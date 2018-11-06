沃尔玛为微软Azure带来了“数千个”内部应用程序

并非所有微软的“合作伙伴”都是一样的。最近，微软宣布与沃尔玛结成“合作伙伴关系”，但实际上沃尔玛是他们的客户。

微软和沃尔玛在7月份宣布结成“战略合作伙伴关系”。当时，沃尔玛致力于使用Azure、Microsoft 365、Microsoft AI以及物联网（IoT）工具和技术来实现其零售业务的现代化。

11月5日，微软和沃尔玛官员表示，他们正在为原来为期五年的协议“增加内容”。增加的内容涉及到沃尔玛扩大在德克萨斯州奥斯汀现有的创新中心。微软在一篇博客文章中表示，所谓的沃尔玛“云工厂”计划于2019年开业，将由30名技术专家组成，其中包括来自沃尔玛和微软的工程师。

作为此次扩展的一部分，沃尔玛计划将数千个内部应用程序迁移到Azure，并构建一些新的云原生应用程序。沃尔玛的高管们表示他们将使用微软的认知服务、机器学习和聊天机器人技术。

微软在沃尔玛这个案例上的胜利值得注意，原因有几个。

首先，它是微软瞄准的客户类型的一个例子，它将自己定位为亚马逊的替代选择——亚马逊既是云供应商又是其他实体零售商的竞争对手。

沃尔玛的交易也让我有机会探讨微软对“合作伙伴”一词的重新定义。

直到几年前，当微软的高管们谈到合作伙伴时，他们指的是经销商/集成商合作伙伴，或者是OEM / ISV合作伙伴。最近，微软更加宽松地使用合作伙伴/合作伙伴关系条款。一些微软的客户现在也是“合作伙伴”。

微软将客户称为“合作伙伴”这一调整似乎出现过很多次——就像沃尔玛这个案例一样——微软的工程师和管理人员最终与客户的工程和管理团队并肩工作。这实际上并不新鲜；多年来，甚至是几十年以来，微软一直都在将自己的工程师和支持人员派驻到关键客户内部。

但微软的高管们表示这次情况有所不同。

微软全球商业业务执行副总裁Judson Althoff表示，当微软在一年前重组其销售团队并削减了数千个工作岗位时，它随后还雇佣了“超过3,000名开发人员加入销售队伍”。因此，Altoff在9月份的花旗全球技术大会上表示：“我们实际上可以和客户一起编码并帮助他们将业务中所做的一切实现真正的数字化。”

作为该重组的一部分，微软还建立了一个“客户成功部门”，Altoff提醒与会者，这基本上是一个“不计费的咨询”部门。

他表示：“在我们与客户的交易之外，有些人也在努力确保我们的云服务真正地融入业务流程，在软件的世界中，你在云端没有相当于货架的东西。这对于我们来说也非常巨大，因为在过去一年中，采用率和服务的实际使用率急剧增加。”

（这是微软为了软件/服务销售和软件/服务实际使用补充销售人员的重大调整的一部分。）

Altoff指出，微软正在将一些大客户正式归类为“数字合作伙伴”。在花旗的会议上，他举了波音作为一个例子，表示“我们实际上已经把他们的数字航空资产放在了我们的Azure平台上，我们与他们一起将这些资产销售给世界各地的其他航空公司。”

因此，对于那些试图自力更生的人来说，微软并非所有的“合作伙伴”都是一样的。有些甚至很多的合作伙伴实际上是客户，而不是传统的渠道合作伙伴。