 阿里云IoT发布Link Develop 2.0 最快10分钟完成物联网全链路开发

9 月 16 日，阿里云IoT开发平台 Link Develop 2.0 正式上线，该平台将完全颠覆传统物联网开发模式，帮助传统企业快速实现设备端到应用端一站式物联网开发

至顶网软件频道消息：

9 月 16 日，阿里云IoT开发平台 Link Develop 2.0 正式上线，该平台将完全颠覆传统物联网开发模式，帮助传统企业快速实现设备端到应用端一站式物联网开发，相比于传统的开发环境，Link Develop 2.0将帮助企业节省三分之二开发成本，最快仅需 10 分钟即可完成物联网全链路开发。

传统物联网开发包括设备端、服务端和应用端开发，开发环节繁琐，同时应用端开发对设备端开发的依赖性强，必须要做到先设备端，再应用端，无法进行同步开发，这样就会耗费大量人力物力成本。

阿里云IoT Link Develop 2.0物联网开发平台则可以完全避免繁琐开发步骤，通过嵌入式开发、Web应用、移动应用、服务编排四大在线工作台，完全颠覆传统物联网开发的“先硬后软”模式，依托物模型和在线虚拟设备功能实现软硬件开发同步进行。同时配合网页、移动应用可视化搭建及服务流编排，无需前端开发再编写各种复杂代码，通过现成的Link Develop开发工作台，直接生成用户产品所需要的数据面板、控制面板、设备告警推送等常用应用，该平台较传统物联网开发节省三分之二开发成本，最快仅需 10 分钟即可完成设备端到应用端的物联网全链路开发。

阿里云 IoT 产品负责人金锋表示，依托阿里云IoT生态，未来 Link Develop 将为更多的中小企业带来安全、便捷的一站式开发服务，同时针对未来可能存在的各种物联网应用场景，开发者完全有能力开发出更丰富多样化的物联网产品和解决方案，。

2018 年 3 月深圳云栖大会上，阿里云 IoT 宣布投入 2.5 亿全力支持物联网开发者。阿里云IoT Link Develop 2.0物联网开发平台的发布，将赋能超过 100 万的开发者，帮助更多中小企业跻身物联网赛道，打造物联网开发者生态。



