OpenWorld：Oracle借助“自动驾驶”云解决方案扩展AI

Oracle并没有像自己的公有云竞争对手那样把人工智能作为产品战略的核心,但这并不意味着Oracle就对人工智能是无所作为的。事实上,Oracle已经将AI功能广泛嵌入自己的云、数据、集成和应用平台的多样化产品组合中。

本周一在美国旧金山举行OpenWorld大会上,Oracle公布了整个云应用产品组合中与AI相关的大量增强功能。在应用方面,Oracle已经将AI集成到新工具中,这些新工具可以更智能地实现业务功能自动化,同时还可以帮助那些负责前端和后端功能的业务人员提高工作效率。

以AI为核心,Oracle应用产品组合中新近公布的数字助理功能,是对Oracle一直稳步向自己企业基础设施平台中注入的“自治”特性——也就是“自动驾驶”——的一个补充。正如Oracle的定义,这些术语涵盖了广泛的闭环优化优势,使其企业技术平台能够自我管理和自我优化。

事实上,Oracle执行主席兼首席技术官Larry Ellison在本周一下午的OpenWorld主题演讲中,重点介绍了各种Oracle服务的自治功能。在过去的一年中,Oracle已经为大多数核心解决方案平台推出了自动驾驶增强功能。现在Oracle这种自治平台的产品组合包括:Oracle Autonomous Database、Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud、Oracle Autonomous Transaction Processing、Oracle Autonomous Data Integration Platform Cloud、Oracle Autonomous Mobile Cloud Enterprise、Oracle Autonomous NoSQL Cloud Database Service、Oracle Autonomous Analytics Cloud、Oracle Autonomous Integration Cloud和Oracle Autonomous Visual Builder Cloud。

“在过去的12个月中我们取得了很多进展,”Ellison周一在谈到Oracle自治数据库的时候这样表示。他称这是“第二代”云中最重要的组成部分,并且现在已经全面供货。“一切都是自动化的,无需学习,什么都不用做。”如以往一样,他还不忘抨击一下竞争对手AWS,称AWS的数据库只是半自动化的。他打趣地说:“这就像一辆半自动驾驶的汽车。你进去,你开车,就挂了。”

Oracle以一种稳定、全面的方式在其解决方案组合中推出了这些闭环优化功能。然而,对于Oracle来说,这并不是一个明显的差异化因素,因为Oracle的大多数竞争对手也在推广这种称之为“AIOps”的能力。

人工智能在IT基础设施管理中发挥着越来越重要的作用,这主要源于AI相比纯手动方法更加可扩展、可预测、快速且能够有效地自动化和加速很多任务。如果没有AI执行连续日志分析、异常检测、预测性维护、根本原因诊断、闭环问题补救和其他关键功能的能力,那么对于很多企业组织来说,管理复杂的多云环境就会变得不可行或者成本过高。很多提供商已经推出了精良的产品,把机器学习和其他AI工具嵌入到智能的、自适应的、全天候的操作中。

加码AI

所有这些都为本周二的重要公告做好了铺垫,Oracle通过这次发布强调了自己将把AI作为其“自动驾驶”解决方案战略核心的承诺。这些公告的重点是以用户为中心的自动驾驶:使用人工智能来调整数据驱动的建议,让数字助理——也就是“聊天机器人”——能够帮助人们在不断变化的环境中做出正确的决定。

具体来说,Oracle宣布全面提供Oracle Digital Assistant,该功能已于今年2月公开展示。在Oracle云应用组合中,Oracle Digital Assistant能够让企业构建个性化的聊天机器人,帮助员工更智能、更高效地工作。

Oracle Digital Assistant是基于Oracle Cloud Infrastructure,利用AI、机器学习和自然语言处理来理解上下文,提炼意图并自适应地学习用户行为和模式。它可以通过训练,跨Oracle云应用实现用户生产力所需的技能自动化,包括客户关系管理、企业资源规划、人力资本管理、客户体验和商业智能解决方案。

开发人员可以训练这个机器人主动自动执行日常任务,例如代表用户审批费用和重新安排会议。用户还可以通过语音界面与Oracle Digital Aassitant进行交互,但它也同样可以通过优化来支持主流的通讯平台,如Slack、Facebook Messenger、WeChat和Alexa。它还内置了分析功能,让企业可以监控使用情况并获得有关用户行为和应用性能的实时洞察。

区块链

本周二,Oracle还宣布将AI引入自己正在成长中的区块链解决方案组合中。Oracle宣布推出Oracle Blockchain Applications Cloud,一套特定用例的软件即服务应用。该套件利用嵌入式AI提供实时智能建议和更好的用户体验,包括多个供应链软件即服务产品,Intelligent Track and Trace、Warranty and Usage Tracking、Lot Lineage and Provenance以及Intelligent Cold Chain。

在这些新应用服务的底层,Oracle Blockchain Cloud Service提供了一个可信的、不可变的、可审计的且可验证的事务日志,支持强大的端到端供应链可视性和加速根本原因分析,以支持供应链资产管理、有针对性的产品召回、索赔处理、争议解决、减少假冒、监管合规和反欺诈等。

这项区块链云服务于今年早些时候投入使用,目前在全球范围内拥有运输、供应链和物流、能源、零售和电子商务、金融服务、电信和公共部门等领域的客户。此外,所有区块链服务都与Oracle Supply Chain Management Cloud、Oracle Enterprise Resource Management Cloud和其他Oracle Cloud Applications以及“物联网”相连接。

可信问题

在Oracle本周二的公告中,可信基础设施是一个突出的主题,同时也特别突出了AI这个重点。Oracle推出了新的集成核心到边缘网络安全解决方案,用于密钥管理、云访问安全代理、Web应用防火墙和分布式拒绝服务。

这些新安全功能利用机器学习和AI驱动的智能自动化来修复部署在Oracle云基础架构上的应用威胁,功能补充了Oracle自治数据库的自我保护和自我修补功能。通过集成机器学习和智能自动化来修复威胁,这些新的云服务让客户能够提高部署在下一代Oracle云基础架构上的应用安全性。

这些新解决方案对于Oracle现有客户来说是很有用的,但这些产品似乎并没有提供任何有助于Oracle在公有云领域与AWS、微软和Google等对手更有效展开竞争的实质性创新功能。这些新功能无非是帮助Oracle在云应用领域保持市场份额,因为这些注入了AI的新功能让Oracle具备了与该领域主要对手SAP竞争的差异化价值。