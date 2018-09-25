 阿里云喊话企业：你要上链 我来构建更安全稳定的区块链环境

提起区块链就联想到各种虚拟货币，虚拟货币只是区块链经济生态和模型中的一部分，区块链技术的应用也不一定非要有币。阿里云资深技术专家易立表示，阿里云认为区块链技术会成为未来商业信用的基础设施，它是用技术的方式来重构，来提升商业效率...

至顶网软件频道 9月25日 杭州消息（文/陶婧婕）： “听说阿里云也搞区块链啦!”

“阿里云也发币么?”

“不是不是，阿里云是要帮助企业构建更安全稳定的区块链环境，简化部署运维及开发流程，实现业务快速上链。”

提起区块链就联想到各种虚拟货币，虚拟货币只是区块链经济生态和模型中的一部分，区块链技术的应用也不一定非要有币。

阿里云资深技术专家易立表示，阿里云认为区块链技术会成为未来商业信用的基础设施，它是用技术的方式来重构，来提升商业效率，所以区块链技术对商业有巨大的价值。

阿里云进入区块链领域 定位是什么?

阿里云本身做的是云计算的基础设施，为什么要进入区块链领域呢?

易立解释道，云计算和大数据都是生产力，区块链会成为生产关系。阿里云相信，把云计算和区块链结合在一起，能够进一步的提升整体的商业的效率，会有一些新的商业创新出来。

阿里云正积极参与到区块链的创新过程中，其把自己定位成一个信用的基础设施。易立表示，希望简化大家在做业务创新(使用区块链技术)过程中所面临的一些底层构架的复杂性，让大家更加关注企业的业务价值。

阿里云牵手Hyperledger(超级账本)共促区块链生态发展

Hyperledger是一个旨在推动区块链跨行业应用的开源项目，由Linux基金会在2015年12月主导发起该项目，成员包括金融、银行、物联网、供应链、制造和科技行业的企业。据了解，Hyperledger目前有大约10个代码库，其中两个已达到生产级可用状态，有八个正在不断孵化成熟中。有不少开发人员都在从事区块链项目，因为他们的企业想要使用区块链技术，或利用该技术启动一个试点项目。

Hyperledger执行董事Brian Behlendorf对区块链行业有很深刻的洞察，他表示，区块链发展有两条并行的轨道，一条是包括数字货币在内的一些公链技术，另外一条是企业的区块链。公链技术就像过山车，非常跌宕起伏，发展得很剧烈;在企业区块链这个轨道，它则是持续平稳的发展。这些年，人们对区块链(尤其是公链)的狂热，让大家更加关注区块链，也推了了企业应用区块链技术的步伐。像是以太坊智能合约的广泛应用等，同时也让Hyperledger能够做更多的跨链的融合。

左二：Hyperledger执行董事Brian Behlendorf

右二：阿里云资深技术专家易立

关于双方的合作，易立表示，“Hyperledger非常关注企业场景和生态的建设，这也是Hyperledger这个开源社区组织跟其他公司不太一样的地方。”而这点恰恰也是阿里云最为看重的。

详解阿里云区块链服务的功能和优势

今年7月，阿里云推出了区块链服务BaaS(Blockchain as a Service)，支持一键快速部署区块链环境，实现跨企业、跨区域的区块链应用。

阿里云区块链服务有7大核心优势，分别为：

一、主流技术：支持开源的Hyperledger Fabric和蚂蚁金服自主研发的蚂蚁区块链技术，构建更安全稳定的区块链环境，简化部署运维及开发流程，实现业务快速上链;

二、快速模式：在常规方式之外，为您提供一键式快速部署企业级区块链环境的能力，免去了复杂的配置;

三、联盟管理：用户可进行联盟创建、邀请和审批业务参与方组织加入联盟，以及管理业务通道;

四、组织管理：轻松管理参与联盟业务的企业实体，并能管理组织内用户，打通业务应用访问区块链服务;

五、链码管理：管理组织和业务通道上的智能合约(即链码)，覆盖安装、实例化、升级等链码全生命周期;

六、安全治理：提供CA证书服务、国密算法支持、SGX安全保护等能力，打造多维度的区块链安全体系;

七、应用访问：提供标准的Fabric SDK和蚂蚁区块链SDK，内置连接信息和证书，加速开发。

阿里云BaaS广泛适用于商品溯源、供应链金融、数据资产交易、数字内容版权保护等领域。

在9月21日下午的云栖大会分论坛区块链专场上，阿里云宣布区块链服务(BaaS)全球化可用，该服务新增支持新加坡、美东、法兰克福等区域，新增对蚂蚁金服自研区块链技术的支持，并且具备可信计算保障及安全联盟链网络的增强功能。

看阿里云和Hyperledger的区块链服务如何落地

关于对企业上链的建议，Brian讲到，就像当年英特网的Web业务发展，可以让其他擅长的公司来帮助企业去做底层技术的事情，企业可以去关注更上层的有价值的东西。这些技术随着时间的不断发展，最终会极大的改变企业的业务形态。Brian觉得区块链技术将来也会像英特网Web技术一样改变企业的业务形态。所以在(企业上链)这方面，企业可以一方面积累一些(区块链)技术研发方面的工作，另外也做一些(利用区块链技术)业务上的探索，随着时间的不断的演进，可能会从今天一个(部署区块链的)中小规模逐渐扩大到更大的规模，进而一步步改变企业的业务形态。

Brian分享了几个用户案例，包括民生银行、真相科技等等。

民生银行于2017年7月21已经与中信银行等联合搭建国内首个基于区块链的国内信用证的信息传输系统BCLC。该平台上线当天，就进行了一亿国内信用证业务，现在支撑的业务量达到数十亿。

真相科技的LegalXchain司法联盟链是一个司法界通用的区块链底层基础设施，目前联盟节点已覆盖IP360、公证机构、司法鉴定机构、法院等多达8个权威司法节点，是目前区块链落地应用中联盟节点最多的区块链系统，并已大规模进行法律行业的应用，服务的用户群体包括法律科技公司、互联网公司、律师群体、司法机关等，目前区块链系统承载的法律文件超过1000万条。

阿里云区块链服务虽说上线时间不长，但已经有很多标志性的案例落地。

据易立介绍，阿里云联合天猫国际、蚂蚁金服一起构建了海外商品溯源的场景，帮助中国的消费者买到更加放心的国外商品，也能更好的保护商家的品牌。他说道，客户可以在阿里云区块链服务上去构建他们企业自己的区块链业务。

区块链落地很关键的是生态和业务，阿里云会通过和Hyperledger等开源社区的合作来参与和推动区块链生态的发展，同时会跟更多的合作伙伴共同协作、加速更多基于区块链的业务场景落地。