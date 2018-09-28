开放式银行能否为金融服务区块链的发展铺平道路？

诞生于2016年的财务API供应商及开放式银行专业企业TrueLayer公司联合创始人兼CEO Francesco Simoneschi一直与多家知名金融服务公司合作，希望借此打破传统银行业务的壁垒。

至顶网软件频道消息： 自竞争与市场管理局代表英国政府介入到开放式银行（Open Banking）业务中之后，金融服务已经迎来一场真正的变革。

如今，第三方应用程序可以访问你允许其查看的数据，从而更轻松地将来自各类个人帐户或新业务预测的财务报表整合在一起。

每一家使用开放式银行进行产品及服务交付的供应商，都需要接受FCA或者欧洲其它同类规定的监管。目前，九大银行与建筑协会都已加入到开放式银行的参与名单当中，其它银行与建筑协会也将陆续投身于其中。

不过英国区块链协会（简称BBA）希望利用这一主流趋势为基于区块链技术的金融服务铺平道路。在他们看来，既然已经获得了第三方应用的行业认可，接下来FCA是否有机会进一步实现拓展？

在日前于伦敦召开的Blockchain Live峰会上，区块链各派审议小组副主席Lord Headbridge指出：

区块链技术拥有着彻底颠覆我们金融体系的巨大潜力。而最重要的是，英国必须掌握这项新技术以及由此创造的机遇，从而确保我们能够在未来几十年当中持续巩固我们作为全球金融中心的地位。

凭借着区块链技术在身份与数据交易安全性提升方面的强大能力，BBA希望能够在英国金融行业中开拓出自己的一片天地。一位发言人表示：

英国一直在技术创新领域扮演着核心角色。相信在这场以区块链与基于DLT技术实现为核心的新革命当中，英国也仍将保持深度参与。英国区块链协会已经成为全球领先机构，致力于支持英国及全球各私营与公共部门采用区块链技术。英国区块链协会拥有来自行业领导者网络、学术教授以及政府管理者们的广泛支持，这将帮助我们在这场激动人心的技术革命中走得又快又稳。

但是，需要怎样的技术才能让我们真正实现这一目标？有些朋友可能会提到开放式银行业务，其允许第三方应用程序安全访问您的财务数据，且全面集成工作已经在2018年1月完成。

诞生于2016年的财务API供应商及开放式银行专业企业TrueLayer公司联合创始人兼CEO Francesco Simoneschi一直在为此努力，他与多家知名金融服务公司合作，希望借此打破传统银行业务的壁垒。

以下为Simoneschi在接受采访时就此做出的论述：

问：自从今年1月开放式银行业务建立以来，您所从事的领域发生了哪些变化？

答：自开放式银行诞生以来，我们已经与多家企业建立起一系列重要的合作与集成成果，具体包括Monzo、Starling Bank、Zopa、ClearScore、Canopy、Plum、BitBond、Emma、Anorak以及CreditLadder等等。我们还与多家消费级、电子商务与金融企业建立起多项尚未公开的合作伙伴关系，相关成果将在未来12个月内陆续投入使用。

在TrueLayer的帮助下，各企业可以利用现有客户数据轻松验证身份与帐户所有权; 查看帐户、查看余额并访问交易历史记录; 查询银行帐户与银行卡以构建强大的应用程序; 利用用户银行帐户中的详尽收入与支出数据，从而减少欺诈行为并加强信用评分建模。举例来说，Zopa就在利用TrueLayer加快收入验证流程，Canopy借此自动更新客户租赁信息，Plum利用Messenger聊天机器人与Monzo及Starling Bank的帐户对接，而Anorak则得以提供更准确且及时的保险报价。

问：您是如何利用这些新技术的？

答：TrueLayer已经成为首批获得金融活动监管局（简称FCA）授权并注册为支付机构的英国企业之一，并在开放式银行与PSD2体系之下提供帐户信息与支付实现服务。这一资质，意味着我们已经通过了严格的安全、管理与运营评估。

更具体地讲，这代表着我们的财务API既高度安全，又快速易用。从本质上讲，我们已经打造出这种技术解决方案，并可供各金融技术公司直接加以使用。如此一来，他们将能够把宝贵的时间与资源投入到为消费者及企业客户创建更具创新性的产品与服务身上。

问：这些新的发展进程造就了怎样的市场价值？

答：开放式银行业务在企业与消费级影响以及可开发产品价值领域都代表着一波重要的机会。举例来说，普华永道公司预测到2018年年底，这一市场的消费者总量将达到810万，吸引到240万家小型企业，总价值为23亿英镑。到2022年，普华永道认为该行业的价值将达到如今的三倍，为72亿英镑。

而且其实际价值可能远不止于此，因为开放式银行业务几乎能够为一切垂直业务市场创造新的机遇。除此之外，还存在着大量我们无法预料、但有可能在未来几年内成为现实的解决方案，因此其市场价值有望轻松突破百亿英镑大关。

问：您认为新型金融技术的挑战与机遇是什么？

答：就个人而言，我认为开放式银行带来的最为重要的影响，将体现在金融市场的包容性与信贷业务方面。目前，还有很多人无法通过传统渠道获取金融产品与服务。

通过为直接银行支付创造更多新机遇，消费者将获得更多竞争性选项，信贷机构与银行间的对抗也将为这一市场注入新的活力。其结果，应该是财务可用性大幅增加，特别是吸引到众多在传统意义上被排除在金融市场之外的群体。这将真正有助于社会流动性。由于种种原因而无法获得贷款、抵押甚至常规帐户的人们，最终将能够以更公平的方式取得合理的服务资格。

目前市场面临的最大挑战在于保持信任水平。财务数据属于企业所处理的最为敏感的一类信息，而且大家都清楚近年来数据泄露与黑客攻击活动正变得愈发普遍。值得庆幸的是，开放式银行业务的基础，体现为多种极为严格的数据保护与治理规程，能够有效降低相关风险。当然，在开放式银行业务体系中工作的每位成员都有责任以符合道德且负责的方式处理财务数据。另外，我们还需要向消费者及企业介绍开放式银行业务的运作方式，确保他们具有信息共享的同意权以及对数据使用方式的知情权。

问：您认为哪些阻碍性因素会拖慢这方面探索的推进速度？

答：不必讳言，不少银行确实认为开放式银行业务所提出的监管要求限制了他们的发挥。虽然这可能令人沮丧，但需要强调的是，一切要求都必须得到严格遵守。值得庆幸的是，就目前来看这些规定并没有真正影响到解决方案的发展以及市场对此表现出的浓厚兴趣。