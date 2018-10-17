IBM认知解决方案、技术服务和云平台收入出现下滑

IBM报告每股盈利2.94美元，营收188亿美元，与去年同期相比下降2％。非GAAP每股收益为3.42美元。而华尔街此前预计IBM第三季度的每股盈利为3.40美元，营收为191亿美元。

IBM的第三季度收入不及预期，这是由于该公司的认知解决方案和技术服务以及云平台部门的业绩和去年同期相比出现了下滑。

IBM报告每股盈利2.94美元，营收188亿美元，与去年同期相比下降2％。非GAAP每股收益为3.42美元。而华尔街此前预计IBM第三季度的每股盈利为3.40美元，营收为191亿美元。

IBM一直非常注重将人工智能作为一项业务发展。除了Watson之外，IBM还将自身定位为人工智能和云计算的管理层。与此同时，Ginni Rometty在奥兰多的Gartner Symposium / ITXpo大会上发表讲话时，谈到了人工智能：

Rometty表示：“我们必须将这些技术引入世界。” Rometty表示：“它们将改变所有的工作，而这是一件可怕的事情……它们将取代一些工作，但不是所有的工作。”

从好的方面来说，IBM表示该公司正在提高其毛利率，并达到了三年里最好的状态。Rometty谈到了该公司的战略以及对人工智能、区块链、分析和安全等技术的承诺。

虽然IBM的认知计算和云计算部门的总体销售额出现下降，但该公司确实表示它的服务业务按照目前的业绩测算的年销售额达到了114亿美元。

让我们来看看一组数字：

Ÿ认知解决方案的收入为41亿美元，与去年同期相比下降了6％。沃森（Watson）健康、安全和分析业务都出现了增长。该部门还包含了交易处理软件。本季度Z中间件在苦苦挣扎，而云计算业务收入则下降了2％。

Ÿ技术服务和云计算平台第三季度的收入为83亿美元，与去年同期相比下降了2％。云计算收入增长，但基础设施服务、技术支持服务和集成软件拖累了该部门。

Ÿ全球商业服务收入为41亿美元，与去年同期相比增长了1％，这主要是因为咨询业务出现了反弹。数字战略和认知流程转型也带来了收益。

Ÿ系统收入为17亿美元，增长了1％，Power和IBM Z表现良好。

说到对未来的展望，IBM表示将在2018年实现至少每股13.80美元的非GAAP收益。以下图表表明了IBM内部的变动情况和整体情况。