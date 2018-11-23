 京东“城市操作系统”缓解行业难题 国家能源集团:AI火力发电效益可观

11月20日，在JDD-2018京东数字科技全球探索者大会上，京东数字科技正式发布 “城市计算平台”，并提出将基于“城市计算平台”打造能够洞察城市过去,了解城市现状,预测和优化城市未来的城市操作系统。

至顶网软件频道消息： 大数据和人工智能如何与城市的各行各业有效结合？在JDD-2018京东数字科技全球探索者大会上，京东集团副总裁、京东数字科技首席数据科学家、京东城市计算事业部总经理郑宇教授，与生态环境部信息中心副主任徐富春、国家能源集团信息部书记赵建华、联通大数据有限公司总经理赵越、新华社中国经济信息社董事、副总裁匡乐成、京投轨道交通科技控股有限公司行政总裁宣晶一起探讨了这个热门话题，他们均表示，合作、共享、安全的“生态”是建设智能城市的关键，以“城市计算平台”为核心的城市操作系统的出现，将为城市交通、规划、环境、能耗、公共安全、商业、医疗等领域的数字化升级提供解决方案。

11月20日，在JDD-2018京东数字科技全球探索者大会上，京东数字科技正式发布 “城市计算平台”（http://platform.urban-computing.cn），并提出将基于“城市计算平台”打造能够洞察城市过去,了解城市现状,预测和优化城市未来的城市操作系统。在大会“AI+城市”分论坛环节，来自各个行业的城市操作系统生态伙伴，共同探讨了大数据和人工智能对于解决行业数字化难题的重大意义。

JDD-2018京东数字科技全球探索者大会“AI+城市”论坛现场

数据标准化、数据融合、数据安全等成行业数字化难题

当前，大数据和人工智能已成为新的生产要素，并成为智能城市建设的关键一环。在庞大的数据面前，如何挖掘数据价值，打破数据孤岛和行业壁垒，成为各行业关注的话题。

在座嘉宾一致认为，目前大数据在服务于各行各业的过程中面临着四大痛点：一是数据价值实现的过程太长，需要很强的能力，尤其需要行业专家和数据科学家在场景中共同实现；第二个痛点是，数据资源的有限性，徐富春表示，如果想让北京的蓝天数越来越多,我们需要大量的基础数据来做支撑,吸收更广泛、多元、多维度的数据开展生态环境保护工作。赵越则指出,运营商的数据已经是高频次、高互动性、高密度价值的，但在对政府、企业提供服务的过程中，还需要在数据维度上进行补充。

第三个痛点，数据需要打破壁垒和融合才能实现更大的价值，宣晶拿交通行业举例说，乘客的出行不是只坐轨道交通，也可能是公交换乘地铁，也有可能是步行换乘地铁，也有可能是开车换乘地铁，那么如何打通这些数据链，实现地铁数据、公交数据、城市停车系统之间的融合互通，让乘客能够知道开车进城把车停在哪里，如何换乘公交地铁等，形成一个完整的乘客出行链，这样才能真正方便老百姓的出行。

第四个痛点是数据安全问题， 赵越倡导，安全是大数据服务的首要条件，应从数据认知、数据治理、安全合规、企业责任和意识形态等方面建立科学的数据价值观体系。匡乐成对此表示认同，他指出，为什么大家不愿意共享和交换数据，因为觉得不安全，所以国家应该迫切进行数据方面的立法，解决数据的安全问题，同时也要解决数据的统一标准和统一结构的问题。

城市操作系统实现数据标准化统一、数据间相互对话

那么如何解决这些行业痛点？

郑宇教授表示，“城市计算平台”可以帮助解决智能城市建设中的四大核心难题，首先是利用时空数据模型解决数据结构化和标准化的难题，让海量多维数据能够彼此“对话”；其次是将时空数据AI算法进行模块化、积木式输出，提高算法复用率，解决不同场景下智能应用的开发问题；第三是利用开放式架构和统一账户体系，兼容城市管理部门以及其他智能城市服务商共同开发使用，包括云服务公司、智能硬件公司、行业解决方案提供商等；第四就是通过数字网关技术，利用基于用户隐私保护的联合建模机制和多源数据融合算法，解决隐私保护的问题。

以京东数字科技在和国家能源集团合作的AI火力发电项目为例，赵建华介绍说，国家能源集团在生产过程和经营过程会产生海量的数据，但这些数据大部分没有深度挖掘再应用到生产经营中。基于对行业痛点的深入了解，京东城市与国家能源集团已经携手挖掘数据价值，将堆砌起来的数据变成有用的数据资产。以锅炉燃烧优化为例，通过人工智能技术建立燃烧优化模型可以让锅炉的效率提高0.5%，一个60万机组一年节约燃料费用大概280万左右，如果集团400台锅炉推广应用，效益非常可观。

据悉，基于城市计算平台，京东数字科技已经落地了诸多应用，比如空气质量预测、信用城市项目、联通营业厅智能选址等。赵越谈到与京东数字科技深度合作时表示，通过城市计算平台的模型计算能力以及双方线上线下的数据资源，在保证双方数据安全且不出户前提下，我们共同开发了联通营业厅智能选址平台，该平台可以解决营业厅“开在哪里，开多少家”的问题，并根据营业厅周边的用户画像制定产品的销售策略；在金融风控方面联合打造“京联信用分”产品，基于双方数据资源以及模型、算法能力，以“数据不出门、模型多跑路”为前提，辅助金融机构预知信贷风险，提高城市信用水平，防患于未然。

郑宇教授表示，京东数字科技服务智能城市的逻辑是基于城市痛点和需求提供服务，而非基于自己有什么去卖产品，我们希望邀请城市管理部门、企业等多方一起打造城市操作系统。未来，京东数字科技将以开放的城市计算平台连接更多行业，携手用AI和大数据构建智能城市，成为各界共建智能城市未来的重要“合作伙伴”。