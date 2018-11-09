思科联手AWS打造基于Kubernetes混合云解决方案

思科已经与AWS携手打造了一个混合云平台，旨在让企业更轻松地管理内部部署和基于云的软件容器环境。

近年来，容器由于其灵活性已经成为部署应用的一种流行方式。容器技术将工作负载捆绑成轻量级的便携式软件包，可以在不同类型的基础设施之间轻松移动。今天早上公布的Cisco Hybrid Solution for Kubernetes on AWS解决方案旨在消除大规模使用容器的障碍。

该解决方案的核心是Cisco Container Platform（CCP），这是思科加强版的开源Kubernetes框架，而Kubernetes是管理容器环境最广泛使用的工具。为了构建Hybrid Solution for Kubernetes，思科已经将CCP与其他几个软件产品以及AWS的服务进行了紧密集成。

该平台将CCP变成了思科所谓的单一面板，可用于在本地基础设施和AWS托管的Kubernetes服务中配置容器集群。后一种服务被称为Amazon Elastic Container Service for Kubernetes（EKS）。管理员可以同步他们的内部部署和EKS部署配置，以便可以在这些部署之间移动应用而无需进行重大更改。

市场研究公司Wikibon高级分析师Stu Miniman指出：“思科的这个解决方案是第一个原生集成到EKS中的解决方案，其他解决方案只适用于EC2。所以这是更深层次的整合，但我相信，接下来很多其他合作伙伴也会效仿此举。”

与另外两项AWS服务的集成加强了这种一致性。管理员可以使用AWS Identity and Access Management服务在部署中实施统一的访问控制规则集，以及管理相关任务（如用户身份验证）。第二个集成让管理员可以使用Amazon Elastic Container Registry这个在环境中最常用软件组件的预打包版来存储容器映像。

企业可以使用思科的软件来管理运营。这个Hybrid Solution for Kubernetes解决方案支持思科的AppDynamics应用性能监控、Stealthwatch云网络安全解决方案和CloudCenter（用于管理多云环境的平台）。

思科认为，这种一站式服务方法可以为企业节省大量精力。思科云平台和解决方案高级副总裁Kip Compton解释说：“正确配置Kubernetes以在本地和公有云中部署应用需要定制集成，这从操作上来说可能是一项挑战。有了这套新的解决方案，通过单一解决方案和企业级支持，客户就可以充分利用云和本地环境。”

就在推出这套Hybrid Solution for Kubernete解决方案的一年前，思科曾宣布计划与谷歌构建一款类似的Kubernetes产品。这次合作有着相同的目标，那就是让双方的共同客户能够构建跨越内部和外部基础设施的容器化应用。