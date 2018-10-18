阿里云IoT联合达摩院发布分布式语音交互解决方案 实现家居全声控无处不在

10月18日，阿里云IoT联合阿里巴巴达摩院正式发布分布式语音交互解决方案，该方案将集成双方的平台连接能力和语音交互技术，以声控的形式完全改造家居环境，只需要简单说上几句话，就能让家里的设备全都“动”起来。

10月18日，阿里云IoT联合阿里巴巴达摩院正式发布分布式语音交互解决方案，该方案将集成双方的平台连接能力和语音交互技术，以声控的形式完全改造家居环境，只需要简单说上几句话，就能让家里的设备全都“动”起来。

传统语音交互受限于空间，用户只能在智能音箱等单一入口所触达的空间实现声控，而此次发布的分布式语音解决方案，能够将语音交互能力输出到各类家居设备上面，实现“无处不在”的声控体验。

据介绍，该方案包括前端声学模组、语音自学习平台、对话平台以及阿里云IoT智能人居平台，打通了上下游平台串联、端云一体能力，可以大大缩短智能人居环境开发周期，具备很强的扩展能力。

采用该分布式语音解决方案的电器设备，可以通过就近的开关作为智能语音交互入口，即可对全屋智能家居语音控制，通过智能人居平台，家居场景智能设备语音操控将很容易就实现全覆盖，小到开关灯，大到新风系统操控，将完全实现语音触达。

阿里巴巴达摩院语音实验室研究员付强表示，在语音交互前端处理技术和方案的研发上投入了非常大的技术力量，此次和阿里云IoT共同推出的分布式语音交互解决方案，也是一次在声控式人居层面的创新应用。未来，将继续加大在智能语音交互方面的研究和合作，打造更多的全新产品。

当前，语音交互逐渐成为热门领域，特别是在智能家居领域，开始替代以触控为主的交互方式，此次发布的分布式语音交互解决方案，势必为智能智能家居行业带来了新的推动力，未来家居行业也有望迎来全声控时代。