企业如何通过Watson低门槛获取AI能力

IBM Cloud云平台提供了一个覆盖公有云、私有云和混合云的全堆栈云平台，并且在这之上集成了包括AI、区块链、数据分析等在内的工具套件，帮助企业在传统的业态之外，还可以通过认知技术的引进，获得更多的创新业务场景。

随着云技术的成熟以及云应用的深入，企业对于云的诉求正在变得更加务实。越来越多的企业在上云的过程中，除了考虑把原来放在数据中心的工作负载挪到云上，也开始关心云平台能够给自己带来哪些增值服务。

换句话说，目前业界对云计算的需求正在进入收敛阶段，这使得大家更聚焦，对云平台上 “附加技术”的需求也越来越多，而不只是把云当成一个计算资源池。

为了满足这样的需求，IBM Cloud云平台提供了一个覆盖公有云、私有云和混合云的全堆栈云平台，并且在这之上集成了包括AI、区块链、数据分析等在内的工具套件，使得用户可以在上面选择自己需要的服务，丰富企业的应用目录，帮助他们在传统的业态之外，还可以通过认知技术的引进，获得更多的创新业务场景。

谈及人工智能技术，Watson一向是IBM人工智能的代名词，也是其赋能于智慧商业的基础。一方面，自人工智能发展之初，IBM就一直是该领域的活跃者，数十年来积累了夯实的技术基础；另一方面，基于百年的企业服务经验，IBM也拥有着丰富的行业实践和敏锐的行业洞察。因此，围绕Watson，IBM所提供的技术和服务主要包括以下几个部分：Watson医疗、Watson行业解决方案、智能物联网、Watson API服务、以及Watson相关的专家咨询服务。

新的业务场景需要新的技术架构来支撑。因此，今年年初IBM在其原有的软件平台和基础架构能力上做了一系列的整合，提出了one cloud的架构，以满足用户对统一管理、安全可控、灵活扩展、智能洞察等方面的需求。

整个架构自下而上包括了四个层级：

云平台基础架构层：包括存储、网络、计算等底层技术，以及微服务、DevOps、区块链等平台工具，提供安全可靠的云平台底层架构；

大数据平台层：基于机器学习和深度学习，提供从数据获取、管理、分析到数据治理等全生命周期的管理工具，帮助用户构建自己的人工智能模型；

Watson APIs服务：专为开发人员提供的API服务，包括了Watson Assistan语音助理、语音识别、Visual Recognition图像识别、 情绪和人格分析、自然语言处理、Watson Studio机器学习等功能；

行业解决方案：聚焦企业业务场景，提供医疗、金融、教育、制造等行业的解决方案，同时基于企业实际需求提供定制化功能。

举一个具体的应用场景。3D 设计软件供应商Autodesk（欧特克软件）公司利用Watson Compare & Comply应用开发了Autodesk Contract Explorer (ACE)，从而简化内部的合同审核工作，对采购流程进行了革新。经过训练，AEC能够理解合同上下文，为审核人员提供文档质量初审结果，同时还能识别可接受的合同条款，发现需要进一步评估的合同条款，帮助采购和合同经历用更短的时间审核评估更多合同，并降低隐藏的风险。

而在这个过程中要让AEC真正“读懂”合同，非常重要的是其中集成的Watson自然语言处理API技术，该技术能够具体识别合同中包括当事人、条款等在内的具体元素，并基于此对模型进行多次反复训练，从而更好地理解文档内容。

当然，如上所说，自然语言处理只是Watson API提供的技术服务之一。举另一个例子——Watson Assistan语音助理也在诸多创新的业务场景中发挥着重要作用，包括智能客服、智能导购、智能助理等等。

以台湾玉山银行为例，面对人口结构变化和多网点管理带来的冲击，玉山银行在今年利用人工智能技术，通过访谈12个部门、打通8个系统，上线了ChatBot“玉山小i随身金融顾问”，从而提供全新的即时性AI金融顾问服务，实现普惠金融、场景金融、智慧金融。而“玉山小i随身金融顾问”所基于的正式IBM Watson Assistan语音助理技术，最终以LINE Chatbot的形式为用户提供个性化的金融服务。

据了解，Watson API所基于的是云服务，目前已经融合到IBM公有云及私有云平台中，以Restful API的方式被调用，并且这些服务的数据模型可以定制，也能以更小的数据集来训练获得比较高的精确度，最终目的是低门槛为企业提供开发企业级AI应用的能力。

值得一提的是，所有落地服务IBM都会通过车库创新( Garage)形式进行，由Watson专家与客户一起，分析企业内部的业务痛点和需求，最终摸索出一条能够帮助企业更好地实现业务创新的路径和方案。整个过程中，客户变成了参与者和创造者，因此也使得企业的业务需求和技术能力的结合变得更加无缝，双方的交流变得更高效、更准确。

了解更多有关IBM云平台及Watson的技术细节、行业应用及相关服务，敬请关注11月8日的云讲堂：http://www.zhiding.cn/special/IBM_cloud_watson