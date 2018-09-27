甲骨文熊光樑：要让企业能以更低的门槛用上区块链技术

今年7月，甲骨文推出基于Hyperledger Fabric构建的Oracle区块链云服务，帮助企业实现实时的信息共享，逐步将企业应用扩展至外部。对此，区块链负责人熊光樑在接受记者采访时表示，甲骨文的目的是让自己承担更多的工作，让企业能以更低的门槛用上区块链技术。

当下，整个业界对区块链的期望值是空前的。

如“数字经济之父” Don Tapscott（The Tapscott Group Inc.首席执行官）所说，对未来几十年产生最大影响的黑科技已经到来，不过它并不是社交媒体，不是机器人，不是数据，甚至不是人工智能，而是比特币的底层技术——区块链。他认为，区块链会给货币、商业、政府服务以及社会带来的非常深远的影响。

同时，整个业界对区块链的投入也是不遗余力的。

据工信部官方文件显示，过去三年，全球对区块链的创业资本投入已超过 14 亿美元，目前已有超过2500项专利。而据Gartner估计，到2030年，区块链技术将产生的商业价值会达到1.76万亿美元至3.1万亿美元。

借此，如果说之前我们拥有的是信息互联网，未来我们将拥有全新的价值互联网。

许多人都感知到了这一具称得上具有“划时代”意义的技术趋势，其中自然少不了一向对技术触觉灵敏的“红色巨人”甲骨文。

区块链不是万能的

2016年，Linux基金会启动了开源项目Hyperledger（超级账本），用以促进区块链技术的跨行业协作，其成员包括了许多来自金融、物联网、供应链、制造和科技行业的领头企业。

2017年，甲骨文宣布加入该项目。

一年之后，也就是今年的7月，甲骨文正式推出基于Hyperledger Fabric构建的Oracle区块链云服务，帮助企业实现实时的信息共享，逐步将企业应用扩展至外部。

在这期间，甲骨文公司全球集团副总裁及甲骨文中国研发中心总经理熊光樑在美国负责甲骨文区块链平台产品的开发，研究各种区块链模式。日前，他接受了记者采访，介绍了企业在应用区块链过程中面临的挑战和难点，区块链技术应用的重点行业，以及甲骨文区块链服务的不同之处。

数据库一向是甲骨文的重要砝码，这自然成为其如此得心应手地切入区块链领域的一大优势。然而，熊光樑在受访伊始就首先明确了区块链与传统集中式数据库（SQL或NoSQL）的区别：区块链不需要中心管理员，而传统数据库则是由单一实体控制。这意味着区块链中的每个节点能够独立地验证和处理每个事务，并且通过内置冗余能让其驱动的事务和数据具有极高的容错性；同时，各参与方在提交更新前就已达成一致，无需后期再协调；此外，由于没有中间处理环节产生的延迟，区块链的整体性能几乎是实时的。

“这些都是区块链现下如此狂热的原因，这样的狂热度甚至让大家觉得什么问题都可以用区块链能解决，但是我不这么认为。”“企业不能为了驱逐技术热度而使用区块链。而是反过来，考虑企业内部遇到的问题和挑战是否能通过区块链来解决。”

“这个过程最难的问题是如何把商业模式转化成区块链模式。”熊光樑强调。

对此，甲骨文在与客户进行区块链合作开发前，会为他们提供一个自测问卷，其中包含近九十个问题，帮助企业判断是否有必要利用区块链技术解决业务难题。熊光樑解释说，“其中，如果企业判断有超过三十项到流程需要放到区块链上，我们就会为其提供相关的产品和技术服务。”

企业对于区块链的五大需求

经过一系列合作实践与需求反馈，甲骨文总结了企业对于区块链技术应用的五个主要需求：

第一，要具有大规模性能，即通过包含数百个或数千个成员的大型区块链忘了，处理不断增长的交易量；第二，具有运营弹性，即通过高可用性服务避免停机，在某些组件发生故障时能够快速恢复，并对针对数据损坏或丢失提供多层防护；第三，具有安全性，这意味着只授权参与者访问交易和分类帐，对传输中的数据和静态数据进行加密，确保网络消息不可篡改以及数字签名的有效性；第四，具有可支持性，包括区块链运营和动态配置、监视SLA的能力、异常诊断和排除、管理修补及升级生命周期并确保向后兼容性；第五，能够进行可靠的系统集成，通过预构建的企业系统接入点和API驱动的方法调用交易、共享数据，并将区块链事件和分类帐更新捕获到记录系统（SOR）中。

而这些，也是甲骨文之所以选择Hyperledger Fabric作为其区块链服务的框架的原因，也是Oracle区块链云服务着重打造的部分。

如我们所知，Hyperledger Fabric并不是唯一的区块链框架，除它之外，还有R3 Corda、Ethereum(以太坊)、Onchain DNA等等。但熊光樑表示，“我们需要一个合乎企业级技术需求的框架，这就是甲骨文选择Hyperledger的根本出发点。”

具体来说，一方面，Hyperledger Fabric作为区块链起始解决方案，能够方便地实现跨组织的相互通信。举例来说，如果一个贸易合作伙伴使用Oracle区块链云服务管理交易，而在另一个合作伙伴使用其他符合Hyperledger Fabric规范的区块链服务的情况下，两个系统也能够直接进行交易；

另一方面，开源区块链软件对安全性和基础设施的依赖程度较高，不仅设置难度较大，同时将各种数据源与企业业务应用集成的过程也面临着成本高昂且复杂的情况。而Hyperledger由于快速的创新速度，则能够满足企业级的弹性、安全性、可扩展性和高性能需求。

让企业以更低的门槛用上区块链技术

基于这样的技术能力，Oracle 区块链云平台预装了包括容器生命周期管理、事件服务、身份管理、REST 代理等在内的所有底层基础设施相关技术，以及集成在单独操纵台的一系列运营及监测工具，能够大大加快应用搭建和开发的过程。也就是说，企业用户可以直接到平台上构建区块链，不需要担心底层架构及操作。

另一方面，得益于 Oracle 云平台的广泛功能，其区块链服务还支持与现有云和内部部署应用、API 管理以及各种应用开发环境和工具的即插即用集成，并与内部和外部的SaaS应用形成很好的互动。“比如客户自己做了一个应用，不论是否在云上，我们都可以整合起来。同时，对于联盟外的成员，只要使用Hyperledger Fabric基础的区块链，我们也可以做集成。”熊光樑强调。

此外，值得一提的另一特点，是该平台的自治能力。即在运行过程中遇到任何问题，平台都能够自动解决，如自动按需扩展、自动备份、自动修复补丁、自动调整CPU内存、自动进行数据加密、自动抵御外部攻击等等。整个自动化处理和管理控制过程能够保证24小时运行、零宕机。

熊光樑表示，甲骨文的目的是让自己承担更多的工作，让企业在开发时更容易，以更低的门槛用上区块链技术。

而落到行业层面，甲骨文经过对数百家客户和合作伙伴的调查，把重心放在了金融、供应链、政府公共服务、健康医疗四个垂直行业。

熊光樑举了一些早期使用Oracle 区块链服务的案例：比如印度最大的国有石油公司IndianOil，通过区块链不仅节省了很多信用证业务的中间环节，还解决了买卖双方之间的信任问题；韩国某银行通过区块链系统实现了用户积分到跨地区、跨领域、跨商家使用；非洲尼日利亚海关通过区块链将海关食品与药物检查的相关机构全连接起来，替代了传统手工操作，实现了海关工作流程的透明化、标准化和自动化；印度药物防伪研究机构基于区块链构建了药物追踪系统，将药物专利信息、药厂授权、经销商、运输等信息连接起来，以此将假药剔除到供应链之外……

据熊光樑介绍，2个月来，Oracle 区块链服务已经有不少企业购买了相关服务。“近期也会在中国和大家见面。”他透露。

放眼于未来，熊光樑还强调，甲骨文由于在数据库方面的长期投入，非常关注数据的进出，而随着区块链对所有信息的记录，长此以往其数据量也将被无限扩大。如何对如此庞大的的数据集进行存储和检索，也将是未来一大挑战。“在这个过程中，通过技术研发，不断寻找更快、更有效的方式，就是我们现在在做的事情。”熊光樑总结说。