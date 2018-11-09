 红帽，将开源进行到底

11月6日，红帽论坛北京站如期召开。这是红帽的一个例行市场活动，已经连续举行了几年了。不过，今年的红帽论坛对于红帽有了些特别的意义。

至顶网软件频道消息：11月6日，红帽论坛北京站如期召开。这是红帽的一个例行市场活动，已经连续举行了几年了。不过，今年的红帽论坛对于红帽有了些特别的意义。10月29日，IBM刚刚宣布以340亿美元的天价收购红帽，溢价超过60%；在红帽成立25周年的今天被IBM收购，收购后红帽会如何发展，在这样一个时刻值得我们关注。

红帽资深副总裁、亚太区总经理Dirk-Peter van Leeuwen演讲

开创开源商业模式

成立于1993年的红帽，在已经过去的25年非常成功。红帽2019财年第二季度财报（截止2018年8月31日）显示，第二季度营收为8.23亿美元，比去年同期增长14％，这已经是红帽连续66个季度实现增长。此前的2018财年（2017年3月1日到2018年2月28日）营收超过26亿美元，红帽下一个目标是50亿美元。众所周知，对于纯软件企业10亿美元是一个门槛。26亿的营收这个业绩不仅在开源软件领域独树一帜，即使在整个科技领域能做到的也并不多。

红帽为什么成功？订阅收费模式人人皆知，也有企业复制，但红帽终究只有一个，原因是什么？当记者把这个话题抛给红帽执行副总裁兼首席市场官Tim Yeaton。他给出了这样的答复：红帽是真正全开源，实现了开源的闭环，即从开源社区接手项目进行修改和扩充，然后把它们反馈给社区，构成了一个良性循环。

“我相信很多公司，可以做到上述循环的一部分，但是他们没有做到100%。红帽是一家100%用开源模式做生意的软件公司，这不是每一个公司都能做到的。以企业级的Linux为例，有三分之一的代码是红帽付费让人写出来的，其他70%的代码来自我们的社区，我们把创新反馈给社区，这是一个我认为非常重要的良性循环，也是很多公司没有做到的。”Tim Yeaton表示。

红帽全球副总裁兼中国区总裁曹衡康演讲

红帽全球副总裁兼中国区总裁曹衡康（Victor）在演讲时也强调了这一点。他说，“今天我们常谈颠覆，在我看来，红帽也是颠覆者，25年前红帽以真正的开源模式颠覆了传统软件企业售卖License的生存模式。”

红帽的这一模式IBM应该是非常认可的，IBM在关于收购的声明也已经承诺收购红帽之后将保证红帽的运营独立，保证红帽的开源文化不变。

市场领先的混合云能力

红帽开创了基于开源的商业模式，先后将Linux、JavaEE、OpenStack、K8S带给企业，而且在所涉足的各个领域都位于市场前列，其中就包括IBM非常看重的混合云能力。

IBM董事长兼首席执行官吉尼•罗睿兰（Ginni Rometty）在谈到IBM为什么收购红帽的一份声明中表示：“收购Red Hat是改变游戏规则的举措。这改变了云市场的一切。IBM将成为全球的头号混合云提供商，为公司企业提供唯一的开放云解决方案，从而为客户充分发掘云的价值。”

应该说，IBM对混合云的重视并不意外。作为当下市场的热点，混合云成为相关厂商的投资重点。公有云厂商更是纷纷与私有云厂商合作，为用户提供混合云的实现路径。在各种实现路径上红帽的混合云能力非常引人注目。

红帽资深副总裁、亚太区总经理Dirk-Peter van Leeuwen介绍，在混合云方面红帽已经有多款产品，包括OpenStack、OpenShift等。其中OpenShift尤为值得一提，OpenShift是一个开源的云容器平台，基于OpenShift客户可以利用不同云服务商带来的好处和利益。比如，他们可以自由地从一个云迁移到另外一个云，或者同时在多云环境下进行操作，大大提高客户的效率。

“开源加上容器的跨平台性让企业的客户不会被锁定。同时，红帽还有备受大家推崇的技术专家，使得我们的混合云能力与众不同。” Dirk-Peter van Leeuwen表示。

红帽执行副总裁兼首席市场官Tim Yeaton进一步解释说，红帽的云战略是开放的混合云，也就是帮助客户搭建起一个非常好的基础架构，让客户的应用在他们自己的私有云或者任何一个公有云平台上可靠运行。同时，红帽还会给客户提供一系列的工具，让他们可以开发云原生应用和自动化的实现。

“这也是为什么IBM要收购我们的重要原因。”他表示。

以开源促创新

在红帽论坛上，除了展示红帽的各种产品技术以外，如何利用这些开源的产品和技术帮助客户进行创新，进而帮助企业顺序实现数字化转型也是大会的一个关键主题。

“今天的红帽可以从三个方面助力客户数字化转型，即配置（帮助企业建立可靠基础设施）、赋能（帮助企业实现敏捷的流程）、交流（创造协同创新的文化）。”曹衡康介绍。

这里面帮助培养企业的创新文化值得一提。因为过往我们谈到开源常常偏重前面两个方面，而对文化的重视不够。实际上，离开了文化的帮助，企业的数字化转型很难真正成功，特别是在当今不少企业的数字化转型已经进入深水区，迫切需要创新的现实状况之下。此时，借助开源帮助企业培养开放的创新文化就非常关键。这是因为创新高度依赖于员工主动参与，需要员工的积极性，而开源具有天生的开放性、天生地积极鼓励创新。

据悉，为了帮助中国企业利用开源进行创新，红帽开放创新实验室将落地中国。红帽从2016年起开始在全球建设开放创新实验室，2017在亚洲新加坡建立了首个开放创新实验室，今年将在中国地区建立首个开放创新实验室。

红帽亚太区开放创新实验室负责人David Worthington介绍：“开放创新实验室是一个沉浸式的体验，红帽的技术专家们将会和客户一起共同探讨、开发一系列的解决方案，让他们用红帽的工作方式交付软件。”

大会上，曹衡康还介绍红帽在中国的市场策略，这就是“3C+3P”。所谓3C就是：云（Cloud），红帽的混合云非常知名；客户（Customer），红帽要深耕客户，了解客户的需求，并通过好的技术给客户带来价值；开源社区（Community），红帽要致力于建立中国的开源社区并希望更多的IT人才带着代码到开源社区。所谓3P就是：产品（Products），红帽的产品非常广泛；合作伙伴（Partner），红帽有多种不同的合作伙伴，红帽要和他们建立起良好的生态圈；人才（People），红帽要致力于培养人才，不仅包括红帽内部的人才，还包括社区人才。

曹衡康特别强调，红帽中国的战略还可以用“一二三”来总结：“一”是说红帽是全世界第一大的开源软件公司，“二”是指“二不做”，红帽不做硬件和应用：“三”是红帽要给客户提供最好的产品、最好的客户体验以及最好的客户价值。

很显然，作为一家生存于开源世界的公司，红帽提供给客户不仅有开源的软件，还有开放、创新的文化，这其中开源是一切的根本。IBM应该也充分认可这一点，因此收购红帽时IBM也承诺,将继续致力于红帽的开放治理、开源贡献、参与开源社区和开发模式，继续打造其广泛的开发者生态系统。衷心希望进入IBM后，红帽还能继续坚持自己的开源精神，继续承担开源领头羊的作用，为企业的数字化创新提供更多帮助。