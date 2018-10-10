手工食品区块链：技术企业如何对优质葡萄酒与香草进行来源回溯

最近关于区块链技术的讨论一直关注日常食品，例如各类绿叶蔬菜，但不少区块链企业也开始意识到其在优质食品市场上的重要意义。

马达加斯加香草的香草豆荚

Stella Parks对自己的香草非常熟悉。“这就像是那些经验丰富的调酒师，”训练有素的糕点师或者美食杂志的资深编辑。事实上，大多数品尝者都能够发现大溪地与马达加斯加香草豆之间的差异。她解释称，这有点像是青苹果与红富士之间的区别，“产地在其中起到了决定性的作用。”

Parks指出，“大溪地香草豆非常厚实、饱满且充满水分，”而马达加斯加豆则“更具有经典的风味特征。”这些强烈的味道在巧克力饼干等食品中的体现并不明显，但对于其它一些通过香草提供主要香气的食谱——例如香草冰淇淋或者小蛋糕——当中，使用正确的香草豆则非常必要。对于像Parks这样的专业糕点师来说，标有“马达加斯加种植”的香草将决定一切。

而这对于香草进口商来说，无疑是一项重大挑战。香草是一种产量极低的作物，需要多年才能生成成熟且收获过程中的劳动量需求极高。此外，豆荚必须手工授粉并进行手工采摘，且仅生长在全球少数几片农村区域之内，包括马达加斯加与乌干达。在交易当中，香草卖家在面对供应商时往往不具话语权，但如今区块链技术的兴起正在改变事情的走向。

最近关于区块链技术的讨论一直关注日常食品，例如各类绿叶蔬菜，但不少区块链企业也开始意识到其在优质食品市场上的重要意义。总部位于以色列的区块链企业VinX公司负责葡萄酒产品的Jacob Ner-David表示，该公司的区块链方案与沃尔玛的绿叶蔬菜网络有所不同。

在戈兰高地的火山灰堆积高原上远望以色列葡萄园

绿叶蔬菜种植者会一直在区块链上以匿名形式存在，直到出现问题并进行回溯; 相反，葡萄种植者则希望主动公开一切。他解释称，“即使对于那些大型葡萄酒厂而言，他们也希望自己的唯一身份能够得到认证与公布。”

Ambrosus是一家成立于2016年的全球区块链企业，目前其已经在为进口商客户Premium Goods公司创建一套用于追踪马达加斯加香草的区块链。Premium Goods公司将其香草出售给食品专业厂商，而后者与Stella Parks对于自身采购的食材极为关注。Ambrosus公司CEO Angel Versetti解释称，“其中包括欧洲顶级餐厅的厨师、生产昂贵香水的公司、以及众多大型食品制造商，他们借此获取香草提取物，而后将香氛添加至食品当中。”Parks解释称，香草是一种广为人知的芳香添加剂。

不过对于Versetti来说，香草只是一种最新的食品产品，且适合对他的区块链进行测试。他的企业还与众多制药客户合作，追踪需要在特定温度下存储并进行运输的疫苗。

Versetti此前从未接触过香草行业，但他认为这并不是什么坏事。事实上，他打造的区块链回溯香草受到广泛欢迎，且处于供不应求的状态。Versetti自豪地表示，“一旦人们意识到他们打算购买的产品不再只是空洞的承诺或者某种标签，而是以实际数据的形式被记录在区块链之上，那么市场需求也将随之增加。”

位于马萨诸塞州沙龙市 Wards Berry农场蕃茄田中的传感器

另一方面，VinX则单纯关注葡萄酒行业。该公司联合创始人兼CEO Ner-David本人就是一位以色列酿酒师。欺诈问题对于高端葡萄酒行业一直是个巨大的挑战，投资者们以高价买进葡萄酒并进行期货交易，但却无法进行任何酒品口味的测试。

Medici Ventures为Overstock.com的子公司，亦是VinX的近期投资方之一。目前其正在押注于区块链技术，以便在这个稳定性低且价格昂贵的小众市场中提供确定性。Medici Ventures公司总裁Jonathan Johnson表示，这是一套人们睽违已久的葡萄酒买家解决方案。“追踪葡萄酒的来源对于高端投资者们来说一直是个大问题。”

长期以来，葡萄酒企业一直依靠讲故事的艺术推销其产品，其中包含关于生长条件、收成以及存酒橡木桶的丰富细节，用以支撑每瓶葡萄酒的昂贵售价。而区块链技术不仅能够向买家传达相同的故事，还拥有一项重要的附加功能：内置的事实检查器。通过区块链，买家可以验证关于葡萄酒的故事是否真正可信。

Ner-David表示，虽然葡萄酒行业还没有利用区块链技术公布葡萄园的状况，但这肯定会是下一阶段的发展方向，因为葡萄酒酿造领域的大多数实践都已经开始数字化转型。他解释称，“通过我的iPhone，我就可以了解每桶酒的温度……酸度水平以及发酵情况。”

葡萄酒行业对区块链进行早期采用的主要挑战，在于如何将原始数据转化为对买家意义的信息。Ner-David表示，这一挑战已经摆在从业者们面前。“如同将人们带入葡萄园亲身体验，现在我们将把故事呈现在区块链之上。”

Versetti表示，创建一套强大的区块链意味着将追踪机制放在尽可能接近作物的位置。举例来说，Ambrosus区块链的第一步就是为香草束分配唯一的标识编号。

接下来，Versetti介绍称，“我们会将其记录到区块链当中，例如我们刚刚捆好一束香草。其后，我们会检查并记录资产的每一步处理情况，以确保条件恰到好处。”

Versetti还提到，由于温度可能破坏香草，“因此如果水分含量上升，或者有人故意喷水来增加重量，那么购买者最终需要为这些潮湿的香草豆荚付出更多资金。”而一旦产品到达供应链的末端，最后的部分就是Versetti所提到的“产品生命周期数字证书”。

对于像VinX以及Ambrosus这样的区块链企业而言，最吸引人的特点在于数据一旦输入，则不可改变且无法抹去。因此，无论您是在追踪香草还是一瓶葡萄酒，关于食品的生产故事都无法重写。幸运的话，由此带来的压力会促使生产商们确保自己的香草真正来自马达加斯加、昂贵的以色列Shirah不会被劣质酒所冒充。区块链技术将帮助追踪这些手工食品的真实来源，从而确保其正是消费者们需要的产品选择。