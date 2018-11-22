 云计算下半场，甲骨文开启云自治时代

甲骨文不仅能提供从底层基础设施到PaaS、再到SaaS全栈的云产品，更为重要的是，它们都是专为云优化的，充分考虑了云环境（如多租户、灵活扩展）等诸多特性，比如Oracle自治数据库就是专门为云设计的。

至顶网软件频道消息：面对竞争日益激烈的云市场，在云的道路上甲骨文走得越来越坚决。今天，甲骨文已经能提供从底层基础设施到PaaS、再到SaaS全栈的云产品，更为重要的是，它们都是专为云优化的，充分考虑了云环境（如多租户、灵活扩展）等诸多特性，比如Oracle自治数据库就是专门为云设计的。实际上，这一特点也成为Oracle云与众不同的地方。

甲骨文是如何打造与众不同的Oracle云的？甲骨文所说的“自治”对客户会带来哪些影响？日前，至顶网记者专访了甲骨文公司欧洲、中东、非洲及亚太区技术产品及系统业务高级副总裁Andrew Sutherland和甲骨文公司副总裁及中国区云平台总经理吴承杨，请他们对相关话题进行了解读。

新一代数据库引领“自治”新理念

“自治（Autonomous）”是甲骨文去年提出的一个新概念，始于甲骨文去年在全球大会（OpenWorld 2017）上发布的自治数据库。Oracle自治数据库是一种全新的云数据库，更是一种全新的云服务，基于机器学习，能自动执行操作。今年3月，甲骨文推出Oracle自治数据库的首款服务——自治数据仓库，这也是甲骨文在数据库技术长期积累的再次绽放。

实际上，近年来，在其他云服务厂商纷纷推出自己的数据库（如AWS的Aurora、阿里云的POLARDB等），并产生“云原生数据库”的说法之后，我们都在思考甲骨文的数据库技术是否还能持续领跑。

甲骨文公司欧洲、中东、非洲及亚太区技术产品及系统业务高级副总裁Andrew Sutherland

对于这些声音，Andrew Sutherland进行了回应。他认为其他云服务商推出数据库在情理之中，但并不认为这些数据库对甲骨文构成任何市场压力。“数据库是企业应用最为核心的组件，而且绝大部分的企业会都需要，因此大部分云厂商都想在这个领域有所作为，但这些数据库与Oracle数据库并没有太多可比性。”

Andrew Sutherland告诉记者，其实这些声音不只是在中国，在国外也有，只能算作 “Noise（噪音或杂音）”。说到这里，Andrew Sutherland不禁拍了拍自己的胸脯，“以我在甲骨文25年的从业经历，我认为他们在技术上根本不能与我们竞争。其实，今天的竞争还远不及当初与DB2 、Sybase等厂商的竞争激烈，那时参与的各方都是技术专家，大家真的要在功能上一决高下，那是很艰难的。”

Andrew Sutherland说：“我们的数据库建立在全新一代云基础架构之上，我们在这个行业积累了30多年的经验，历经数十万客户的实践检验，我们的数据库具有更高安全性和更强性能。Oracle自治数据库与市场上的云原生数据库有本质上的差别。”

对此，吴承杨进行了补充解释。他告诉记者，Oracle自治数据库是一个革命性的产品。它把数据库管理员从繁重的数据库运维和各种调优中解脱出来，去做一些高附加价值的工作，比如做数据科学家。研究显示，通过自动运行、自动完成打补丁、自动完成数据的备份、自动修复等，Oracle自治数据库能降低70%的运维工作量，将数据库平均宕机时间减少到每个月2.5分钟。另外，由于充分利用了云的动态可扩展性，Oracle自治数据库还能大幅降低超过80%的运营成本。

吴承杨说：“客户的要求是任何时候，能以任何方式，处理各种形式的数据，并且希望是实时的。这部分工作谁能做好，客户就会给谁去做，才能有更多的时间思考自身的业务发展，而这就是我们甲骨文更擅长的领域，这也是我们一直在跟众多客户的CEO、CIO所沟通的。”

甲骨文公司副总裁及中国区云平台总经理吴承杨

智能化的Oracle云

应该说，“自治”不只是体现在Oracle自治数据库这一产品中，还体现在所有甲骨文的云服务中。实际上，甲骨文通过人工智能、自适应智能等技术的应用，正在让云服务变得越来越智能、自治，借此改善用户体验，提高运营效率。

“为客户创建更高效、更创新、更有能量的工具，帮助客户提升运营效率，让其商业运营更加的智能、更加有创意，这就是我们的目标。” Andrew Sutherland说。

比如，Oracle ERP（企业资源计划）云就具有自动定价和自动折扣的功能，它能根据市场情况来智能优化人员、货物在全球的流动；在Oracle HCM（人力资本管理）云中也提供了智能的人才分配功能，能自动地把人才引导到最合适的工作岗位和教育课程项目上；还有Oracle CX（客户体验）云，可以智能地进行网络优化，在对的时间触达对的用户。

“在这其中人工智能提供了非常好的基础，不管你是要信息管理、还是要SCM（供应链管理）或者财务管理，一旦把人工智能内嵌在流程中，就会创造出新的价值。” Andrew Sutherland表示。

Andrew Sutherland还透露，甲骨文在智能化探索的道路上并不止于此。甲骨文的下一个目标是，让使用者不再需要花几周时间学习使用非常复杂的ERP或SCM系统，而是通过直接的语音交互来进行操作，或者提供决策建议。因此，未来Oracle云会增加如个人数字助理或社交对话机器人等方面的功能，让用户访问更加便捷容易。另外，甲骨文还要整合更多的第三方数据，帮助客户实现数据价值的最大化，让应用可以更智能。

第二代云基础设施

在通往云的道路上，甲骨文并不只是在软件上发力，而是通过软硬件的集成和优化，来更好地支持云落地，这就是甲骨文所说的第二代云基础设施。

Andrew Sutherland解释说，第二代云基础设施是相对于第一代云架构——传统企业数据中心的基础架构——而言的。甲骨文推动的第二代云架构是真正意义上从云的本质出发，能够真正实现共享和高度弹性。比如，它可以根据企业的需求扩展收缩自如、灵活部署，同时还能够做到高性能、高安全。这些和第一代的云完全不一样。

正是基于这样的认识，甲骨文正在不断扩大OCI（Oracle Cloud Infrastructure）数据中心的覆盖，用第二代云基础设施为客户提供更好的服务。

采访中，吴承杨也特别强调了甲骨文的第二代云基础设施与第一代的区别。他告诉记者，第二代云基础设施不是在现有基础设施上进行的小改进，而是采用了全新的架构。正是这种全新的架构为云服务提供了诸多先天优势。

“以云为例，甲骨文的第二代云基础设施的设计将云的控制（主要是备份及控制云的所有运行）和云的执行分开，只有拥有云控制权的人才能够接入并查看，即使是甲骨文的员工也看不到云里面的内容，用户更不可能看到其他用户的数据。”吴承杨表示，Oracle是世界上最安全的云基础设施之一。

除了安全以外，第二代云基础设施还为上层的云服务提供了更高效、更经济的运行方式。Oracle自治数据库能帮助企业大幅节省运营成本，背后就离不开底层基础设施所具有的灵活调配资源、支持按需扩展、按需使用、按需付费的能力。当然，这也与人工智能等技术的应用密不可分。

“很明显，今天企业是否上云已经不是中心议题，而是如何上云。甲骨文所要做的就是将人工智能、大数据等先进的技术与30多年服务企业客户的经验相结合，为客户提供更高性能、更便捷、更安全的云服务。Oracle自治数据库和第二代云基础设施的研发都指向这个目标，我们也将会继续努力。”吴承杨表示。