OpenWorld：Oracle全面展示基于AI的新云应用服务

Oracle将软件即服务置于自身云战略的最前沿。今天Oracle在美国旧金山举行一年一度的Oracle OpenWorld大会，对其云应用产品组合进行了一系列重要的更新。

Oracle将软件即服务置于自身云战略的最前沿。今天Oracle在美国旧金山举行一年一度的Oracle OpenWorld大会，对其云应用产品组合进行了一系列重要的更新。

Oracle表示，这些更新利用了Oracle在人工智能和机器学习等领域的持续投资，重点是为各行各业的企业员工提供便利。

例如，Oracle的ERP和EPM云都获得了新的“智能流程自动化”功能，有助于自动执行企业员工执行的许多普通任务。Oracle云高级副总裁Juergen Lindner在简报中表示，这次更新的核心是一种被称为基于规则的处理技术，该技术将机器人过程自动化“提升”到更高的水平。

这些功能被用于为新的“费用报告助理”提供支持，这个助理其实是一个聊天机器人，通过更高的效率和准确性来改善控制和审计合规性，同时也为用户简化了费用报告。Oracle ERP Cloud还增加了智能支付等新功能，EPM Cloud则利用AI发现“难以发现的数据模式”，以便挖掘新的业务洞察力。

Oracle这么做是想通过这些业务流程的自动化，让企业组织能够更好地捕获可用于接受新业务模型的洞察。Lindner表示：“我们认为有必要采用新的商业模式，特别是订阅。”

Oracle也在大肆宣传Human Capital Management Cloud中的AI能力。Oracle表示，企业组织可使用Oracle HCM来更有效地管理人才库，并找到新的求职者，这次升级旨在让这些流程更简单、更智能、更灵活。

其中新功能包括一个HR训练的聊天机器人，旨在回答员工的常见问题，与LinkedIn进行集成来帮助HCM员工更好地寻找新员工，以及一款新的战略员工队伍规划工具，让企业组织能够评估他们当前的人才库，了解他们有哪些技能空白，整体优化他们的人力资源。

Oracle表示，将通过这次更新重新构想客户管理人力资源功能的方式。Lindner说：“我们在HCM方面取得了很大进展。”

Oracle称，Oracle Data Cloud也在使用人工智能帮助中小型企业营销人员方面取得了很大的进展。Oracle Data Cloud将为中小型企业带来一款新的数据解决方案，实现Oracle所谓的“基于帐户的营销”，目标是为小型企业的营销人员提供与大型企业使用的相同的工具。

这款新工具是基于Oracle现有的B2B受众市场，利用ID Graph技术帮助营销人员根据指定标准构建符合需求的数字受众。

“这个SMB数据解决方案为B2B营销人员提供了公平的竞争环境，这样他们就可以找到、触及、管理他们面向大型组织和小型企业的销售和营销计划，反过来这一目标群体可以推动他们的增长，” Oracle Data Cloud产品和数据战略副总裁Niraj Deo在一份声明中表示。

同时在客户体验方面，Oracle正在对其数据管理能力进行增强，推出了一款名为Oracle CX Unity的新工具，该工具旨在帮助企业组织更好地了解客户的期望。背后的想法很简单：它从离线、在线和第三方来源获取每个客户的所有数据，并使用这些数据来呈现关于每个客户的“单一的、动态的视图”。

Oracle表示，Oracle正在从已经过时的“线性客户旅程”概念走出来向前发展，使用机器学习等技术更好地了解每次与客户的互动，并为每位客户提供更好的整体体验。“这代表了处理客户数据以提供完整客户体验的一种独特方法，”Lindner说。

最后，Oracle正在使用AI来帮助客户通过Oracle新的Subscription Management服务创造更可预测的收入流。该服务主要处理三项重要任务，包括管理账单和收入确认，提供每个客户购买行为的更完整信息。

Wikibon分析师James Kobielus表示，这次Oracle云应用的广泛更新表明，Oracle一直致力于推动数字业务的转型。他说，与以往一样，关键在于Oracle在人工智能、机器学习和数字助理等领域的持续创新。

Kobielus表示：“Oracle已经将这些技术整合到新工具中，这些新工具可以更加智能地实现业务功能的自动化，同时帮助负责前端和后端功能的业务专业人员提高工作效率。这一轮最新的云应用创新将帮助Oracle客户提高业务灵活性，加速创新，增加收入，降低成本，提高客户满意度，招聘和留住人才，并在整个企业中提供预测性见解。”