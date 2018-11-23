 潘云鹤院士现身JDD-2018 受邀担任京东智能城市研究院学术委员会主任

潘云鹤院士还围绕“中国智能城市发展的模型研究”发表了主题演讲。他指出，中国智能城市建设规模全球最大，但同时也面临着许多问题，智能城市建设将成为城市发展的重要抓手。

至顶网软件频道消息： 11月20日，“JDD-2018京东数字科技全球探索者大会”在中国国际展览中心新馆召开，旨在为科技界、产业界、金融界、学术界、投资界专家学者搭建全球化开放平台，共同探索数字科技创新之道与实体经济数字化、智能化升级之路。中国工程院院士、中国工程院原常务副院长潘云鹤受邀出席，并作为京东智能城市研究院学术委员会主任，参加了京东智能城市研究院启动仪式。

潘云鹤院士还围绕“中国智能城市发展的模型研究”发表了主题演讲。他指出，中国智能城市建设规模全球最大，但同时也面临着许多问题，智能城市建设将成为城市发展的重要抓手。未来，智能城市要深入研究城市管理和城市经济的协同进化，中国城市智能化和中国经济智能化的结合将推动21世纪中国城市实现大发展。

中国工程院院士、中国工程院原常务副院长、国家新一代人工智能战略咨询委员会组长、教育部人工智能科技创新专家组组长、中国人工智能产业发展联盟理事长潘云鹤在JDD-2018京东数字科技全球探索者大会上发表主题演讲

中国城市化建设面临“五化”难题，智能城市成为重要抓手

潘云鹤院士表示，当下全世界都在热烈进行智能城市建设，但是以中国的智能城市建设的规模最大。据不完全统计，目前中国有500多个城市宣布或正在建设智能城市。

他同时表示，中国智能城市建设也面临诸多挑战。特别是城市管理方面，中国不同于其他国家，面临着更为严竣的交通拥堵问题、物流成本问题、污染问题、千城一面问题。

潘云鹤院士认为，中国智能城市的建设和方法有别于别国，中国的城市管理者不但要进行城市管理，还要推进城市的工业化、城镇化、信息化、农业现代化与绿色化，中国的智能城市需要同时推进这五化，它也正是建设好这个五化的重要抓手。

潘云鹤院士总结到，至少在中国，城市智能化不是一个smart的问题，而是一个intelligent的问题，因此我们用“智能城市”的概念来取代“智慧城市”，用Intelligent简称为ICity来取代Smart City。

AI2.0时代来临，智能城市发展将再上层楼

在介绍智能城市发展阶段模型时，潘云鹤院士指出，中国智能城市的发展和中国信息化发展的步骤和模型是一样的，第一阶段是数字化，第二阶段是网络化，第三阶段是大数据化，第四阶段是智能化。目前，中国绝大部分的城市的智能化停留在第一阶段和第二阶段上，已经有部分城市进入到了第二阶段和第三阶段。

潘云鹤院士表示，希望京东智能城市研究院能够领导中国城市迅速进入到“智能化”阶段。

他说，大数据智能现在只是一个开始，后面还有很多新技术和模型要发展出来。大数据智能、群体智能、跨媒体智能、人机混合增强智能、自主智能系统，五个方面将在今后几年的理论研究和实践中有巨大的突破，智能城市是中国人工智能2.0重点发展的应用领域。

目前，中国出现了很多新的特色小镇，比如机器人小镇、人工智能小镇、金融小镇等。他认为，这些模式各有什么优缺点，他们今后在智能城市中将发挥什么样的作用，城市管理的智能化和中国经济的智能化怎么能够协同起来，进行新的形态的发展，这都是智能城市要研究、解决的新课题。这些课题的解决将使中国的智能城市在全世界大放异彩。

最后，潘云鹤院士表示，中国城市的智能化和中国经济的智能化将推动21世纪中国的城市如何实现一个大的进步，我相信，现在全世界正在拭目以待。