Google Cloud CEO辞职 前甲骨文CEO将于明年初上任

Google Cloud首席执行官Diane Greene即将离职，自她加入Google Cloud以来，该部门一直是Google的一个战略重点。

Google Cloud首席执行官Diane Greene即将离职，自她加入Google Cloud以来，该部门一直是Google的一个战略重点。

Google Cloud首席执行官Diane Greene

在Greene意外宣布这一消息之前，另一位高管的高调离职也引发关注：Diane Bryant在7月卸任Google Cloud首席运营官一职。Bryant在英特尔公司工作32年之后，于去年加入Greene的高管团队。

这两位高管加入Google Cloud都以帮助Google增加在企业领域的客户为使命，而这个市场是Google此前一直努力打开的市场。Greene曾经是虚拟化巨头VMware的联合创始人，她引领Google Cloud进行了一系列重大变革，以提高竞争力。

Greene最主要的一些举措包括以6.25亿美元收购应用程序编程接口专业公司Apigee，并创建了一个专门的机器学习部门。此外，她从2012年开始就是Google母公司Alphabet的董事会成员。Greene说，她原本计划在Google Cloud工作两年时间而不是三年，离职之后她将继续留在董事会。

Greene将在1月份正式卸任，由Oracle资深人士Thomas Kurian接任，后者曾在Oracle担任产品开发副总裁。据彭博社报道，他与Oracle董事长兼首席技术官Larry Ellison发生了冲突，Ellison反对Kurian希望在其他云上运行Oracle应用（例如主要竞争对手AWS）的想法。

分析师认为Kurian在Google得到了一致认可。

研究公司Wikibon首席分析师David Vellante说：“Kurian是一位世界级的发展型高管。他对Google来说有着很大的吸引力，他知识渊博、信誉可靠、受人尊敬、有远见卓识。我真的很期待看他对于Google Cloud Spanner和Google整体的数据库产品组合将采取怎样的措施。”

前Google Cloud数据处理和分析服务项目负责人、现在在Google负责其他项目的William Vambenepe在推特上表示，这次变动“可能是具有变革意义的”。

Constellation Research分析师Holger Mueller也对Kurian即将接任表示欢迎，并指出Google Cloud在Greene的带领下表现喜忧参半。“她没有能让Google Cloud一路快速的发展。”

此外，尽管Google Cloud进行了一些收购，但究竟这些收购能带来多大的变革影响还有待观察。相比之下，计算机和服务巨头IBM公司——被认为远远落后于众多云计算领头羊——在上个月底以340亿美元重磅收购开源先驱Red Hat，这次收购让IBM在用于云的关键软件中找到一席之地而加强了IBM的云战略。

Google把人工智能作为Google Cloud的关键。但即使这样，却遭到了员工对于Google与美国五角大楼达成合同以帮助更好瞄准无人机攻击的不满。今年6月，Google表示不会续签这个代号Maven的项目。

就Greene而言，她提到了大量新产品、新服务和组织结构上的改进。“当这个旅程开始的时候，有人会说Google拥有出色的技术，但他们并不确定客户是否会依赖Google作为他们的企业合作伙伴。最近我们在旧金山举办的Google Cloud Next活动中，有超过23000名参会者，人数比2016年增长了10倍。有近300名客户在谈论Google Cloud如何帮助转型他们的业务，没有人质疑我们对云的态度或能力。”

尽管如此，Google Cloud仍然在核心云基础设施市场中落后于AWS和微软Azure。今年2月，Google首席执行官Sundar Pichai透露，Google的总体季度云收入（包括来自电子邮件和生产力服务的收入）规模超过10亿美元，但他没有分享具体数字，并且在那之后就没有更新这一数字了。

相比之下，在截至9月30日的这个季度中，AWS的收入达到66.8亿美元。据Gartner称，AWS拥有52％的市场份额，微软的份额增长了约一半，超过了13％。Google的份额从2016年的2.7％上升到2017年的3.3％。

Mueller说：“我认为Kurian与Google的兼容程度远远超过Greene。他在Oracle工作了22年，完全专注于企业级领域，在Oracle他领导着最大的企业软件工程团队，该团队拥有35000多名员工。”

Kurian将于11月26日加入Google Cloud，并在明年年初——大概是1月份Greene即将卸任的时候——担任CEO职位。

Vellante说:“Google拥有庞大的资源，有一个让人担心的问题就是，Google有太多的科学项目。Kurian的到来会对这些项目进行优先级排序、集中资源、并在形势快速变化的时候快速行动起来。”