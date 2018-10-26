AWS宣布计划于2020年在非洲建设首个云数据中心 

AWS今天宣布，计划于2020年中期在南非开普敦开设一个AWS区域，这将使该区域客户能够在本地运行工作负载。按照AWS的定义，区域是指一组数据中心位置，或者可用区域，在物理上彼此靠近但是独立运行。

AWS今天宣布，计划于2020年中期在南非开普敦开设一个AWS区域，这将使该区域客户能够在本地运行工作负载。按照AWS的定义，区域是指一组数据中心位置，或者可用区域，在物理上彼此靠近但是独立运行。

AWS表示，开普敦区域将包含三个可用区。这个还在计划中的数据中心，标志着AWS逐步扩张的一个信号，在向非洲扩张过程中，AWS的步伐虽然缓慢，但却为该地区的基础设施奠定了基础。

AWS在第一次开始建立非洲当地业务线团队的几年之后，于2015年在南非首都约翰内斯堡正式开设办事处。然后，在2017年，AWS将Direct Connect云网络服务带到非洲。最近在今年5月，AWS推出了两个本地CloudFront内容交付节点。

一路走来，AWS已经在非洲积累了一个相当大的客户群，并让这些客户可以更快地访问AWS服务。把工作负载和数据存储在距离工作人员更近的位置，这可以让企业减少延迟，同时简化对于那些因法律原因需要保留在企业所在地区域内的敏感信息的管理。

AWS并非第一个将目光投向非洲市场的主流云提供商。去年，微软就曾宣布计划在2018年底前在开普敦和约翰内斯堡建立Azure数据中心。IBM也早在2016年就开设了南非云设施。

谷歌现在是四大云服务提供商中最后一家还没有宣布任何非洲扩张计划的厂商。但考虑到云计算竞争的激烈程度，谷歌迟早也会这么做。

根据Synergy Research最新的行业研究，AWS以约34％的市场份额主导公有云市场。微软和谷歌也凭借强劲的收入增长分别位列第二和第三位，但Synergy指出，微软和谷歌并未对AWS的地位带来太大威胁。