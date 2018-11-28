AWS自主设计Graviton芯片巩固云端地位

本周AWS年度re:Invent 大会开幕，AWS在美国时间周一晚上重磅推出了一款自己设计的全新云芯片。

至顶网软件频道消息： 本周AWS年度re:Invent 大会开幕，AWS在美国时间周一晚上重磅推出了一款自己设计的全新云芯片。

这款名为Graviton的芯片是基于Arm的，由Amazon在2015年收购的芯片开发商Annapurna Labs设计，目前已经通过AWS EC2云计算服务开始向其云客户供货。

这款芯片的一大亮点是它提供了成本更低的计算能力。Amazon表示，Graviton芯片运行应用的成本要比英特尔或者AMD的芯片低45％，而且AWS也提供租赁服务。

AWS全球基础设施和客户支持副总裁Peter DeSantis在周一晚间演示中表示，名为A1的芯片服务旨在针对那些跨多个设备运行的横向扩展应用，以及很多Web应用。具体来说，这些服务适用于容器化的微服务，或者捆绑应用，这样就可以运行在多种计算机和软件上，以及Web服务器、开发环境、以及缓存服务器组。

Graviton芯片是对Arm芯片优点的一个证明，一般来说Arm芯片主要用于低功耗设备，例如智能手机，以及最近用于的网络路由器等。现在，Arm也开始进入主流数据中心服务器，而且采用Graviton芯片的A1计算实例意味着它现在也走入了云端。

与此同时，这也表明英特尔和AMD不再独享数据中心或云端，尽管英特尔仍然占主导地位，AMD也已经通过Epyc芯片占据了一席之地。Graviton可以运行在Amazon Linux、Red Hat Enterprise Linux和Ubuntu上编写的应用，A1实例已经在三个美国和一个欧洲AWS区域中可用。

Graviton并不是AWS宣布的唯一增强功能。AWS还宣布推出了其他新的计算实例，包括一个名为P3dn的功能，它提供了GPU的强大能力来运行机器学习、人工智能和高性能计算应用，并采用Nvidia高端的V100 Volta芯片，提供AWS AI总经理Matt Wood所谓的云中规模最大、速度最快的训练实例。

另一个名为C5N的新实例，为运行计算密集型应用提供了更高的网络带宽，并在当晚成为赢得开发者最多掌声的实例。

此外在周一晚上，AWS还推出了一款名为Global Accelerator的新工具，旨在帮助AWS客户更轻松地跨多个云区域路由他们的网络流量。这一点非常重要，因为现在很多客户都需要跨多个区域运行以提高速度，确保应用在某个区域出现问题或面临监管要求时不会停机。

AWS计划根据客户创建的加速器数量向客户收费。“加速器是你创建用来将流量引导到AWS全球网络上最佳端点的资源，客户通常会为每个应用设置一个加速器，但更复杂的应用可能需要多个加速器。”AWS开发人员运营高级经理Shaun Ray在博客文章中这样写道。

目前Global Accelerator已经在美国、欧洲和亚洲的几个区域可用。

在网络方面，AWS还宣布推出了Elastic Fabric Adapter，这是一个面向Amazon EC2实例的网络适配器，AWS声称这些实例可以提供本地高性能计算集群的性能水平。

最后，AWS还推出了一个面向Firecracker无服务器计算的轻量级虚拟化服务，旨在让客户无需专门配置服务器和网络即可使用计算服务。