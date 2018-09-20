我住在“盒区房”，有阿里云的支持可随时享用远道而来的生鲜美味

9月19日上午，2018杭州·云栖大会的第一天。阿里云总裁胡晓明的演讲被排在阿里巴巴集团首席执行官张勇(致辞)后面，也是演讲顺位的第一人。然而，在这个非常严肃、认真的场合，胡晓明竟然一上台就跟主持人喝起了茶...

至顶网软件频道 9月20日 杭州消息（文/陶婧婕）：9月19日上午，2018杭州·云栖大会的第一天。阿里云总裁胡晓明的演讲被排在阿里巴巴集团首席执行官张勇(致辞)后面，也是演讲顺位的第一人。然而，在这个非常严肃、认真的场合，胡晓明竟然一上台就跟主持人喝起了茶。没错，还有专人给斟茶，喝的还是杭州特产西湖龙井。

主持人一直在介绍，而胡晓明一直在看手机。为什么?其实，这是DEMO演示环节。胡晓明用手机打开了天猫app，点开必备工具后再点击AI挑物(如下图)。胡晓明表示，通过AI技术对大量西湖龙井茶叶的图片进行学习，利用AI挑物这个功能，给西湖龙井茶叶拍张照片，就能识别出哪一款西湖龙井是机器炒制的(价格低)、哪一款是手工炒制的茶叶(价格高)。

拍西湖龙井图片鉴别品质(机器炒制、手工炒制)的DEMO拉开了胡晓明主题演讲的帷幕，他演讲的内容是由N+1个案例来组成的，以杭州为起点，向全球更多城市输出数字中国的“杭州方案”是阿里云的目标。他表示，“这些新杭州故事，明天将会在更多城市发生。”

在这些案例中，盒马鲜生的“盒区房”深得我心。毕竟民以食为天，“生鲜”是刚需、高频、高复购的品类，能把新鲜、品类繁多的生鲜产品在短时间内送货上门，对消费者来说诱惑非常大。

不要学区房，我要住盒区房!

“盒马鲜生”分为线上与线下两部分业务，线下开设门店，线上则依托实体店，提供三公里以内、半小时送达的快速物流配送服务。距线下店三公里范围内的房子就叫做“盒区房”。

顾宇琳是一个酷爱海鲜的新杭州人，她每次下班去菜市场，都发现海鲜不“鲜”了，这让她非常烦恼。自从搬到了“盒区房”，通过手机APP下单，就能轻松买到全世界空运的新鲜品质的海鲜，30分钟后，快递小哥/美眉就会送货上门，这让她非常满足。

看到这，我已经让嫉妒蒙蔽了双眼，我也是一个酷爱吃海鲜的人，但是需要到几公里(大于三公里)之外的盒马线下店购买才行，对此我表示，我要住盒区房!

快速配送的背后 是阿里云在做支撑

住在“盒区房”的顾宇琳，可以做到“想吃的新鲜不用等”，她体会到的是盒马非常周到的送货服务。而在这背后做支撑的阿里云，却是消费者不知道的。阿里云做了相当多的工作来支撑盒马的服务，今儿我们就来说一说。

盒马的配送模式是建立在数据基因之上的，通过数据掌握消费者需求，反向驱动商品采购、中央厨房、加工中心、配送等环节的精准供应和流通效率，最终实现3公里范围内30分钟免费送达的智能物流体验。

另外，阿里云以算法驱动运营系统，以算法支撑配送系统。举例来说，传统仓库拣货是由一人拣完订单中所有货品，但盒马属于分布式拣货，即通过算法将订单打散，使得不同的拣货员就近拣货，最终将拣货环节控制在3分钟以内。将门店覆盖的用户地址形成大数据，算出一次配送三四单的最近距离。

就像胡晓明说的那样，盒马线上配送服务要把不确定性变为确定性，背后依靠的是数据，依靠的是人工智能，依靠的是云计算。

对消费者来说，盒马贴心的配送服务值得给好评。而这个好评，除了给线下店的新鲜生鲜、快递小哥/美眉的，还有一部分是给背后英雄阿里云的。没有阿里云的技术做支撑，线下店、分拣员、快递员不可能配合的那么完美。

要变革传统零售模式 阿里云表示需要继续用技术来驱动用户体验

盒马鲜生是阿里在新零售(马云2016年在云栖大会上首次提出新零售概念)业态方面的尝试。其肩负了传统零售变革者的重任。其线上与线下经营高度融合，开辟了全新的经营模式，对传统生鲜电商形成冲击。

另外，生鲜超市始终面临着高损耗的魔咒，动辄高达30%的损耗极大拉低了利润率。当阿里云对大数据进行分析后，盒马店按需供应，有效减少生鲜品积压。即便偶有超量，只要阿里云根据后台大数据筛选出有消费意向的顾客，向其推送一条优惠信息，往往几分钟即可搞定。

在杭州，已经有越来越多的盒马鲜生为周边的市民提供便捷服务，对消费者来说，食品新鲜、服务周到是其选择盒马的主要原因。胡晓明表示，还需要继续通过技术来驱动用户体验。

盒马的新零售模式，是以生鲜电商为切入口，通过互联网的模式将APP和线下门店覆盖生鲜食品和餐饮服务，运用阿里云的技术(大数据、云计算、人工智能等技术)，再融合线上服务、线下体验以及物流配送，满足了顾客对于生鲜品质要求的同时，也考虑到了用户随时随地“吃”的需求。