华为云推HiQ平台，助力工程师拓展量子计算边界

近两年，在资本的拥趸下，人工智能俨然已成为朝阳产业，AI创业一时成为潮流。有报告显示，2017年单是中国AI创业公司就累计获得了超过500亿人民币融资，各种以AI为名的企业如雨后春笋相继成立……

近两年，在资本的拥趸下，人工智能俨然已成为朝阳产业，AI创业一时成为潮流。有报告显示，2017年单是中国AI创业公司就累计获得了超过500亿人民币融资，各种以AI为名的企业如雨后春笋相继成立……

随着人工智能的火爆，另一个技术也开始为更多人所了解，那就是量子计算技术。量子计算技术在近十年里一直都是科技研究的前沿技术，它可以将计算能力从线性倍速增长提升至指数级增长的程度，大大扩展了计算领域的能力和边界。

业界人士分析，量子计算技术如果和人工智能相结合的话，将会使智能学习和智能应用的效率得到突破性的发展。然而，现阶段量子计算技术依然有很多挑战需要解决，例如怎么做出更大的精度更高的量子芯片等。

利用现有的计算设备来模拟量子计算，是解决这些调整构建未来量子计算机的重要基础。不久前刚刚结束的华为全联接大会现场，华为公布了在量子计算领域的最新进展：由HiQ量子计算模拟器与HiQ量子编程框架两个部分组成的云服务平台。

华为HiQ量子计算模拟器便是基于华为云强大的计算基础设施，对量子计算研究做出的一次开创性创新。华为HiQ量子计算模拟器采用分布式架构、算法优化创新，克服了全振幅模拟器对内存容量和网络宽带时延的挑战。

据了解，华为HiQ量子计算模拟器包含了三个重要组成部分，分别是云上最大可提供42量子比特模拟服务的分布式全振幅量子线路模拟器；云上最大可提供169量子比特模拟服务的分布式单振幅量子线路模拟器；可模拟数十万级量子比特电路，性能优于同类开源模拟器CHP 5-15倍的首个量子纠错电路模拟器云服务。

HiQ量子编程框架新增10余个新的量子算法服务，和ProjectQ兼容，并提供独特的分块经典-量子混合编程BlockUI，使量子编程编程变得更加简单直观。量子编程框架将是未来量子计算机的重要组成部分。基于量子模拟平台的量子编程框架，华为希望尽早的为未来的量子软件工程师和量子算法工程师培养提供一个舞台 ，助力广大工程师更好地hold住未来。

事实上，华为云不仅在高精尖的科技领域贡献力量，也时时刻刻践行科技普惠的精神，让更多的企业和个人客户能够分享到科技发展带来的各种利好。早在10月15日，华为云就已经推出了普惠季活动，为广大用户提供了多种多样的让利活动。该活动将持续到11月20日，感兴趣的朋友快快行动起来吧。

详细活动内容可以访问：https://activity.huaweicloud.com/2018nov-promotion/index.html?utm_source=wechat&utm_medium=sm&utm_campaign=2018nov_1015