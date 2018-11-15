随着云技术的成熟以及云应用的深入，企业对于云的诉求正在变得更加务实。越来越多的企业在上云的过程中，除了考虑把原来放在数据中心的工作负载挪到云上，也开始关心云平台能够给自己带来哪些增值服务。

而IBM Cloud云平台提供的是一个覆盖公有云、私有云和混合云的全堆栈云平台，并且在这之上集成了包括AI、区块链、数据分析等工具，以此帮助企业降低技术应用门槛。

本期云课堂将带大家更进一步地了解IBM Cloud云平台，并结合合同管理场景介绍基于云平台的Watson技术将给企业带来哪些价值。