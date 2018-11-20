 中熙正保联合甲骨文用区块链为求职者服务

中熙正保正在研发一个名为Link100职业能力链的区块链项目，用于服务那些需要职业能力证明的个人（比如，求职者）。这项服务基于Oracle区块链云服务进行开发，这也是中国首家提供这一服务的区块链项目。

至顶网软件频道消息： 作为一种去中心化的数据存储技术，区块链近年来受到了业界的追捧。不过，到目前为止，如何将这项技术与行业应用场景结合，成功的案例并不多，大多数项目还处于研究和探索之中。作为职业教育龙头企业的北京中熙正保远程教育技术有限公司（以下简称中熙正保）也在积极探索这一技术在职业教育行业的应用前景。中熙正保正在研发一个名为Link100职业能力链的区块链项目，用于服务那些需要职业能力证明的个人（比如，求职者）。这项服务基于Oracle区块链云服务进行开发，这也是中国首家提供这一服务的区块链项目。

北京中熙正保远程教育技术有限公司隶属于正保远程教育技术有限公司（以下称正保远程教育）。正保远程教育成立于2000年，2008年在美国纽交所上市，拥有1500多名员工，在中国南、北方各设有一个教育培训基地，2017年营收1.31亿美元。公司主要从事互联网教育，专注于职业教育，业务涵盖教育培训服务、书籍出版、企业服务、终生教育服务等。

北京中熙正保远程教育技术有限公司战略业务部总裁苏宏淼

据北京中熙正保远程教育技术有限公司战略业务部总裁苏宏淼介绍，中熙正保研发的Link100职业能力链主要面向教育、就业服务市场提供征信服务。比如，一个求职人员到一个公司求职，一般需要提供自己的简历。但这份简历的真实性是很难保证的，因为有个别求职者会故意隐瞒或拔高自己的能力，甚至学历证明也有可能是假的。Link100职业能力链要提供的就是一个值得信赖的个人简历。

之所以值得信赖是因为，这份简历是由求职者过往所参与的教育和培训机构写入的，记录了求职者过往接受过的所有培训和通过的各种考试成绩。这个简历归求职者个人所有，在求职时，他把简历的ID给到求职的公司，公司HR部门可以通过这个ID查看到这份简历。由于这个记录采用区块链技术，持续一生，它是不能篡改的，因此可为公司HR在评估求职者能力时提供重要参考。

苏宏淼表示，这是一个比较宏大的计划，需要社会上尽可能多的培训和教育机构（包括大学）参与，参与者越多，这个服务的价值就更大。“也正因为如此，中熙正保并不把自己定位为发起者，而是Partner，我们希望社会上也能有更多机构参与。”苏宏淼说。

目前Link100职业能力链还处于测试阶段，在项目推出后，未来又将如何持续运行？苏宏淼说，中熙正保推出Link100职业能力链的首要目的是研究区块链技术以及探索如何将区块链和自己行业相结合，至于如何盈利并不是最关心的问题。

“想通过Link100职业能力链服务本身来赢利目前来看是比较困难的，未来更大可能是通过周边生态，通过其他关联服务来实现赢利，支持项目运转。” 苏宏淼表示。

比如，中熙正保正在打造一个虚拟导师计划，就是为个人提供针对性的培训指导和建议。通过把Link100职业能力链中的个人培训经历和工作经历结合，将来可以为个人提供针对性的培训推送服务，这就是他们众多构想之一。

他说，大方向说，只要能够掌握足够多的数据，就肯定能找到赢利模式。毕竟，这些数据不是一般企业能够收集到的。数据就是财富也不是一句空话。

颇有意思的是，Link100职业能力链区块链服务的起源就是中熙正保想要做一些数据挖掘方面的工作，在和甲骨文的沟通和协作中，却将兴趣点逐渐转移到了区块链上，并最终选择了Oracle区块链云服务。

谈到选择的原因，苏宏淼表示，“甲骨文在区块链方面技术很领先，超级账本技术委员会11人中就有甲骨文的技术人员。再加上甲骨文云服务本身的快速、可靠和全球化的能力，让我们最终选择了Oracle区块链云服务。”

苏宏淼表示，目前双方的合作非常顺利，他期待未来双方展开更多的合作。