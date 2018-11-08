AWS re: Invent前瞻：公有云继续保持增长势头

AWS继续主导着公有云市场。随着第七届年re:Invent大会临近，很显然AWS、微软和谷歌在这个领域明显领先，并且在人工智能、容器化、无服务器、边缘和其他创新方法上各有不同，以在他们各自的环境中有力支持生产级企业应用。

AWS继续主导着公有云市场。随着第七届年re:Invent大会临近，很显然AWS、微软和谷歌在这个领域明显领先，并且在人工智能、容器化、无服务器、边缘和其他创新方法上各有不同，以在他们各自的环境中有力支持生产级企业应用。

这一势头的背后有一个事实，那就是有越来越多的用户正在采用AWS的公有云产品，将他们遗留的应用和工作负载转移到AWS的弹性计算结构中，用于构建在企业超大规模环境中原生运行的新应用。

为了应对需求的激增，AWS不断在全球的更多地区发布其云服务，并在每个地区上线更多更多可用区域。此外AWS还承诺投入大量资金以扩展其合作伙伴生态系统，以便在每个地区、垂直领域、应用和部署场景中交付基于云的解决方案。

Wikibon预测，到2026年，企业在不同类型云计算上的支出将超过7500亿美元。作为首屈一指的公有云提供商，AWS将继续快速发展云服务，以抓住未来的更多机会，现在AWS就已经转向针对核心计算服务更高抽象层。

而且AWS支持Docker容器有也多年时间了，但在意识到谷歌已经把Kubernetes打造成了一项标准，所以在去年也增加了对Kubernetes编排功能的支持。几年前，AWS将计算向上层移动，推出了在AWS Lambda中作为事件处理程序执行的无服务器计算服务，随后有越来越多的服务实现了通过Lambda调用可被访问，其中就包含数据库。

尽管实力强大，但AWS在更大范围的云市场中并非一家独大。特别是最近IBM对Red Hat的重磅收购，就暴露了AWS在混合云和多云环境支持方面略显不足，尽管AWS深化了与VMware的合作伙伴关系是弥补这个战略方向的一个关键组成部分。此外，AWS缺乏预先打包的云应用产品组合，这一点是AWS能够与Oracle、SAP、Salesforce.co和其他SaaS提供商直接竞争企业数字转型机会的关键。

在re:Invent 2018大会前夕，Wikibon预计AWS将会专注于几个保持持续增长的关键策略上：

1.在AWS的云服务市场中培育充满活力的合作伙伴生态系统

2.让客户能够构建跨AWS AWS云服务组合的可组合式云应用

3.通过AWS云中无服务器功能的功能编程实现开发过程的简化

4.加速在AWS云中部署容器化AI和分析应用

5.提供基于AI的对话式用户界面，增强AWS云中的客户体验

一年前，AWS首席执行官Andy Jassy曾在接受采访的时候谈及了所有这些路线图中的计划，下面是其中一些亮点：

AWS云服务市场中的合作伙伴生态系统：“这不仅仅是我们正在构建的一系列服务，而且还有成千上万的ISV和SaaS提供商也在AWS之上构建产品，他们的业务正在以突飞猛进的势头实现增长。关于市场有一个很有趣的事情，那就是如果你和大多数软件采购者交谈的话会发现，他们讨厌这个过程。谈判只是时间长短的问题。顺便说一句，大多数软件销售商也讨厌这个过程。因此，如果能够找到一种机制——一种我们正在尝试向AWS市场提供的机制——买方和卖方可以完成这些交易，更快速地联系上彼此，这就会完全改变软件购买和软件消费的方式。

跨AWS云服务组合的可组合式云应用：“过去10年，这种情况一直在发生，我认为人们不再像以前那样构建应用。如果你正在构建新的应用，并且正在尝试构建所有的托管软件、存储软件和数据库软件，而所有的通讯、队列、分析以及机器学习，都只是在浪费资源。因为当你可以选择像AWS平台——每天有成千上万人致力于这些平台，平均每天交付3.5个新功能——上的120项服务，而且你自愿选择是否使用，那么速度就要快得多。让构建者充分利用这个平台是非常有用的。你可以通过使用云更快速地从构思到实现数量级成长。随着我们不断增加越来越多的功能，人们可以做更多的事情，而且这种情况是不断发生的。“

AWS云中无服务器的功能编程：“在AWS发展的最早期，[Amazon首席执行官]Jeff [Bezos]就常常说，假如我是从今天开始创立Amazon的话，我一定会在AWS的技术之上创建Amazon。最早创立公司的时候，我们并不具备所需的所有功能。但是他知道即将发生什么，他知道以当时服务发展的水平人们可以做到什么程度。我认为在[AWS] Lambda [无服务器云中的功能即服务产品]中也是如此。我认为，如果Amazon是从今天开始成立的话，那么一定会构建在云之上，会有大量应用组成Amazon的消费者业务，会在无服务器能力上构建所有这一切。我们仍然需要向Lambda和各种服务中添加大量能力、特性和功能，因此现在从零开始可能是不切实际的。但我认为，如果你看看成千上万的基于Lambda和许多真实应用的客户，会看到人们对于在Lambda之上进行构建是很认真谨慎的。你会看到迭代的速度不断增加，而且我真的相信未来还会如此。”

AWS云中的容器化AI和分析微服务：“首先要记住的是，仅仅因为我们拥有大量功能并不意味着客户必须了解每一项服务。今年我们发布了这么多东西，仅今年就有超过1300项服务，仅本周在re:Invent大会上就有70多项新服务，这么做的原因之一就是，当你拥有数百万活跃客户时，你会从这些客户看到各种多样性。每当我坐下来和客户交谈的时候，我问的第一个问题是，你对此的印象是什么，它为什么能让你感到兴奋？有些人说，难以执行，我对[Amazon] SageMaker [数据科学工具链解决方案]感到非常兴奋，它将彻底改变我所在企业组织中的机器学习可访问性。有人说，[他们]真的非常需要那些语言应用服务和机器学习能力。还有人则完全专注于多主机Aurora和针对DynamoDB及图形数据库的全局表。还有一些人说，[他们]喜欢ECS，但还想要Kubernetes[容器化微服务编排]选项，然后现在我甚至都不需要在服务器级别管理容器了，只需要管理任务，这一点让我感到兴奋。还有人是物联网客户，物联网就是他们最关心的。”

AWS云中的人工智能对话式用户界面：“当我们第一次拥有带有应用的手机时，你只需要点击几下手机就可以做各种事情，这是具有革命性意义的。但是当你体验一个语音应用的时候，还需要在手机上点击的话就像是回到了2010年。因此，我认为我们将会看到大量语音应用的涌现，这是人们喜欢的，而且一部分原因是它比实际点击并输入内容更自然的表达方式。客户希望探讨的一件事是，我如何真正地利用起Alexa？我如何为Alexa打造技能？然后在过去的几个月里，谈话主题转向了......考虑让Alexa用于企业和工作中，更具适用性。所有设备都必须继续演化，你可以看到Amazon在不断打造各种各样的设备。但我认为，语音将成为人们与手机互动的主要方式。“