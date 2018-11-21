Synergy调研：AWS仍然主导公有云市场

据Synergy Research近日公布的最新数据显示，AWS在公有云基础设施服务市场上继续独占鳌头，并且与最接近的竞争对手仍保持一定的距离。

据Synergy Research近日公布的最新数据显示，AWS在公有云基础设施服务市场上继续独占鳌头，并且与最接近的竞争对手仍保持一定的距离。

Synergy称，据第三季度的数据显示，AWS的主导地位遍及全球四大主要地区，微软和谷歌分别位列第二和第三。

Synergy根据基础设施即服务和平台即服务收入对公有云提供商进行排名。Synergy解释说，之所以选择这种方法是因为IaaS和PaaS占公有云收入的大部分，其余来自规模较小的管理和托管私有云服务市场。

AWS在亚洲市场的持续领先优势可能最能说明它在公有云市场的主导地位。由于在中国市场，阿里巴巴集团控股有限公司旗下的阿里巴巴云子公司等本地竞争对手的普遍存在使得竞争极为严峻，因此亚太地区对美国公司来说是一个销售难点。事实上，AWS在中国市场存在感并不强，前五大云提供商都是中国本土公司。

尽管如此，AWS还是成功地阻止了阿里巴巴在整个亚太地区争夺第一的挑战，后者排在第二位。AWS也在全球其他地区占据主导地位，微软和谷歌在北美、欧洲、中东和拉丁美洲占据第二和第三的位置，阿里巴巴不见踪影。

Synergy表示，总的来看，AWS目前占全球IaaS和PaaS收入的40％，微软和谷歌的收入占25％。IBM、Salesforce.com、腾讯云排名前五，而腾讯云取得这一成绩主要归功于它在中国市场中的地位。

Synergy首席分析师、研究主管John Dinsdale表示，美国公司不太可能丢掉在云市场的主导地位。

Dinsdale表示：“小型云提供商仍有机会为利基市场服务，特别是专注于单一国家或地区，但这些公司无法挑战市场领导者。中国仍然是这一规则的例外，但在中国之外，这是一场需要大规模扩张的全球性游戏。”