Docker全面推出支持Windows Server 2008及可迁移版本

Docker Enterprise 2.1容器平台已于11月8日上市，除了通常的Windows和Linux应用程序支持外，Docker还表示其支持最新的Windows Server版本，并提供针对旧版本Windows Server的迁移工具。

Docker Enterprise 2.1容器平台已于11月8日上市，除了通常的Windows和Linux应用程序支持外，Docker还表示其支持最新的Windows Server版本，并提供针对旧版本Windows Server的迁移工具。

Docker Enterprise 2.1支持Windows Server 1709、1803和Windows Server 2019。（请注意，由于数据丢失问题，Microsoft在10月初暂停了Windows Server 2019使用，但仍未开始重新启用该版本。）Enterprise 2.1版本还添加了Kubernetes 1.11并支持pod自动缩放。

Docker还提供了新的Windows Server迁移工具，可以帮助仍依赖Windows Server 2003和Windows Server 2008 / R2的用户离开这些已经停止支持了的平台。尽管微软在2015年7月就停止提供对Windows Server 2003的免费支持，但仍有许多应用程序在该平台上运行。而对Windows Server 2008和2008 R2的支持将于2020年1月结束。

当支持结束时，微软将不再提供安全修复程序，除非客户签署了个性化的支持协议，或者对于Server 2008和Server 2008 R2来说，如果客户同意将这些产品上的工作负载移至Azure，也可以继续获得安全修复程序。

在2018年7月，微软宣布为Windows Server 2008和2008 R2以及SQL Server 2008和2008 R2上的用户提供一个新的选项，可以在官方支持期结束后继续免费获得安全更新。为此，用户必须将工作负载迁移至Azure云上。同意将其Windows Server 2008 / R2或SQL Server 2008 / R2上的工作负载迁移到Azure的客户将免费获得三年的扩展安全更新。因此，Windows Server的安全更新可以持续到2023年1月，SQL Server的安全更新可以持续到2022年7月。