的应用，就像一个个套餐一样，包括智慧交通、智慧城市规划以及市长观象台等，从而可以更快速地让数据落地数据城市。

“在智慧城市的生态系统中，我们把自己定位成一个数据平台，要吸引足够多的能够开发智能解决方案、智能数据应用的团队上来，和我们一起共同协作，而我们只做我们最擅长的那部分。我们的愿景也非常清晰，就是希望真真正正改变百姓的感受，让每一个产品上线、每一个服务推出后都能让老百姓觉得这个城市更智能一点，自己的生活体验更好一点。”蒋奇说。