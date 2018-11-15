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人工智能如何为企业合同管理进行赋能

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Watson 课堂
企业如何通过Watson低门槛获取AI能力

随着云技术的成熟以及云应用的深入，企业对于云的诉求正在变得更加务实。越来越多的企业在上云的过程中，除了考虑把原来放在数据中心的工作负载挪到云上，也开始关心云平台能够给自己带来哪些增值服务。

而IBM Cloud云平台提供的是一个覆盖公有云、私有云和混合云的全堆栈云平台，并且在这之上集成了包括AI、区块链、数据分析等工具，以此帮助企业降低技术应用门槛。

本期云课堂将带大家更进一步地了解IBM Cloud云平台，并结合合同管理场景介绍基于云平台的Watson技术将给企业带来哪些价值。

报名听课11月8日14:30-15:00 直播敬请期待...
徐东舟

讲师介绍

徐东舟

IBM云部门方案架构师

本期学习要点

  • IBM Cloud云平台介绍
  • Watson API技术分享
  • 合同管理场景解析
课后拓展

Watson APIs服务是专为开发人员提供的API服务。主要包括Watson Assistan语音助理、语音识别、Visual Recognition图像识别、 情绪和人格分析、自然语言处理、Watson Studio机器学习等功能。

API之 Watson Assistant
Watson智能会话机器人

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API之 Watson NLU
Watson自然语言理解

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API之 Watson Visual Recognition
Watston视觉识别

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