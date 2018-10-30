 IBM 340亿收购红帽，到底看上红帽什么？

10月29日，IBM宣布以支付现金的方式、按每股190美元的价格收购红帽的所有股票，收购总价为340亿美元。IBM如此大手笔到底所为何来？

至顶网软件频道消息： 10月29日一上班，笔者的朋友圈就被一个重大新闻刷了屏，IBM将以支付现金的方式、按每股190美元的价格收购红帽的所有股票，收购总价为340亿美元，较上周五红帽收盘后205亿美元的市值溢价63%，绝对称得上大手笔。

第一眼看到这个新闻很难相信是真的，随后从多个不同渠道看到这条新闻，才算证实。这么大的新闻居然事先没有任何征兆，保密工作做得太好了。实际上，如果英特尔收购红帽笔者的震惊程度可能还要小些。毕竟要论合作关系，英特尔与红帽更为紧密和自然一些，这两家在市场活动上也一直合作非常紧密，相互非常配合。这些年，正是英特尔与红帽、VMware等联手推动U2V让开放架构风生水起。

那么，今天为什么IBM要花这么大的价钱收购红帽？众所周知，这几年IBM一直处在转型之中，是传统巨头中转型比较艰难的公司之一，尽管在云计算、人工智能以及区块链上都早早投入，收购也从不吝啬，但与预期总是有不小的距离。

反观红帽，与IBM的境遇完全不同，多年保持两位数的增长。红帽2019财年第二季度财报（截止2018年8月31日）显示，Q2营收为8.23亿美元，比去年同期增长14％，这已经是红帽连续66个季度实现增长。这个业绩不仅在开源领域独树一帜，即使在整个科技领域能做到的也并不多。值得一提的是，尽管这个季度红帽的利润好过华尔街的预期，但收入却未达预期还是引起了股票的波动。但总体上说，红帽目前处于一个相当健康的经营状况之中，正在为50亿美元的营收新目标而努力。

从两者经营状况来看，IBM需要红帽。340亿美金，是IBM史上最大的一笔交易、美国科技上第三大交易，真金白银足以表明IBM的决心与诚意。IBM需要红帽帮忙提振其在云市场的地位。IBM董事长兼首席执行官吉尼•罗睿兰（Ginni Rometty）在一份声明中说：“收购Red Hat是改变游戏规则的举措。这改变了云市场的一切。IBM将成为全球的头号混合云提供商，为公司企业提供唯一的开放云解决方案，从而为客户充分发掘云的价值。”

透过这个声明可以看出，云市场特别是混合云市场是IBM收购红帽的主要目的。这些年，IBM在云计算领域进展并不顺，在公有云领域看着AWS、Azure、Google的成长，IBM一直难以取得与其相称的地位；在私有云领域IBM的进展也不如预期。红帽能给IBM带来混合云的整合能力，这无疑是IBM最为看重的。在云方面，红帽有OpenStack、OpenShift（容器云平台）以及CloudForms（云管平台）等产品以及良好的生态合作体系，透过红帽的这些产品和生态体系将Power云与x86的云实现整合将有望为IBM在云计算市场开拓出新的市场机会。

红帽能从中收获什么呢？首先，340亿美元对于红帽股东而言无疑是一个好价格，非常有吸引力的。其次，如果从业务的角度看，进入IBM大家庭，红帽能透过IBM的交叉销售将会带来新的机会，特别是一些高客单价项目。此外，IBM在开源方面丰富的人才也将能给红帽注入新的活力。但是，红帽也将遇到一个挑战，就是来自开源社区、红帽用户以及合作伙伴的担心。毕竟，与之前完全独立的红帽相比，收购后的红帽会如何与IBM的产品整合，是否能保持开放独立还有待观察。还有，红帽开放的企业文化与IBM的传统绅士文化如何融合也是一个值得观察的问题。

对此，IBM已经对外承诺，IBM将继续致力于红帽的开放治理、开源贡献、参与开源社区和开发模式，继续打造其广泛的开发者生态系统。红帽将成为IBM混合云团队的一部分，成为一个“单独的部门”，保持红帽的开源开发传统和理念的独立性和中立性，保持当前的产品组合和产品上市战略以及独特的开发文化，总部同样在北卡罗来纳州罗利，保持原有品牌。红帽将继续由现在的CEO Jim和红帽当前的管理团队来领导。Jim还将进入IBM的高层管理团队，向罗睿兰汇报。

不过，单独的部门毕竟不是独立运作，收购后的红帽能不能像VMware之于EMC DELL保持独立性，也有待观察。总之，收购对于双方来说是一个新的开始，25岁的红帽和107岁的IBM的结合能否顺序，我们共同期待。

