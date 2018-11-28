而现在的AWS首席执行官Andy Jassy至少公开接受那些“混合”云设置的说法，即建自己的数据中心“有点古怪”。笔者上周独家专访了他。他在位于西雅图的家中设了个运动吧，记者在运动吧向他了解了有关AWS下一阶段的更多信息。

至顶网软件频道消息： 亚马逊网络服务（AWS）公司的基本承诺是，使用AWS云服务的公司基本上几乎所有业务不再需要数据中心，不过其实也并非完全如此。

亚马逊网络服务公司本周在拉斯维加斯举行了第七届re:Invent年会，AWS正在试图通过发展大型企业业务来扩大自己在席卷所有信息技术云计算巨头中的主导地位，而不仅仅只做创业公司业务。但这些大公司由于时延、监管或其他问题仍需要继续在本地运行一些应用程序。

而现在的AWS首席执行官Andy Jassy（上图）至少公开接受那些“混合”云设置的说法，他的这种热情掩饰了他之前一直坚持认为的一个观点，即建自己的数据中心“有点古怪”。笔者上周独家专访了他。他在位于西雅图的家中设了个运动吧，我在运动吧向他了解了有关AWS下一阶段的更多信息。

两小时的采访将作为一个三部分的系列文章发表，此文为第二部分。Jassy在这一部分里谈到AWS的混合云战略，以及AWS如何看边缘计算日益增长的重要性。他还谈到AWS如何加强与合作伙伴的联盟以及扩展旗下Marketplace应用和服务商店。为清晰起见我们对访谈进行了编辑。

混合助手

问：AWS如何应对企业仍然需要及希望有一些运营留在本地的现实。您和VMware有一宗大交易，但AWS真的对混合云计算是认真的吗？

答：我们考虑混合云时考虑到了本地数据中心和云，云就是AWS之类的。在过去几年里，我们一直在说我们认为确实有一个真正的重大转变在发生，我们处于转变的中间，大多数公司将不会拥有自己的数据中心，而那些拥有数据中心的公司，他们的数据中心足迹也会比现在的足迹小得多。

我们仍然相信这一点。而且我觉得您可以从我们看到的数据证明这一点，我们的业务规模同比增长仍然是46％。但我认为这种转变将持续多年。企业需要保留一些工作负载在本地运行......因为这些负载需要非常低的延迟或者需要在靠近工厂的地方运行。

我们从客户那里始终听到的是，他们希望能够继续运行现有的本地数据中心，他们并不准备让这些数据中心退役而去尽可能无缝地与云中的AWS进行无缝协作。这些就是我们在过去七、八年里一直在做的重要工作。首先是Direct Connect等服务，Direct Connect是从本地数据中心到AWS的私有连接，还有Storage Gateway可允许用户在本地存储同时实际上异步加载到云里，还有类似的许多服务。

问：VMware的角色是什么以及接下来会发生什么？

答：几年前我们宣布与VMware合作时，这一点是我们一直在讨论的问题，也是我们的共同客户真正想要的。他们希望使用现在的内部部署基础架构运行相同软件，这些软件已经在VMware上运行了很长时间，他们想在AWS上运行这些软件。这在市场上产生了非常非常强烈的早期共鸣，这些产品的势头非常强劲。

VMware和AWS之间进行合作，同时还发生了一件事，合作不仅帮助那些试图向云里迁移的公司更容易实现迁移，而在工作负载迁移到云里时，我们的合作允许VMware拥有自己的软件服务，这在客户迁移到云里非常重要，对客户至关重要。这在我的共同产品中可以看到，而这正是我所期待的。

AWS本地部署？

问：我们是否会看到那些对于企业和合作伙伴有兴趣的AWS软件或服务堆栈在本地部署？ VMware的RDS是不是一个迹象、表明了如果可行的话AWS会继续对其他选项持开放态度？

答：我认为我们对任何事情都是持开放态度。我们唯一关门闭客的时候是针对那些我们认为不安全的事情，或是会导致糟糕客户体验的事情。所以，任何事情我们都可以放到桌面上谈。我们在过去五年的运营周期里非常努力地考量过本地部署的想法，我们今年刚刚又做过这项工作。我们非常清楚的一点是，至少在这一时刻是这样，我们现在看到客户体验在本地部署体验方面，我们不喜欢。这些运作不好，没有太大的牵引力。

如果在自定义硬件上用控制平面执行某项操作，在云中用的东西与在本地部署用的体验不一样，用了不同的工具，而本地和云中的产品真的是不同的，那么客户会非常沮丧，不会有很大价值。这东西听起来不错，但在实际中用不起来。

仅在2018年，我们就将发布超过1,800项服务和功能，这些是面向客户的功能。我们还有数以千计的幕后部署。本地硬件无法追上云里的服务模型这种变化速度。所以产品很快就会变得不一致，给人的感觉是分开的，在内部部署那里尤其是这样。

问：我们看到AWS已经创建了一个可横向扩展的基础架构。堆栈是否也存在？

答：我们不经常谈堆栈这个词或术语。我们思考的方式不是那样。我们将这些视为一组服务，可以将它们组合在一起，您认为怎么合适就怎么组合。假如我们要在本地部署一些东西，我们就要将计算或存储或其中一些功能弄到本地，我们需要尝试重新构思那里的东西。我认为我们对于如何能得到更好的体验已经有了一些构思。

如果您是构建者，想用计算和块存储，希望与数据库结合使用，您希望能与分析和机器学习相结合，您不需要别的功能。您希望拥有一致的界面、API和功能，希望在AWS中的所有其他应用程序上使用AWS的所有相同服务。

数据中心：新的边缘

问：多云是个真正的趋势吗？

答：我们先统一一下语言，我不认为本地和云在一起就是多云。我将其视为一个混合体。因此，有人谈多云时，我真的就是将其视为多个云提供商。我认为，在过去的几年里我们看到公司在开始他们的迁移之旅时，大多数公司在计划迁移到云里时仍然一开始会想，或许公司应该整个多云。

他们经常会想，我要将工作负载均匀地分到两三个云里。很少很少有人最终会决定这样做。绝大多数人都是主要选择了云提供商。他们不能均匀分配的原因是，如果他们这样做，他们就必须以最小的公分母做标准，而各个云平台的功能和开发阶段都大相迳庭。

这样做还会迫使团队去精通多个云平台。对开发团队和开发人员来说非常缺乏吸引力，而且资源效率很低。加上所有云提供商都提供购买折扣。因此，如果您在多个提供商之间进行切分，那么您真的就降低砍价的力度。也有些团队你知道的，他们确实想运行这个工作负载时与某个云提供商合作，或者有时候公司会说，我就是想确切地知道，如果我的主要提供商出现问题，我知道如何在其他服务商那运行。

问：边缘计算会如何改变数据中心和公共云的态势？

答：许多端点可以被称为边缘。数据中心是一个大边缘。较小的边缘可以是道路上没有连接的某个位置。更小的边缘是某处的设备。10年、15年后再来聊的话，我认为很多内部部署的东西都将成为边缘。其中很多是设备。

我们今天在这些领域有很多产品，我们想的是，如果要提供边缘人才就需要一些个产品。有些人的一个理论说越来越多的边缘设备对云有些不利。我的观点是，这是云计算的巨大机遇。因为大多数边缘位置，无论是现在的设备还是以后的数据中心，因为它们足迹较小，所以可用的计算和存储量不成比例，因此所有的繁重计算和分析都将在云里完成。

会有多种的选择。计算量大或分析工作负载始终都可以在云上运行，构建的重要内容和机器学习块也在云里运行。而一些较小的数据中心只是出于延迟原因必须在那个地方运行......但它们也是与其余的云无缝连接在一起。

问：所以您是说，边缘与云就其互动而言会非常地兼容。

答：重要的东西将在云里，而推理和预测以及动作由于必须具有低延迟将在设备或边缘本身上完成。

问：有些人想知道如果客户有必要将工作负载从AWS云里迁移出去时AWS的策略是什么？

答：我们有一套非常广泛的迁移工具，我们在过去一段时间里打造了这些工具。涵括数据库、虚拟机和应用程序。我们所有的迁进工具也可以迁出。实际上，相对较少的公司会想着将这些东西迁移到很多地方，因为存在机会成本和人员成本，坦率地说，这样做并不会获得太多益处，而且功能集相当地不同。但如果有人想要迁移，我们有迁移工具可以让他们这样做，我们有那么一些客户选择了这样做，特别是公司被收购的时候。

伙伴关系

问：您还在找什么重要合作伙伴关系？

答：我们现在有好千个合作伙伴关系，因为很多生态系统都在AWS之上运行，我觉得在谈我们与VMware的合作深度时，这样的合作伙伴关系越多越好。AWS与VMware的合作关系是一个非常深刻的合作伙伴关系，一些组织没有足够的资源用于这种深度整合、深入技术合作、一起深入市场的合作。

我们与Red Hat有良好的合作，他们在开发OpenShift，大约一年前在Red Hat会议上宣布的。我们与Salesforce进行了非常深入的合作......在机器学习和物联网方面以及我们的一些应用程序方面。

再过一段时间，我们可能还会见到诸如VMware那样的其他伙伴关系。

问：系统整合商的角色是什么？

答：我能想到SI（系统整合商）和ISV（独立软件开发商）或SaaS（系统即服务）提供商。在SI方面，他们并不真正拥有像AWS这样的全功能、多服务类型的基础架构和平台作为服务云。因此，我们与SI有非常密切的合作，他们的主要作用是帮助企业迁移到AWS。他们销售自己的功能，帮助企业向云里转型，但他们也构建一些应用程序并帮助客户在AWS之上实现这些应用程序。

有些SI用AWS取代了自己的外包业务。 DXC科技公司就是一个很好的例子，他们将很多客户转移到AWS上的托管解决方案里。

ISV和SaaS提供商有些像Acquia这样的新提供商，他们一开始就完全基于AWS。许多现有的提供商（如Salesforce和Workday、Infor和Informatics以及Tibco和Splunk）都在不断发展现有的应用程序，这些应用程序的开发时间与AWS大致相同或更早些，这些程序也在将越来越多的工作负载迁移到AWS里。

Marketplace的疯狂

问： SaaS在Marketplace的疯狂显而易见，SaaS有各种服务，市场也将变得更加普遍。您将如何围绕Marketplace规划AWS愿景？

答：我们已经取得了巨大的进步，我们已经在Marketplace上推出了许多帮助我们两个方面客户的东西，包括我们的软件和ISV合作伙伴，他们出售他们的软件和使用软件的人。

我们从这两个细分市场听到的一件事就是，他们讨厌目前的销售和采购软件过程。很艰难。很慢。全是合同的事。实际处理支付部分很难。处理部署部分很难。因此，我们在Marketplace上构建的许多东西就是令软件销售商和买家的合作尽可能地简单。

问：例子？

答：只要看看我们和ISV和ISV一起推出的东西能够销售什么以及SaaS供应商去年在市场上销售的东西，买家、 ISP和SaaS提供商能做事情的可能性完全改变了。我们希望令双方更容易签订合同，起点是80％到90％。然后他们可以在最后一块再倒几次。

我认为大家应该期望我们不仅会继续令双方的事情更容易，而且还会在历史上没有太多东西的地方增加选择。看看Lambda功能。看看有多少人在构建自己的Lambda函数。那些应该分享出来。

问：你认为Marketplace会更好些吗？更性感、更有魅力一些？有人说，“感觉Marketplace老了；感觉就像一个目录。“你们是做零售业务的。

答：我对Marketplace非常满意。Marketplace这项业务在蓬勃发展。发展得非常快。对我们来说是一项非常重要的业务。卖家和买家都能获得很多价值。许多卖家已将Marketplace作为他们的主要销售渠道。而且我认为Marketplace的潜力还只是开头。我想你都可以看到甚至re:Invent会都添加了的一些其他Marketplace类别，这些类别将改变用户可以购买的内容。