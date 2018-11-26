收购两年后，NetSuite已成甲骨文云计算布局中的“狠角色”

两年前，甲骨文与NetSuite结合，开始大谈云ERP的概念。在进入中国市场的18个月里，NetSuite有着非常抢眼的表现。

对于甲骨文的云战略，甲骨文公司高级副总裁及中国区董事总经理李翰璋这么描述：“甲骨文的云提供的不只是一道菜，而是非常丰富的菜单，目的是让企业在其中能够选择自己需要的服务，包括数据库、中间件、分析云、移动云等等。”

虽然在云计算领域起步较晚，但如今甲骨文已经描绘出了一张非常完整的云图，从IaaS、PaaS，到SaaS提供全面的云服务。一方面，这得益于甲骨文自身长期的创新和研发投入；另一方面，近年来在云计算领域多达上百个的收购，也成为该云图的重要组成部分。

其中，最亮眼的一笔就是2016年以93亿美元对NetSuite的收购。

进入中国18个月，NetSuite表现抢眼

两年前，甲骨文与NetSuite结合，开始大谈云ERP的概念。而那时，市场的普遍认知是ERP是最难SaaS化的管理软件，企业的接受程度远低于CRM、HR这些外围应用，云ERP的“戏”似乎并不大。

然而，两年后，NetSuite却交出了一张不错的成绩单——在全球拥有4万多家客户，业务涉及199个国家。而在进入中国市场的18个月里，也有非常抢眼的表现。

据甲骨文公司副总裁及中国区应用软件总经理潘杰君在2018 Oracle NetSuite中国峰会上介绍，如今中国已经成为NetSuite全球第四大市场，拥有600多家客户和50多家合作伙伴，客户续约率超90%，客户扩展率超70%。“明年，中国还有望上升为全球第二大市场。”他说。

甲骨文公司副总裁及中国区应用软件总经理 潘杰君

这样的战绩首先来自于云ERP市场需求的驱动。传统的ERP（企业资源计划）从MRP（物资需求计划）演变而来，为了满足企业业务需要，后期往往会加入CRM等功能模块，最终形成一套相对复杂的套件。当客户只需要其中一部分的功能时，仍需要购买整个软件，造成多余的成本和资源消耗，同时也使得系统不能快速迭代。

然而，在如今快速更迭变换的市场环境中，客户需要的是一个平台化的现代应用，能够通过碎片化的方式不断优化和扩展功能模块。潘杰君表示，“从这个角度来说，NetSuite更多的是一个现代管理平台。通过SuiteCloud开发平台，它允许开发者、集成商和企业IT开发团队在NetSuite平台上延伸新的需求、新的功能、新的行业要求，或者是政策要求。”

更重要的是，针对定制化难题，SuiteCloud开发平台还允许客户在NetSuite平台上接入其它厂商的软件，甚至是使用了十几年的系统。并且这样一个平台，12星期就能快速上线，支持从初创公司到全球化企业到运营管理。“这就是NetSuite的‘灵·全·快’。”潘杰君说。

基于NetSuite统一套件，甲骨文还在会上推出了SuiteSuccess，通过吸收全球客户的经验，将预设最佳实践构建在NetSuite内。当然，潘杰君也强调，SuiteSuccess并不是硬性设置，只是为了满足客户快速接入标准化方案的需求，通过与甲骨文顾问团队或合作伙伴的合作，就能加速系统实施、加速行业化、加速落地。

第一批客户的证言与网红公司的站台

正是这样的“灵·全·快”，让NetSuite吸引了许多“网红”公司，譬如喜茶、连咖啡、味千拉面、宏状元、达美乐等等。

而回顾起18个月前NetSuite刚刚进入中国市场的场景，甲骨文公司 NetSuite 中国区总经理叶天禄这样感慨：“万事开头难，所以我特别感谢我们的第一批客户。”

作为第一批吃“螃蟹”的企业之一，新维国际控股有限公司2000年在港交所上市，主要从事电子商务业务，并且在2017年开启战略部署IP产业，逐步扩大IP版权业务以及跨界合作。目前，新维国际控股运营着多种类别的IP内容，比如科技餐饮IP、体育IP等等。

“IP业务对跨界合作协同以及渠道整合来说非常重要，如何优化运营管理成本、整合线上线下全渠道网络、实施财务一体化，把多个IP业务高效的管理起来，这就需要一个灵活、完整、快速的云平台。”新维国际控股董事会主席潘文森在大会上谈及。

潘文森表示，“NetSuite正好切实符合我们的业务需求。灵活的租用模式，能够大大优化运营管理成本、提高运营效率，帮助我们最大限度地服务覆盖全国的转售权的合作伙伴，同时保持业务的稳定增长、可靠、可控，为我们全球化发展打下坚实的管理基础。”

另一个企业则更加年轻。成立于2017年，上海峥荷品牌管理有限公司已经成为中国唯一一家拿到中国汽摩联、地方汽摩协、英国赛车工业协会三方认证的公司，并综合赛车技术、教育和商业打造了闭环的赛车生态体系。同一年，上海峥荷在甲骨文云大会上对NetSuite“一见钟情”并且一拍即合。

用上海峥荷创始人兼董事长周小徐的话说，如何有效控制成本、管理好供应商、应对突发的变化是赛车车队长期以来需要解决的问题。而NetSuite全面的体系模块和灵活的扩展能力则能够很好地满足车队体系化管理，应对不同的比赛。

合作伙伴谈NetSuite：终于等到你

此外，潘杰君还在会上强调，甲骨文的成功不只是自己的成功，而是整个合作生态的成功。“合作伙伴是Oracle NetSuite非常重要的一部分，我们是共生共赢共同发展的。”甲骨文公司 NetSuite 咨询顾问高级总监何毅在演讲中补充说。

为了进一步打造在中国的合作伙伴生态，更好地服务企业客户，在大会上，甲骨文还推出了SDN（SuiteCloud Developer Network）生态圈战略。

SDN生态圈战略面向软件、批发分销、制造、跨境电商、专业服务、零售餐饮等各个垂直行业伙伴，包括ERP、财务、供应链、项目管理、电子商务、客户关系管理等多领域功能，通过将客户转化为合作伙伴，为NetSuite创造更加延伸、长期的生态价值。让各界合作伙伴可以更加轻松地开发、拓展、更新、打造更多行业化、定制化的云服务，加持NetSuite在中国的服务和创新能力。不断带动企业、客户、渠道、行业、外部商业环境形成生态命运共同体、联合驱动商业价值、共享云经济成果。

在此次峰会上，百洋智能科技、国信电子票据平台信息服务、上海汉得信息技术、上上签电子签约、厦门盈趣科技旗下的攸信信息技术有限公司成为首批与Oracle NetSuite达成SDN战略合作并签署协议的企业。

Oracle NetSuite SDN生态战略合作伙伴签约

其中，国票信息从电子发票做起，如今已经成为发票管理模块的专业公司，是中国电子票务标准研究成员单位之一，也是电子发票全国标准设计单位之一。其业务涉及企业发票的全生命周期管理以及财税服务管理。

据国信电子票据平台信息服务有限公司副总裁、营销中心总经理崔艳辉介绍，财税电子化管理虽然有效减少了纸质发票的人为误判、工作量大以及纸质记账所导致的数据丢失不全等问题，但是，企业发票电子化管理仍然面临着重重挑战，如重复报销、海量数据处理、财税脱节等现实问题。面临内外压力，企业财税行业在系统、数据和流程管理等方面，亟需更为方便、快捷、准确、智能的一体化解决方案。

国信电子票据平台信息服务有限公司副总裁、营销中心总经理 崔艳辉

为了解决这样一系列难题，国票信息与NetSuite一起推出了“智慧财税解决方案”，在保证上下游开票协同、风险管控、税局认证、税票匹配的同时，实现了全面营改增后的信息集中、高效便捷的智慧化管理模式，助力企业合规、精细化管理、自动化、可控。

“之所以选择NetSuite，第一是因为它的场景很全，覆盖财税、供应链、ERP等流程；第二是因为NetSuite SDN生态圈，我们是希望跟NetSuite SDN生态圈一起把整个票财税或自动财税的概念带到整个的生态圈里面，推动我国财税管理的升级。”

崔艳辉这样描述与NetSuite的合作：“就像一对热恋的男女一样，等了二十年，终于等到了对方。但是从相识、恋爱到结婚有循序渐进的过程，我们是希望最终能够成为一家人，共享一个生态圈。”