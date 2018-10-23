微软将物联网和边缘计算与人工智能结合 用于改变板球运动

Spektacom是印度一家体育科技初创公司，由最有成就的本地板球运动员之一的 Anil Kumble创立。Spektacom最近与微软合作将尖端科技融入板球运动。

Spektacom是印度一家体育科技初创公司，由最有成就的本地板球运动员之一的 Anil Kumble创立。Spektacom最近与微软合作将尖端科技融入板球运动。

Spektacom创始人Anil Kumbl（图：路透社）

Spektacom打造了一个平台，平台包括一个贴在板球拍上重5克的标签，标签的作用是充当物联网的网关盒，用于提供击球手击球风格的基于人工智能分析的洞察分析。从云中收集的数据会立即送给机器学习模型进行运行，模型进而评估该次击球的质量。Kumbl将支持物联网的板球拍正式称为威力拍，威力拍并没有偏离标准板球棒的规格。

威力拍背后的技术颇为令人着迷。微软也参透个中缘由，看到了利用新兴技术威力的先机。粘在球拍上的微小传感器可以捕获足够多的参数，如冲击力、摆动速度、角度、推力和距离等。这些数据点接着就立即被发送到Azure Sphere。Azure Sphere是个部署在桩后面的物联网边缘设备。来自球拍的数据由Azure Sphere捕获，Azure Sphere将数据发送到云网关Azure IoT Hub，Azure IoT Hub再将数据转发到机器学习模型进行推理。 机器模型的输出则存储在云中，移动、网页和桌面应用程序都可以访问云。

该系统的关键参与者是Azure Sphere。Azure Sphere是个针对云安全优化过的下一代微处理器。该微处理器芯片包含安全模块、WiFi无线电、Linux操作系统和可与Azure IoT通信的程序库。这些不显眼的传感器和执行器可以通过标准协议与Azure Sphere通信。开发人员可以轻松地对Azure Sphere进行编程进而进行数据收集和转换，然后将其转发到云端。微软的这款微处理器已经准备好成为微软边缘和混合计算战略的基石了。

微软与Spektacom及其创始人Anil Kumble（前印度板球队队长）密切合作设计并推出该款产品。Star India是21世纪福克斯的独资子公司，也是印度领先的板球广播公司。Star India在最近的板球赛系列中成功使用该技术，在转播球赛直接从球场提供实时统计和洞察分析。