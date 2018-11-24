慧科联合知名企业共同发布企业创新训练营 助力产教融合向纵深突破

11月24日，在“教育部产学合作协同育人项目第五次对接会”分论坛“深化产教融合推进新工科建设研讨会”上，慧科携手阿里云、百度、微软（中国）、旷视科技、优必选、海豚大数据及人工智能实验室等企业共同发布企业创新训练营（以下简称“训练营”）。

至顶网软件频道消息： 11月24日，在“教育部产学合作协同育人项目第五次对接会”分论坛“深化产教融合推进新工科建设研讨会”上，慧科携手阿里云、百度、微软（中国）、旷视科技、优必选、海豚大数据及人工智能实验室等企业共同发布企业创新训练营（以下简称“训练营”），旨在联合多家行业领军企业，在融合产业需求的基础上通过构建实例分析、实境训练、实战检验的“三实”教学新模式，推动学生深入理解所学专业知识的应用场景及解决复杂工程问题的能力，激发自主学习动力，培养实战能力、创新创业能力和跨界整合能力，进一步探索交叉复合型教学之路，从而促进高校人才培养与当前经济、与企业需求敏捷互动，并为新兴产业、新兴经济发展做好人才储备。

首期发布的有阿里云《大数据技术训练营》、慧科《精益创业与产品创新训练营》、微软《AI+ 认知服务训练营》、百度技术学院《人工智能训练营》、旷视科技（Face++）《人脸识别行业解决方案训练营》、优必选《AI+ 机器人训练营》、海豚大数据《数据科学训练营》

教育部高教司二级巡视员、理工处处长吴爱华（右一）为发布企业创新训练营的企业授牌，中国教育创新校企联盟常务副理事长王浩博士（左一）共同合影

自慧科成立以来，始终以为人才赋能为初心，坚持践行现代产学融合2.0模式，得益于过往8年的深耕，慧科探索出最能激发学生主动学习的模式——企业创新训练营模式。训练营基于高等工程教育改革与发展的核心思想，立足未来产业和经济发展，紧密围绕大数据、人工智能、机器人、物联网等前沿科技与信息产业新工科专业建设，以学生为中心，以产出为导向的OBE(Outcome-based Education)教育理念和企业场景化项目设计教学服务，全新定义了实践训练标准。同时，慧科将企业创新训练营的核心培养模式归纳为“实例分析、实境训练、实战检验”（“三实”）教学模式，即通过实例分析训练学生发现问题、解决问题的能力；通过实境训练让学生掌握产业实际工具的工作方式；通过实战检验建立其面对不确定性的信心，并获得探索新知的成就感，最终把教学从知识传授为主的目标提升至以思维训练为主的目标。基于此，慧科融合产业实际案例、实际工具和平台、实际工作方式，将产业资源和需求融入教学过程，把产业知识和技能的掌握以及学生能力提升到同等重要的位置，并面向高校个性化的需求，快速制定灵活的、针对不同层次的通识类和专业类学生进阶训练营以及师资训练营，与高校人才培养体系实现无缝衔接，助力产教融合的纵深突破。

基于“三实”教学模式，慧科推出的企业创新训练营广受好评，自今年5月至今，已落地中国政法大学、重庆大学、湖北工业大学、华中农业大学、上海交通大学安泰经管学院、贵州理工学院、北京城市学院、福州职业技术学院和濮阳职业技术学院等全国知名高校、地方本专科院校，覆盖不同专业、本硕博不同层次的近千名学生，且学生累计完成超过200个项目。预计在2019年将开展100期企业创新训练营，并通过校企的深度合作培养1000名具备丰富工程实践能力和独特化产业视角的教师，为全国万名学生赋能。企业创新训练营通过敏捷迭代的企业课程辅助高校培养符合产业需求的复合型人才，增强以人才培养为区域经济发展赋能的驱动力。