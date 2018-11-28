 re:Invent 2018：AWS Ground Station可通过云轻松访问卫星数据

AWS宣布推出的AWS Ground Station将成为Amazon所谓的第一个完全管理的卫星地面站即服务。AWS Ground Station（其中两个已在今天发布）将于明年年中在全球12个现有AWS区域可用。

至顶网软件频道消息： AWS今天表示将进入一个全新的市场：借助卫星通信更容易、更快速地通过云访问数据。

AWS宣布推出的AWS Ground Station将成为Amazon所谓的第一个完全管理的卫星地面站即服务。AWS Ground Station（其中两个已在今天发布）将于明年年中在全球12个现有AWS区域可用。

企业和太空组织将可以使用数千个在轨卫星做很多事情，从地球观测和测绘，到媒体分发和天气预报等方方面面。但目前，这些都是成本极高的，不仅要建立带有天线阵列的地面站，还要梳理和处理正在收集中的数据流。

借助AWS Ground Station，客户可以在无前期成本的情况下按分钟租用卫星时间，立即将来自卫星的数据处理到AWS EC2计算服务以及S3存储服务中，然后使用分析服务来分析这些数据。

这么做的目的是实现卫星使用和卫星收集的大量数据的民主化。企业和其他组织需要花费一百万美元来建立带有大型抛物面天线的地面站，可能需要六个或者更多才能充分覆盖他们选择使用的卫星。

“这从根本上改变了人们与卫星互动的方式，”AWS首席执行官Andy Jassy在美国拉斯维加斯开幕的年度re:Invent大会上这样表示。

AWS今天推出了2个地面站，计划2019年将增加到12个，根据需求可能还会更多。不过与大多数AWS云服务不同的是，由于卫星访问安排有限，所以这种对卫星的访问并不是自助服务式的，潜在客户必须与AWS沟通以进行安排。

Moor Insights＆Strategy总裁兼首席分析师Patrick Moorhead表示：“Amazon是实现‘即服务’的大师。”

DigitalGlobe是一家提供高清卫星图像的公司，该公司联合创始人、首席技术官Walter Scott表示，这有助于把自己的卫星日常联系频次增加一倍，从而在扑灭火灾或拯救海上人员方面提供更好的帮助。

AWS还宣布与洛克希德马丁公司建立相关合作关系，将地面站与洛克希德马丁公司的Verge天线网络整合到一起。Verge（Virtual Resilient Ground的缩写）是一个大约一立方英尺的低成本地面天线网络，可以与很多企业发送到太空的大量小型卫星进行通信。

这样就可以更频繁地收集数据流，更快地使用和分析数据，Ambrose说。“这将给客户带来更多的功能。”

Ambrose表示与Amazon的安排细节仍有待确定，因为这一部分上取决于哪些客户表现出了兴趣以及他们的兴趣点在哪。但洛克希德马丁公司预计，将在未来18至24个月内扩大规模。Ambrose说：“这主要是定制的，让更多的人可以使用它。”

AWS表示，AWS Ground Station是按照每分钟下行时间计算的，可选择预付几分钟，但具体定价尚未公布。Jassy表示，AWS Ground Station的用户可以节省高达80％的地面站建设和维护费用。

这实际上不是AWS与卫星行业的第一次合作。今年9月，AWS与Iridium Communications合作，实现了从太空到“物联网”服务的连接，CloudConnect卫星网络也将于明年推出。