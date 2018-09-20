阿里云广播通知：您定制的“飞天”已打造完成，请签收

“飞天”是阿里云自主研发服务全球的超大规模通用计算操作系统，可将全球数百万台服务器连成一台超级计算机，为社会提供计算能力。

至顶网软件频道 9月20日 杭州消息（文/陶婧婕）：阿里云对“飞天”二字非常执着。为什么这么说?

今年，阿里云首次包机请大家来杭州参加云栖大会。阿里云与南方航空合作，共同打造了南航“云栖号”(只有北京、广州、深圳三地飞杭州的特定航班)，飞机上全部都是云栖大会的元素，有机舱内桌板广告、头巾广告、行李架门广告、纪念机票、云栖早报等等。云栖大会跟与会者一起“飞天”。







走进云栖大会场地，最引人瞩目的莫过于上空悬停的飞艇。在19日下午“飞天”的主论坛上(参考日程，飞天2.0专场)，飞艇也“飞天”了。





其实，“飞天”是阿里云自主研发服务全球的超大规模通用计算操作系统，可将全球数百万台服务器连成一台超级计算机，为社会提供计算能力。这应该也是阿里云执着于“飞天”二字的原因。

阿里云飞天平台已经九岁了

2009年春节后，一群年轻人在北京上地汇众大厦一间疑似废弃的办公室里，写下了阿里云计算操作系统“飞天”的第一行代码;

2010年，第一个客户阿里金融通过飞天平台正式对外提供服务;

2011年，阿里云开始大规模对外提供基于飞天的云计算服务;

2012年，飞天成为双11的基础设施;

2013年，飞天首个5000台集群正式上线，阿里云成为世界上第一家对外提供5K计算能力的公司;

2014年，飞天全球用户突破100万;

2015年，“登月计划”完成，阿里巴巴集团所有的数据计算任务迁移至飞天平台;

2016年，ET城市大脑项目启动，飞天进入人工智能时代并应用于解决社会治理的难题;

2017年，飞天获得中国电子学会15年来首个科学进步特等奖;

2018年，飞天进入2.0时代……

阿里云脚踏实地部署飞天，每一年都有重大的推进。今年，飞天也已经九岁了。





阿里云技术研发总经理蒋江伟回忆道，阿里云总裁胡晓明(那时他负责阿里金融)就是飞天的第一个客户，那时他的抱怨非常多，把我们一部分飞天工程师抓到他们的办公室修bug，改不好就别想回去。飞天发展到今天，走了很多路，也留下了很多东西。在这个过程里面，他觉得有四个关键点是飞天发展越来越快的原因。

第一个关键点，因为想象，所以看见。像阿里巴巴集团技术委员会主席王坚博士那样有理想、又坚持的人，始终认为飞天的方向是正确的。阿里云工程师对于代码有非常强的掌控力，他们知道哪个地方会有问题，哪些地方优化可以起什么作用。蒋江伟表示，我们这批人带着团队把最极致的东西发挥出来，未来(飞天平台)能够做到更出色。

第二个关键点，阿里巴巴集团本身的业务线非常的广，有大量的工程师。蒋江伟带着飞天八部做基础设施产品，这个部门有很多人都是从阿里内部电商平台过来的，他们经历过很多很多。他们与飞天平台，就像雪跟水一样互相融化。飞天一直在坚守，一直在做传承。

第三个关键点，人才、技术、产品、理念等等，一起融入到飞天这个平台上来，也一起把这个产品做得越来越好。产品不断地追求极致，也是飞天技术团队的目标。蒋江伟说道，阿里云的每一行代码都值得被细细推敲，因为这些代码都是金子、钻石，阿里云用最好的工程师去抠每一行代码。工程师手里都有一个放大器，这行代码被几百万客户所使用，这就是价值。第四个关键点，是细节的竞争。为什么阿里云能够对产品充满信心?一个是能够做到越来越便宜，阿里云有规模的优势，技术的优势，这些都带来了技术的红利;第二个，阿里云能做到非常的稳定，每一行代码，工程师都是有完全的自主掌控，可以非常清晰的知道这里面的一些问题，所以阿里云可以做到非常的稳定。

有付出才有回报，目前，阿里云飞天已遍布全球200多个数据中心，为百万级用户提供计算服务，具备亿万级连接、毫秒级响应、EB级存储空间、单集群1万台规模等能力。

进化：面向万物智能的飞天2.0

在19日下午主论坛上，阿里云公布了面向万物智能的新一代云计算操作系统——飞天2.0。可满足百亿级设备的计算需求，覆盖从物联网场景随时启动的轻计算到超级计算的能力，实现从生产资料到生活资料的智能化，改善社会运转效率。





阿里云产品总监何云飞表示，飞天1.0和2.0本质是有很大区别的。飞天1.0能够将全球数据中心调动起来，这是飞天1.0拥有的大规模的能力，阿里云的计算能力是面向全球的。而飞天2.0的发展来自于业务更多的需求，原来的计算都要集中计算，未来的计算是分布式计算，阿里云不希望把数据拖来拖去计算，计算应该直接发生在更靠近数据产生的地方，这样数据计算效率更高，实施性更高，体验更好。未来，阿里云是希望飞天2.0可以延伸到每一个计算的地方，这是两代产品最本质的区别。

飞天2.0的定位是面向万物智能，其设计理念是：计算是心脏，AI是大脑，IoT是神经网络。它拥有更强健的技术设施，包括从秒级启动ECI到云上超算集群的全场景覆盖，云边端一体的协同计算和AI能力，全球可达的网络和对IPv6的全面支持，可让万物能随时随地被连接、计算、智能化。

在物联网这个新赛道上，飞天2.0具备更强的连接能力，兼容市面上90%物联网通信方案，并不断推动LoRa成为物联网基础设施的技术标准。文章开头提到的飞艇，带着LoRa基站飞入了云栖大会会场，为现场的物联网设备建设了一个能在空中自动巡航的通信基站，形成一张“天空物联网”。

何云飞说道，飞天2.0支撑了阿里云遍布全球的基础设施，针对亿万个端进行广泛适配，可覆盖最后一公里的计算。

详解飞天平台的优势

飞天是阿里巴巴大规模投入自主研发技术的开始。蒋江伟认为，只有自主研发才能盖起高楼大厦。从现有的市场格局来看，全球前三的亚马逊AWS、微软Azure和阿里云都是采用自主研发技术。(阿里云位列第三)

自主研发并不等于不开放。在“飞天”的系统设计上，充分支持Hadoop、Docker、Spark等开源软件，并提供丰富的API供开发者平等使用。2017年，阿里巴巴还成为唯一入围开源项目托管平台GitHub顶级贡献名单的中国公司。

何云飞补充道，飞天这个大平台，能够通过生态硬件的整体的能力，让计算可以快速的完成。通过飞天操作系统，将底层的计算能力释放出来，最关键的是如何让开发者在这个平台上工作。这个技术能力是从飞天到边缘到专业再到端上，是一脉相承的。

对于客户的不同需求，阿里云还推出了专有云。阿里云的专有云就是把阿里云公共云的飞天操作系统和基于飞天之上的云产品(IasS，PaaS，DaaS)，以软件或者服务的方式，部署到客户的数据中心，相当于在客户的数据中心复制一套阿里云产品，让客户独享，自主可控的企业级云平台。





阿里云专有云总经理马劲表示，专有云团队就做两个功能，一个是稳定性，让运维变得更容易;另一个是我们投资做持续集成线路线，让代码的生产像造汽车一样，在流水线上持续的把这个汽车很快的造出来。目前，专有云已经有多达60个产品，阿里云可以做到对某一个模块升级(利用公共云)，然后对其他的所有的应用都不影响。

做云计算平台，是一个技术活，这是三个嘉宾一致同意的观点。

说到商业机会，何云飞表示，我觉得不用去太细分哪个行业有多大，只要让计算能够快速的满足业务的场景，我认为这个新创造的增量景下他的商业前景非常广，特别是工业企业。

他认为，未来一定是从端开始，每个端都会发生计算，一部分计算到端上，数据上来之后再到边缘网关发生计算，然后再到云端发生计算。根据不同业务场景的需要，每个点完成计算的重度和计算的量是不一样的。当所有云和端被连接在一起的时候，端跟大数据中心中间还会有一个中心点，这三个点，以及网络传输，连成一张大网以后，来满足企业不同的业务需求。